Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado indícios no início de 2025-26 de que Stones enfrentava uma batalha difícil para assegurar um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo aquele inédito título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, diante de seus problemas com lesões, há um risco significativo ligado a esta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérios questionamentos sobre sua durabilidade. Em seu melhor dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália terá um custo físico menor para um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. Os Nerazzurri também podem muito bem enxergar isso como uma espécie de golpe de mestre, já que, segundo relatos, superaram nomes como Chelsea e Arsenal para ficar com a contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá disputando os principais títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele pode ainda não saber, mas, aos 32 anos, Stones muito provavelmente prolongou sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio tardio da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele se reunirá com o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e vai acreditar que tem boas chances de começar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis