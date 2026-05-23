O Liverpool está prestes a fechar a contratação de um meio-campista colombiano de 17 anos com um contrato de longo prazo

O Liverpool agiu rapidamente para garantir a contratação do jovem prodígio colombiano Samuel Martinez, do Atlético Nacional. O meia-atacante de 17 anos tornou-se um dos adolescentes mais cobiçados do futebol mundial após uma série de atuações de destaque no cenário internacional.

O acordo, que teria um valor em torno de £740.000, reforça o compromisso do Liverpool em explorar os mercados globais em busca de jovens talentos de elite. Martinez chamou a atenção do departamento de olheiros durante o Campeonato Sul-Americano Sub-17, onde foi fundamental para levar seu país à glória continental, sendo titular em cinco das seis partidas e contribuindo com três assistências decisivas.