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Moataz Bellah El Hadedy

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O Liverpool está prestes a contratar um jovem jogador de um grande clube colombiano

Mercado da bola
Liverpool
S. Martinez
Premier League
Atlético Nacional

O Liverpool está prestes a fechar um acordo para contratar o jovem colombiano Samuel Martinez, do Atlético Nacional, que vem sendo muito elogiado. O gigante da Premier League agiu rapidamente para garantir um dos jovens talentos mais promissores da América do Sul por um valor bem acessível.

  • O Liverpool está prestes a fechar um acordo no valor de 750.000 libras

    De acordo com o site “The Athletic”, o Liverpool está prestes a concluir a contratação de Martínez, jogador da seleção juvenil da Colômbia, por um valor em torno de 750 mil libras. O meia-atacante de 17 anos já viajou para Merseyside para resolver as últimas formalidades da transferência, embora só venha a integrar oficialmente o elenco do clube no próximo verão.

    Martínez permanecerá no Atlético Nacional na próxima temporada, já que o Liverpool pretende que ele continue seu desenvolvimento em um ambiente familiar. Durante esse período de 12 meses, o clube de Anfield terá participação direta em seu treinamento e crescimento. Essa abordagem paciente garante que o jovem adquira experiência valiosa antes de dar o salto definitivo para o futebol inglês.

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  • Argentina v Colombia - FIFA U17 World Cup 2026 Qualifier: FinalGetty Images Sport

    Missão de reconhecimento dá frutos na Colômbia

    O adolescente chamou a atenção da equipe de olheiros do clube com suas atuações excepcionais pela Colômbia no Campeonato Sul-Americano Sub-17, em abril. Martínez foi um dos destaques durante todo o torneio, que culminou com a vitória da Colômbia sobre a Argentina na final, garantindo o título.

    A contratação bem-sucedida foi resultado de um esforço colaborativo envolvendo várias figuras-chave da diretoria do Liverpool. Contribuições vieram do experiente chefe de olheiros para a América do Sul, Fernando Troiani, e do chefe de recrutamento da academia, Chris Dowling. De forma decisiva, o diretor de talentos globais do Liverpool, Matt Newberry, esteve fortemente envolvido.

  • Construindo para o futuro a longo prazo

    Embora a contratação de Martinez tenha como foco o futuro, o Liverpool tem se mostrado ativo na aquisição de outros jovens talentos de todo o mundo recentemente. Em janeiro, o clube contratou o zagueiro Mor Talla Ndiaye, jogador da seleção juvenil do Senegal, vindo do Amitie FC, por 1 milhão de libras. O clube também contratou o zagueiro central Ifeanyi Ndukwe, do Austria Vienna, em uma transação no valor de 2,5 milhões de libras.

    Essas contratações sinalizam uma clara intenção do clube de se manter à frente no que se tornou uma corrida cada vez mais acirrada por talentos de elite das categorias de base. Ao identificar Martinez desde cedo, o Liverpool espera ter garantido um jogador que possa, no futuro, se firmar no time principal.

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  • New Liverpool Manager Andoni Iraola PhotocallGetty Images Sport

    Iraola pede mais reforços para a temporada de verão

    A intensa atividade do Liverpool no mercado não dá sinais de desaceleração, com o técnico Andoni Iraola confirmando publicamente que a equipe de contratações do clube está “trabalhando duro” para garantir mais contratações de destaque. Em declarações à imprensa antes dos preparativos de pré-temporada do elenco, o técnico espanhol enfatizou que, embora as contratações iniciais do dinâmico ponta Víctor Muñoz e do talentoso zagueiro Jeremy Jacquet tenham reforçado a base do time, as negociações do clube neste verão estão longe de terminar.

    “Já contratamos dois jogadores, mas precisamos de mais – sabemos disso”, disse Iraola aos repórteres sem rodeios, referindo-se à estrutura do elenco. “Como técnico, egoisticamente, quero que os jogadores estejam aqui desde o primeiro dia, mas sabemos que o mercado não funciona assim. Estamos trabalhando incansavelmente para concretizar essas contratações.”

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