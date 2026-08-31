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Tudo sobre apostas na GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

O Liverpool está pagando caro demais por Bradley Barcola, mas se juntar ao Liverpool oferece ao veloz francês a chance de se tornar uma superestrela global: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Manchester City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
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C. Jones
D. Spence
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D. Welbeck
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M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
PSG
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Aston Villa
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J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
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West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
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Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
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Bundesliga
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Isso porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes enormes fechando transferências milionárias antes do último dia da janela, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos dar notas para cada acordo fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £123 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais imaginaram que o valor de Barcola chegaria a €140 milhões depois de contratá-lo por apenas €45 milhões junto ao Lyon, lá em 2023. Barcola foi um ótimo servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube foi brilhante ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais proeminente que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto a equipe busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição de negociação muito forte quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado dentro e fora da escalação titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool acreditará que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue de forma agressiva. Barcola certamente oferecerá mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo relatos, é um alvo de fim de janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo é boa notícia, porém, porque Barcola não tem margem para erro como um jogador de £120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar imediatamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair em cima de Barcola imediatamente se ele passar por quaisquer dificuldades de adaptação, e o Liverpool se deixou exposto a voltar a ser ridicularizado por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon confiará em sua capacidade de lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que conquistou Copas Europeias consecutivas e de deixar sua marca na Copa do Mundo com a França. Mas também é perfeitamente possível argumentar que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressava livremente sempre que entrava em campo e se beneficiou enormemente de trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único membro do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas a três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o bastante para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas liderar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que esteja pronto para começar com tudo desde o início e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato. Nota: A-

    James Westwood

    • Publicidade
  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (Palmeiras para o Manchester City, £34 milhões)

    Para o Palmeiras: Depois de recusar a oferta inicial de £21 milhões do City, o Palmeiras fez muito bem em arrancar mais £13 milhões do clube da Premier League por um jogador formado na base que não era um astro insubstituível. O gigante brasileiro está obtendo lucro total com o jogador de 22 anos em um negócio que se encaixa em seu modelo de desenvolver atletas da casa antes de vendê-los por quantias significativas quando se firmam no nível profissional. Allan é mais uma grande história de sucesso para o clube, após as recentes vendas de Estevao para o Chelsea e Endrick para o Real Madrid. Do ponto de vista puramente futebolístico, porém, Allan não vai deixar uma lacuna enorme no time. Sua flexibilidade tática e sua impressionante intensidade de trabalho o tornaram um favorito sob o comando do técnico Abel Ferreira, mas seus números no terço final foram decepcionantes. O Palmeiras atualmente lidera a tabela do Campeonato Brasileiro, e não teria negociado Allan se não estivesse confiante de que pode seguir em frente e conquistar títulos sem ele na reta final de sua campanha de 2026. Nota: A

    Para o Man City: Ceder às exigências do Palmeiras sobre o valor final por Allan mostra o quanto o City está desesperado neste momento. Enzo Maresca tem apenas Jeremy Doku e Antoine Semenyo à disposição pelos lados, com Savinho e Omar Marmoush tendo ambos se juntado ao Tottenham, enquanto Jack Grealish também deve sair antes do fechamento da janela de verão. Allan dá ao novo técnico do City mais uma opção, com versatilidade suficiente para atuar pelos dois lados e também como ala, se necessário. Como um jogador de muita entrega e com um fôlego que nunca parece acabar, Maresca poderá contar com Allan para dar ao City presença física extra. No entanto, é improvável que ele vá fazer grande diferença no terço final. De fato, Allan soma apenas quatro gols e duas assistências na Série A nesta temporada, e precisará melhorar sua tomada de decisão e execução para se tornar um nome conhecido no City. Não há dúvida de que o potencial está lá; com drible e velocidade para deixar defensores desnorteados e com o tempo de bola para interromper jogadas quando quiser, Allan deve ser uma adição útil para Maresca nos dois lados do campo. Os torcedores apenas devem moderar as expectativas em relação a um jogador que ainda tem muitas arestas a aparar. Nota: B-

    Para Allan: Uma transferência empolgante que dá ao jovem a plataforma para seguir em frente e conquistar uma vaga na seleção principal do Brasil. Allan agora terá a chance de se testar nos ambientes de elite da Premier League e da Champions League, o que é uma recompensa justa pela dedicação e pelo profissionalismo que demonstrou no Palmeiras. As exigências estruturadas e baseadas em posse de bola de Maresca também devem cair como uma luva para Allan. O técnico italiano favorece homens de lado que conseguem trocar de posição com fluidez e entrar no meio-campo durante a fase de construção. Allan tem a capacidade técnica para fazer exatamente isso, e suas qualidades na pressão pós-perda são perfeitas para o sistema de linha alta de Maresca. Ele terá, porém, de lutar por cada segundo em campo, dada a força do elenco do City em profundidade. Passar de titular garantido a coadjuvante naturalmente trará alguma frustração, e a intensidade do futebol da Premier League pode representar um choque cultural. Allan precisa manter o foco e aproveitar ao máximo cada oportunidade que receber, caso contrário esse preço de £34 começará a pesar. Nota: B

    James Westwood

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (Aston Villa para o Al-Hilal, € 60 milhões)

    Para o Villa: Conseguir £50 milhões por um atacante que completa 31 anos em dezembro é um trabalho impressionante do Villa. Nunca haveria momento melhor para lucrar, e, como Unai Emery mais ou menos admitiu, Watkins já não queria mais estar no Villa Park. É um golpe ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto, Nicolas Jackson, não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito, que poderia ter distraído o time daqui para frente. Emery ficará triste por isso ter chegado a esse ponto, porém. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente poderia ter evitado perder outro líder de vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa, que marcou pelo menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para trazer as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. A quantia é ótima, mas essa saga ainda deixará um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Uma jogada inteligente em meio a relatos de que o clube estaria buscando rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no ataque, considerando que chega após uma temporada de 21 gols por um time de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de comandar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar um candidato imediato à Chuteira de Ouro ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e o ex-astro do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal tenta retomar o título da Saudi Pro League do Al-Nassr. Contratar um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal confiar na conquista de seu primeiro título da AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins segue sendo um jogador ativo da seleção inglesa, com velocidade e astúcia para ser um enorme sucesso. É uma contratação incrível do Al-Hilal, que mostra que o poder financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma desgraça completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, era um alvo de longa data do Manchester United. Havia interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele permanecesse no mais alto nível, ou ele poderia ter ido para o Fenerbahce depois de, segundo relatos, ter acertado termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que seguir para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele tem a ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo classificado como livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas simplesmente não é esse o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para ter conforto financeiro. Essa transferência tem o cheiro nauseante de uma falta de ambição doentia, e ele deveria se envergonhar da forma como colocou o Villa contra a parede. Watkins deveria ser barrado da seleção inglesa depois de embolsar dinheiro no auge da carreira. Um negócio horrível, deplorável, que só contribui ainda mais para os torcedores perderem a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emiliano Martinez (do Aston Villa para o Chelsea, £7,5 milhões)

    Para o Villa: Vender Martinez virou uma necessidade depois que o Villa comprou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial argentino jamais aceitaria ser reserva de Suzuki, e isso poderia causar atritos no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano consecutivo. Seu comprometimento foi questionado após a transferência frustrada para o Manchester United no ano passado, e outra saída mal sucedida certamente faria seus níveis de motivação despencarem. Mandá-lo para o Chelsea também é uma vitória para o Villa; como o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma grande personalidade e um favorito da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa sobre o investimento inicial de £20 mi no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia motivo lógico para o Villa continuar pagando seu salário elevado. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa uma enorme melhora em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza do Chelsea havia tempo demais; o time nunca conseguiria voltar à briga pelos maiores troféus se ele permanecesse como titular. Martinez traz pedigree comprovado na Premier League e é um líder nato, com uma mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £7,5 mi é um verdadeiro golpe de mestre para o Chelsea, cujas chances não só de se classificar para a Champions League, mas potencialmente de pressionar o Arsenal na disputa pelo título, agora parecem muito melhores. Ele é um jogador de grandes jogos, que não terá problemas para lidar com a pressão que acompanha a vida em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso agora parece muito forte. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o salto que o herói da Argentina vinha buscando em nível de clube, apesar da ausência de futebol de Champions League atualmente no Chelsea. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia chegado ao fim, e o clube pode enfrentar uma difícil temporada de transição após perder tantos outros jogadores importantes. Em claro contraste, o Chelsea está pronto para voltar a ser uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua extraordinária carreira em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava atrás do jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o bastante para ter sucesso na Premier League, que vem sendo superior à Serie A já há algum tempo. Trocar Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa perfeitamente no esquema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino se sente confortável saindo jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como um goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Martinez sem dúvida vai sentir que pode alcançar todos os objetivos restantes de sua carreira com o Chelsea e, quem sabe, isso pode até levá-lo a prolongar sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (do Chelsea para o Aston Villa, £ 65 milhões)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que inicialmente foi contratado por apenas £32 milhões e que estava fora dos planos sob o comando de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atletico Madrid, também deu resultado, com seus salários de £100.000 agora fora da folha de pagamento de vez. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e foi a mesma história no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o que mais interessava ao Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer esse negócio parecer ruim com o tempo. O clube também está fortalecendo um rival direto pelas vagas de classificação para a Champions League, e seria uma péssima imagem para os Blues se Unai Emery de repente conseguisse destravar todo o potencial de Jackson. O Chelsea, porém, sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para ser recusada: recuperar até £65 milhões pela versão atual de Jackson sem dúvida deve ter rendido apertos de mão por todos os lados na diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente irregular e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, ele é cinco anos mais jovem do que o homem que está substituindo, mas não tem nem de perto o mesmo nível de currículo na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 partidas de liga pelo Chelsea, ele perdeu muito mais chances do que marcou gols e tinha uma tendência a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery depois de ter trabalhado com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se movimente lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não precisará ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve voltar a render à medida que sua participação em jogadas com bola rolando aumente. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar novamente os torcedores do Villa, após o choque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções ofensivas antes do fechamento da janela, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra campanha por uma vaga no top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonismo sob o comando de um técnico que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende perfeitamente os pontos fortes táticos e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, assumir o lugar de Watkins é uma tarefa assustadora e ele não terá nenhuma paciência à disposição por causa de sua taxa ridícula. Se Jackson não começar voando, as dificuldades do Villa como coletivo continuarão, e a equipe de recrutamento será massacrada por ter feito uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito dependerá de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o acompanhava no Chelsea e da instabilidade que tem atrapalhado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável e futebol de Champions League, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar nesta fase da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Manchester City: Um caso um pouco estranho para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland por uma vaga de titular no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer atacante, e o City provavelmente vai considerar que Marmoush não foi exatamente brilhante quando recebeu oportunidades de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada por seus inevitavelmente minutos limitados, uma lesão no joelho e sua convocação para o elenco do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi só no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na última temporada, mas ele simplesmente nunca iria tirar Haaland da equipe titular e, aos 27 anos, não é nenhuma surpresa que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham prestes a pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua transferência inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o City substitui o atacante, porque quem chegar terá de se contentar em ficar no banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City tenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com os Spurs seguindo despejando dinheiro em seus problemas depois de flertarem com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho no clube do norte de Londres por um valor que se mostrará exorbitante. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e foram inconsistentes. Os Spurs precisam acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de marcar gols em profusão quando for o principal homem no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, esta é uma contratação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a diminuir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente vai achar que não deveria ter se dado ao trabalho de se juntar ao City no ano passado, com sua curta passagem se desenrolando da forma que muitos teriam esperado, dado que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não dá para criticar o atacante por ir em busca de um recomeço na Premier League. Embora provavelmente não vá brigar por troféus, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se tornar um herói dos Spurs, onde deve esperar ser titular absoluto no comando do ataque. Resta saber se ele pode ou não se tornar o tipo de artilheiro de que o clube sente tanta falta desde a saída de Kane. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a investir pesado nele em primeiro lugar, mas precisará começar muito bem para evitar desagradar o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (do Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, este parece um bom negócio para o Chelsea. De alguma forma, o clube conseguiu vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a injeção de dinheiro à vista pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes do fechamento da janela de transferências. No entanto, 20% do lucro, segundo relatos, será enviado diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. Sua saída também deixa potencialmente Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a possíveis saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era a opção certa para seu sistema, e o Chelsea o negociou sem piedade em vez de deixar seu valor cair como um reserva sem prestígio. O Chelsea não conseguiu tirar o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e descartá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final amortece perfeitamente o golpe. No fim, Delap acabou completamente ofuscado pelo também contratado em 2025 Pedro, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 partidas de Premier League pelo Chelsea não pega bem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura dentro do PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades com forma e condição física no último ano é um movimento muito desesperado, por qualquer ângulo que se veja. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ambos ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que claramente está faltando. Em sua melhor versão, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atletismo e sua condução de bola em alta velocidade. Ele também é um finalizador forte com os dois pés e estará faminto para se provar após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou este negócio nunca teria sido fechado. A questão é apenas se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que estará sobre suas costas desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na carreira ainda incipiente de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha da Premier League de 2024-25 ainda está lá em algum lugar, e esta mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao protagonismo. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chegará diretamente como o principal nome do Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva para ele. O time de Glasner no Forest está montado para jogar um futebol direto, de alta intensidade, que machuca os adversários nas transições, algo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar as costas da defesa quando quiser; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira oportunidade neste nível não vai aparecer de novo: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (do Manchester City para o Newcastle, £ 52 mi)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse acordo não acontecer antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista sênior a sair nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. Neste momento, Enzo Maresca só pode contar no setor com as contratações de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Isso pode facilmente se tornar uma venda da qual o City se arrependerá rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus altíssimos valores nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla-chave de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o controlador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle com seus passes que quebram linhas e sua impressionante taxa de recuperações em pressão alta, a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos jogados (2,13). Fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o jogador de 24 anos pode se provar uma contratação astuta para o Newcastle. No entanto, os torcedores que possam estar esperando que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um destruidor de jogadas do que um criador e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a brigar pelo top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o time entre na luta contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja, sem dúvida, um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas irá direto para a escalação do Newcastle de Jaissle como membro importante da equipe. Se conseguir puxar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá sua cotação subir a novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, em vez de apenas uma boa opção de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável, propício a uma arrancada imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente virá com bastante frustração, e Gonzalez carregará um peso muito maior sem ter ao lado os jogadores de nível mundial com quem atuava no City. É um desafio assustador, ainda mais por causa de seu preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para dar conta do recado, e suas chances de chegar à seleção espanhola serão maiores devido ao aumento substancial de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (do Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais um enorme retorno financeiro. Bouaddi ainda tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor das categorias de base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de ter uma atuação de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até ele se juntar a um dos gigantes da Europa, e sua excelente exibição por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, trata-se de uma taxa impressionante para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já faturou alto com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para uma equipe com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas incontáveis qualidades ao conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube alcançou os dois objetivos: £65 milhões é uma excelente quantia por um jogador de 30 anos que não se recuperou há muito tempo de uma lesão no LCA; e, embora o City claramente tenha pago demais por Bouaddi, seu potencial é evidente e enorme. Claro, ainda é pedir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 5 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou hoje o volante mais promissor do mundo (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado da contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre esteve destinado a fazer, e mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem confiança total na própria qualidade. Ele não tem dúvida de que pode prosperar no mais alto nível, o que ajuda a explicar por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que a segunda oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um ótimo sinal em relação à sua ida para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa assustadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor pago por sua contratação. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, como apoio no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para causar impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 mi)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba à Premier League vindo do Lille como um relativo desconhecido há três anos, mas essa decisão valeu muito a pena, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que a valorização de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton exigia mais de £100 milhões do United, enquanto ele atravessava uma espécie de temporada de dois tempos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que as especulações sobre transferência afetaram seu desempenho no início. Consequentemente, Baleba certamente não poderia render £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em vários outros jovens talentos, que depois venderá com um lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United sentirá que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025 depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea lhes pagou por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular de 2025-26 do meio-campista para fechar o que considerará, de fato, um acordo abaixo do valor de mercado em um verão em que as taxas foram brutalmente inflacionadas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda à frente. Sua temporada também foi interrompida pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente animado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e o ímpeto no meio-campo que o United tem buscado desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, porém, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, ele será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford, no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de grande potencial quando decidiu desembolsar nada menos que £23 milhões para levá-lo em 2023, aos 19 anos e ainda relativamente desconhecido, e, tirando a queda da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu esta oportunidade e agora estará determinado a fazer com que ela não lhe escape. Tudo indica que ele está prestes a ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo reformulado ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, e Bruno Fernandes, com a missão de quebrar as jogadas do adversário e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após a lesão sofrida na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma empolgante adição de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte à taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que enganou mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado cercado de grande expectativa, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir tão inexplicavelmente longe para conseguir seu homem, apenas um ano depois de ter tentado contratar Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco curto nas pontas, mas ainda há muito tempo restante na janela para reinvestir essa entrada colossal, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, já recuperado fisicamente. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, boa demais mesmo, para recusar, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um valor combinado de £185 milhões (US$ 252 milhões) já levantaram sobrancelhas, este negócio vai fazê-las bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e talvez até desse para justificar o gasto com essa dupla de novos meio-campistas como parte necessária da reformulação do elenco conduzida por Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente o rumo nos bastidores. Esse tipo de dinheiro exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. Perguntas sérias precisam ser feitas sobre como o Tottenham passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta, há um ano, para literalmente o dobro disso apenas 12 meses e uma temporada sem brilho depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há toda a possibilidade de que Savinho dê certo e seja um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em primeiro lugar, este é um gasto exagerado em nível grotesco. Nota: F

    Para Savinho:É preciso ter certa empatia por Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Tottenham tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão seria menor, mas agora o jogador de 22 anos será cobrado para causar impacto imediato e rapidamente se tornar uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em peça-chave e atuar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o renomado Pep Guardiola e seu gosto por mexer no time, em Manchester. Do ponto de vista do jogador, trata-se de um recomeço muito necessário em outro chamado membro do 'Big Six', da chance de trabalhar com outro técnico de excelente reputação e de uma desejável mudança de ares ao se transferir para Londres. No entanto, fica a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa quantia astronômica. É uma transferência que já pode definir ou arruinar sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste da mesma forma. A saída de Jones significa que não há mais nenhum garoto da casa no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente não estava mais feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidenciado por sua briga pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter a posição sobre a taxa de transferência que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente de opções e qualidade no meio-campo. E também não vamos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente sentirá que Jones representa um bom negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o jogador revelado pela base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos e não faz tanto tempo assim que estava jogando bem o suficiente para conquistar uma vaga na seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Então, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gol de Scott McTominay, é discutivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda a chance de ele se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas haviam ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evoluir, sua carreira havia empacado e sua frustração era óbvia. Havia rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma mudança para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que estava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse e, aos 28 anos, este provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início deste verão, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva esvaziada às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, enquanto o elenco de Unai Emery continua sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, ao mesmo tempo em que há uma séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma situação intrigante por parte de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal, segundo relatos, estava determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o técnico certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar a ausência deles e poupar ao clube uma quantia considerável. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir aquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de um rearranjo, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso seria tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um obstáculo direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do jogador formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é, sem dúvida, um defensor muito bom que traz uma liderança bastante útil. O técnico espanhol precisa de opções com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de clube para ir aos campeões da Premier League nesta fase da carreira, em busca de títulos mais importantes após vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e ele quase certamente cairá na ordem de preferência até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos a voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, composto por titulares garantidos e seus chamados “finalizadores”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £52 milhões)

    Para o City: E que feito! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do AC Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão positiva logo no início na Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o antigo técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase completamente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A posterior troca de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reavivar sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma demonstração de intenção, e talvez a mais chamativa até hoje. O Al-Qadsiah tem uma reputação bem merecida como um dos clubes “ioiô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de conduzir uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente fez um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto na Saudi Pro League de 2025-26, em grande parte graças a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool conseguirá repetir esse tipo de forma doméstica enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite é algo em aberto. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente neste estágio da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. É claro que Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pelas riquezas oferecidas na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo da decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador provocará um medo genuíno. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal proteção defensiva quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol do título na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. Não é nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o modelo tático do City e garantir que o time ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplamente favorito para conquistar um terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, já bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Sem dúvida será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições com Rodri fazendo a cobertura. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está cheio de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo informações, enfrenta uma corrida para voltar a jogar antes do fim do ano depois de ter lesionado os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar nos cenários doméstico e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time se encaixa melhor nos princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri retorne ao seu auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e voltar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo no cenário internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel dominante e vencedor em que brilhou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu dos torcedores do Barça o carinho que acreditava merecer, mas não é tão difícil entender o porquê. O ex-astro do Man City marcou respeitáveis 65 gols em seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando a equipe de Hansi Flick defendeu com sucesso o título da La Liga, mas era visto como um jogador versátil e tirava os torcedores do sério com suas finalizações irregulares. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava com poucas opções no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria uma oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para recusar. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas seu contrato terminava no próximo verão, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se renovasse com o atacante por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seu salário pesado da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também é uma ótima encaixe tático para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional sustentou o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto possível, capaz de atuar pelo centro ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render recompensas imediatas aos bicampeões europeus. Há toda a chance de que Torres seja mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto direto para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa transferência como um passo adiante e como a confirmação de que estava certo ao criticar publicamente a falta de progresso nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente da que ele tinha na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele pelo centro. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de ter vivido por tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama do vizinho não é mais verde e talvez até se arrependa de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem colocado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (do Tottenham para o Atletico Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: o Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio sob qualquer perspectiva. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está no auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, também parece o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na temporada passada, e recebeu dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou como resultado, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de ter renovado o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido na defesa. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga para a frente e compartilha a mentalidade de vencer a qualquer custo de Simeone, o que significa que não deve ter problema algum para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à defesa do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora na linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir as falhas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, ao mesmo tempo em que acrescenta liderança vital. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a reduzir a distância para o Barcelona no topo de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado se encerrar. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também tinham interesse em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas características, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos na Premier League viam Romero como um problema por causa de seu estilo físico sem concessões, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja em ascensão novamente com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League: é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem sequer tentou esconder que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo depois do início da nova temporada da Eredivisie é um grande revés. No entanto, como Cruyff admitiu na prática, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua joia mais valiosa. Essa é a dura realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos junto ao Genk em 2023 por apenas €1 milhão. Nesse sentido, o Ajax simplesmente seguirá fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem é agora algo muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante disposto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça fora do encaixe no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, os atuais bicampeões europeus agiram com inteligência ao manter clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçavam o ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Akliouche, Torres e Godts, que deve oferecer cobertura de qualidade para o ponta-esquerda titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente, o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu garantir uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chances Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável questionar se esse é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, ainda que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, esta é mais uma movimentação de mercado intrigante do Tottenham, que desembolsou uma quantia enorme de dinheiro, e pode-se argumentar que gastou demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. O valor de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, tendo participado dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seus melhores anos e, claro, da famosa "taxa inglesa". O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isto parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro acertando com o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, diante da necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de forte apoio ao ataque, tão capaz de avançar com tudo quanto de anular os pontas adversários, o internacional inglês é sob medida para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa um upgrade defensivo e ainda tem a versatilidade para também cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com a taxa paga. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam grandes dividendos, já que fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante mal aproveitado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a passagem malsucedida do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora está se transferindo para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas isso ainda representa a venda mais cara da história do pequeno clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir os €50 milhões (£43 milhões / US$58 milhões) de sua cláusula de rescisão em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões (US$20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele não é exatamente um jovem de alto potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na última temporada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar no lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de ofício. No entanto, haverá questionamentos sobre se Chavarria terá o nível exigido, ainda que tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma missão importante, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado, possivelmente, um dos melhores do mundo em sua posição. Hato mostrou boa forma na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor para o jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões / US$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática, em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões (US$81 milhões), mesmo que isso acabe sendo algo de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois de o atual técnico do Liverpool, Andoni Iraola, contratá-lo para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de jogo propositivo e confortável com a bola nos pés, ajudando seu time a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há toda a chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, dado seu status como um dos maiores salários do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão de La Liga registre mais contratações. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele para comandar a defesa há algum tempo. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia curto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda trabalhando para recuperar a plena forma após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, ele faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League, ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior desta janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e England teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro grande clube europeu tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter consistência, e saberá das possíveis repercussões se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar de seu futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela apaixonada torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que dará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente ficará satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa partir, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, chegando até a responder no momento de necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está em forma novamente após sua ruptura do ligamento cruzado anterior, então vender jogadores era uma necessidade, dado que o clube tinha 10 zagueiros sob contrato. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já demonstrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, no entanto, quem sairá ganhando mais neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas de parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues vinha tentando lucrar com ele há algum tempo; ele recusou uma mudança para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a cair na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na temporada passada, e o fato de representar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode agora esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das regiões mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100m deixou um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece a Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle ao longo de toda a turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes arrastou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental nas mãos para estabilizar o meio-campo quando substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, que busca construir em cima do tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode atuar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele injetará dinamismo extra no ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na última temporada da Premier League. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai chegar causando impacto imediato, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi um motivo-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico conseguirá se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos lados de elite da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para o Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência como referência do time, embora antes de uma saída pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o nível do Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua taxa de trabalho incansável sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. É claro que eles vão esperar que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reanimar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, ainda que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono prosperar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com grande alarde, e por uma taxa de € 63 milhões que parecia uma pechincha diante da promessa que ele mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 jogos pelos Blancos em 2025-26, mas apenas 17 deles foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de triunfar na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso questionar de verdade a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Contratado de volta do Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, ele finalmente era esperado como o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube achou por bem contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu a reputação de priorizar de forma impiedosa as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem formado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita contratação do Leeds, que vem se reforçando de forma discreta neste verão e pode ser um azarão na briga por uma vaga europeia se jogar bem as suas cartas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para o que tem sido uma posição problemática para o Leeds. Visto como um futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle, e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele precisa acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que um reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem estar cobrando o dobro dessa quantia de uma das potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, salvo um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e vai esperar que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há todas as chances de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação de Copa do Mundo do técnico alemão apesar de seu status de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de ir para equipes como o Newcastle ou os chamados clubes do ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 indiscutível em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Em silêncio, ele acreditará que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Lucrar €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aperfeiçoaram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso deles até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo não devendo voltar até 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar nos dois flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral que apoia Trent Alexander-Arnold e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, por ter a velocidade e a agilidade para desmontar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de transição. Superar nomes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo depois de duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão ao estrelato sem precedentes. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma mudança de €20 milhões para o Leipzig vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente provou ser uma descoberta soberba para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande se saiu admiravelmente no maior palco enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabeu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele sequer esteja nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha de 2024-25, em alta, de uma forma à altura da consistência sobre-humana que demonstrou com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quanto ele cairia de rendimento na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários integrantes do elenco tiveram desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido por consentimento mútuo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de o clube nem sequer ter conseguido uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um vínculo de dois anos ainda é algo incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube terá esperança de diminuir a diferença para seus arquirrivais após contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar de forma significativa o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles poderão brigar pela liderança e fazer uma forte campanha na Europa League. Nota: A

    Para Salah: Não importa por que ângulo se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua carreira brilhante sem brilho. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma enorme queda de nível. A transferência não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um empolgante recomeço sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente colocaria obstáculos no caminho de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante daquilo que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 jogos na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava de reforços após a saída definitiva de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, os Bees entraram no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme ruptura com a estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão vencedor da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta com o ex-técnico do Chelsea e agora treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson levará todas as características que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muita falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bastante claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença estável, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes vacilou. Ainda assim, ele terá de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que ele demonstrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará de imediato um dos homens de confiança mais importantes de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a inaugurar uma nova era longe dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em candidato consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa se ele for bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, idade em que muito possivelmente já poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação fechada entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco participou de seis gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg uma real capacidade de infiltração com seus passes progressivos e cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus maiores talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era uma decisão bastante óbvia para o Chelsea após sua temporada de explosão no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente construiu sua reputação como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo atraído pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava receber tão rapidamente após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi e companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele também pode ter de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: É realmente difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado nessa posição. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, à medida que deixa para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de já estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha goleadora de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, e seu segundo melhor número veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles tendo sido pelo Sunderland em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será a segunda opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. Contratar Welbeck é obviamente um movimento de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário à medida que o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda a chance de receber muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nos estágios iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele poderá ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também vai reencontrar Pedro, com quem construiu uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado indícios no início de 2025-26 de que Stones enfrentava uma batalha difícil para assegurar um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo aquele inédito título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seus problemas com lesões, há um risco significativo ligado a esta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérios questionamentos sobre sua durabilidade. Em seu melhor dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália terá um custo físico menor para um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. Os Nerazzurri também podem muito bem enxergar isso como uma espécie de golpe de mestre, já que, segundo relatos, superaram nomes como Chelsea e Arsenal para ficar com a contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá disputando os principais títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele pode ainda não saber, mas, aos 32 anos, Stones muito provavelmente prolongou sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio tardio da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele se reunirá com o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e vai acreditar que tem boas chances de começar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube vai ficar muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da maneira que eles esperavam, formando parte fundamental dos elencos vencedores da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode sentir que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois que o Palace gastou pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue sua iniciativa de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em suas opções para a zaga, já que nenhuma de suas alternativas atuais se destacou como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco bagunçada: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente vão considerar que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor suficientemente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League, titular da seleção francesa, e que está se aproximando de seus anos de auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez adicionar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional pela seleção principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que o suficiente para merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Portanto, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante nos bastidores será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo máximo da chamada "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia facilmente ter sido difícil de negociar, considerando sua passagem esquecível de uma única temporada pelo oeste de Londres e o alto preço de £42,5 milhões (US$ 57 milhões) estipulado pelo clube. Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treinamento de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa saída rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Considerando o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai soar o alarme para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o treinador espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado em sua passagem pelo Manchester United. O ponta não parece capaz de reproduzir os números de Rogers no ataque, e haverá sérias questões a responder se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros das negociações de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira caminhar para a mediocridade. Emery tem o talento de extrair o melhor de jogadores que anteriormente tiveram desempenho abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará equivocado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os torcedores de Villa Park cheios de expectativa depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 jogos na Premier League. No entanto, ele foi deixado de lado por Emery e raramente era incluído em uma convocação para o dia do jogo. O treinador tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que contratou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro terá um grande impacto para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos como reposição. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, é claro, algum risco envolvido nesta transferência, ainda que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muita dificuldade em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de transferir a forma que mostrou na Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil para a rotação do elenco em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, animado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o nível elevado que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro enquanto ele tenta se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance alguma de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund ficou sem outra opção além de vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. É óbvio que Adeyemi vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele sofreu um bom número de lesões e teve dificuldades para manter consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muito pau no Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer os méritos: isso pode se provar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um superstar em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia enfim concretizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida muito mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, esta parece ser a decisão certa na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao recém-coroado campeão Arsenal, isso seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto na última temporada, seis posições e 13 pontos à frente do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental para esperar, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa foram totalmente incapazes de impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é uma quantia absurda e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que fortalece o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão amargamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos donos do clube estão sendo prejudicados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Uma grande cartada. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da última temporada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do “esquadrão bomba” do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores em termos de encontrar uma nova casa para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito além da conta por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo, e apenas um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde se esperava que ocupasse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justo, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente mal administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar sendo muito boa para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro das categorias de base do Manchester, Palmer. Aliás, podemos ver várias comemorações “frias” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não dá para exagerar a importância que teve no plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol teve enormes dificuldades enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa encerrou a temporada em alta ao terminar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Por isso, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do clima de pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave a serviço do Uruguai e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já comprovado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem se não acontecesse. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa gama de passes e sua tremenda técnica em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £50 mi)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua com o acerto da venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a integrar o time principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), além de £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para ser recusada. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem jogador de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causam certa estranheza de todas as partes. Depois de perder seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma precipitada ao tentar evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil depois de uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros jogadores provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da troca constante de técnicos no Chelsea, embora não haja garantia de que o United possa oferecer mais estabilidade no longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que o time que em breve será seu ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na 12ª colocação do time de Eddie Howe na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times possíveis, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que provavelmente este nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de concluir um acordo histórico de £85 mi por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 mi, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O internacional italiano provou, sem dúvida alguma, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que deem certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, agora eles viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra, compreensivelmente, se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele segue sendo um dos melhores laterais ofensivos em seus bons dias, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia fica bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid teria separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas como ala pela direita, além de ajudar a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares admirados de clubes rivais mesmo antes de seu destino ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em absolutamente nada. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante fraca. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro elogio. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isto está em outro nível. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece ser um atleta que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi acredita que ele seja perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um argumento para atacar os donos do clube. De fato, só para colocar os números envolvidos em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, a equipe que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer um movimento um tanto lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um nível completamente diferente. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu de forma gradual durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existiu a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas este ainda é um ótimo valor por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos de forma consistente na Holanda, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo antes de depois converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma reação impensada a um jogador aleatório ganhando nome em uma Copa do Mundo; o Bayern já estava convencido havia muito tempo de que Saibari tinha a mistura certa de técnica, dedicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele completou a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que abrir caminho para entrar em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas aparições pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo para causar impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, ele ficou balançado e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como treinador. O espanhol teria dado o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em um intervalo de 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada de futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Apenas o próprio Palestra poderá responder à pergunta sobre por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual do Chelsea, segundo relatos, estar perto de £100.000 por semana, mais do que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido, pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Na loteria! O campeão europeu vai rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na última temporada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um “falso 9”, o que não depõe nada bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda fazer papel secundário para um Cristiano Ronaldo de 41 anos em nível internacional. Portanto, os principais times do jogo não estavam exatamente fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG levantou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Impressionante, simplesmente impressionante. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, sobretudo porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Nós achamos que, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o sucessor de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando assim Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom de colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 mi)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido reportado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton vai reinvestir esse valor em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Spurs Luka Vuskovic notavelmente em seu radar, em uma transferência separada, após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está com poucas opções para a zaga, já que Lewis Dunk e Olivier Boscagli estão no elenco, e Igor Julio deve retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Spurs foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas reportagens sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo em preço reduzido por um jogador desse calibre deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente um negociador duro e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão depois de uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham está, ao menos, contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa saída de bola e possui o tipo de combatividade e liderança de que o time tem sentido muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para voos ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse reportado, então, se ele quiser ser titular garantido em um chamado clube do ‘Big Six’, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, ainda que não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O caminho é realmente de subida para o Spurs depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna teve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade entre Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a proposta do clube de Tyneside ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, portanto, mas também ficará muito satisfeito por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. Ele terá, porém, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja supostamente confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois acabou ficando nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será o seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele mais tarde foi parar no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo nessa adaptação. Ele terá uma disputa dura para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado no muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge de sua forma durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa de transferência, representa um risco diante do quão mal o zagueiro atuou ao longo da frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar seu interesse no jogador em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de pico para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele redescobrirá sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou de seu auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e essa é uma movimentação que passa a impressão de que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários astronômicos que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua temporada final em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de aviso. No entanto, se ele conseguir recuperar cedo sua confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meia-atacante maravilhosamente incansável e criativo que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, o que explica por que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços brilhantes. Ainda assim, sua técnica, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Duas razões para comemorar. O Real Madrid não apenas garantiu, sem custos de transferência, um jogador de qualidade extraordinária, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabeu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League da última temporada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi brilhante. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo provavelmente seja o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barcelona pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A transferência para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidamente, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não havia como fazer Bernardo mudar de ideia, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, tendo sido ultrapassado pelo Barcelona no topo do futebol espanhol, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu devido lugar é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Então, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabeu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva-chave para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco auspicioso, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea certamente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e foi abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é feito, já que o Real Madrid inicia sua movimentação de contratações nesta janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais, de forma realista, o Real Madrid vai conseguir tirar dele um alto nível? Ao menos, ele tem as características de um jogador “de Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de primeiro time: o novo contratado, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Foi amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpreendente, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real Madrid o procurou. Considerando que aparentemente foi escolhido por Mourinho, ele tem uma grande chance de se firmar como peça-chave também, com Carreras provavelmente alternando entradas e saídas do time de Mourinho. No entanto, à luz da alta taxa, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a exigente torcida do Bernabéu em cima dele, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente figura entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma transferência surpreendente. O Spurs obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o porquê. O elenco do Tottenham pode ter carecido de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Spurs ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza acabara de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um acréscimo importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele chegar tardiamente sem custos é um pequeno bônus, mas segue a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de reserva de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar com regularidade na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que chega à América do Norte em boa forma, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só escapou por pouco do rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o Spurs ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de postura reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de permitir tardiamente que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o clube já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento depois de finalmente arrumar a casa seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim a quantia sob uma luz mais favorável, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outro lugar, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha desejando havia algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado pelas ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle