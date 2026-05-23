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O Liverpool está prestes a fechar a contratação de um meio-campista colombiano de 17 anos com um contrato de longo prazo
Jovem promessa em alta rumo a Anfield
O Liverpool agiu rapidamente para garantir a contratação do jovem prodígio colombiano Samuel Martinez, do Atlético Nacional. O meia-atacante de 17 anos tornou-se um dos adolescentes mais cobiçados do futebol mundial após uma série de atuações de destaque no cenário internacional.
O acordo, que teria um valor em torno de £740.000, reforça o compromisso do Liverpool em explorar os mercados globais em busca de jovens talentos de elite. Martinez chamou a atenção do departamento de olheiros durante o Campeonato Sul-Americano Sub-17, onde foi fundamental para levar seu país à glória continental, sendo titular em cinco das seis partidas e contribuindo com três assistências decisivas.
Superando a elite com sua marca registrada
Embora o Liverpool pareça ter vencido a disputa pelo meio-campista, o clube estava longe de ser o único interessado. O gigante alemão Borussia Dortmund e o peso-pesado espanhol Barcelona também foram fortemente associados ao jogador, mas o apelo de Anfield e da Premier League acabou sendo decisivo na decisão do jovem.
De acordo com reportagens do jornalista colombiano Pipe Sierra e de Paul Joyce, bem como do The Athletic, Martinez deve assinar um contrato de cinco anos com o clube de Merseyside. O acordo também inclui uma cláusula de revenda para o Atlético Nacional, garantindo que o time colombiano se beneficie financeiramente de qualquer valor significativo de transferência futura, caso o jogador realize seu imenso potencial na Europa.
Chegada prevista para o verão de 2027
Apesar do acordo já ter sido fechado, os torcedores do Liverpool terão que esperar um pouco mais para ver Martinez vestindo a camisa vermelha. Devido às regras de transferência relativas à contratação de jogadores estrangeiros menores de 18 anos, a transferência só será oficializada quando o jogador completar 18 anos, no próximo ano. Isso significa que sua chegada oficial ao Liverpool está prevista para o verão de 2027.
Até lá, o meia destro permanecerá no Atlético Nacional para continuar seu desenvolvimento. Atualmente, ele joga pela equipe sub-20 do clube, aprimorando as características físicas e a disciplina tática necessárias para ter sucesso na Inglaterra.
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A nova estratégia de recrutamento
A contratação de Martinez faz parte de uma tendência mais ampla no Liverpool sob o atual regime de contratações. O clube tem procurado cada vez mais contornar os mercados europeus tradicionais para encontrar talentos na América do Sul e na África, como visto nas recentes contratações dos jovens senegaleses Mor Talla Ndiaye e Sidy Barhama Ndiaye, cujo nome tem sido bastante mencionado.
Assim que chegar a Merseyside, espera-se que Martinez se junte à equipe sub-18 do clube e se integre ao futebol inglês. Ele se juntará a um grupo de talentos que já inclui jovens promissores como Erik Farkas e AJ Yeguo, enquanto os Reds buscam construir um fluxo sustentável de talentos para o time principal nos próximos anos.