O Liverpool está prestes a contratar um jovem jogador de um grande clube colombiano

De acordo com o site “The Athletic”, o Liverpool está prestes a concluir a contratação de Martínez, jogador da seleção juvenil da Colômbia, por um valor em torno de 750 mil libras. O meia-atacante de 17 anos já viajou para Merseyside para resolver as últimas formalidades da transferência, embora só venha a integrar oficialmente o elenco do clube no próximo verão.

Martínez permanecerá no Atlético Nacional na próxima temporada, já que o Liverpool pretende que ele continue seu desenvolvimento em um ambiente familiar. Durante esse período de 12 meses, o clube de Anfield terá participação direta em seu treinamento e crescimento. Essa abordagem paciente garante que o jovem adquira experiência valiosa antes de dar o salto definitivo para o futebol inglês.