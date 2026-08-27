Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

O Liverpool está pagando caro demais por Bradley Barcola, mas se juntar ao Liverpool oferece ao veloz francês a chance de se tornar uma superestrela global: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter de Milão
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
PSG
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual mais esperam, e isso não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Em vez disso, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns nomes enormes fazendo transferências milionárias antes do prazo final em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência concluída à medida que elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e os perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    27 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £120 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais teriam imaginado que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um grande servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube fez um excelente negócio ao arrancar de Liverpool uma taxa de nove dígitos. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será uma equipe mais fraca sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais importante, algo que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o clube busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição de negociação muito forte quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado para dentro e para fora da escalação titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade fulminante e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue de forma agressiva. Barcola certamente oferecerá mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é um alvo tardio de janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair em cima de Barcola imediatamente se ele enfrentar quaisquer dificuldades iniciais, e o Liverpool se deixou exposto a novas zombarias por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar na própria capacidade para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressou livremente sempre que entrou em campo e se beneficiou muito de trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria neste momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o bastante para corresponder a expectativas tão elevadas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que ele esteja pronto para começar em alta desde o primeiro momento e se dedique, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao superstardom. Nota: A-

    James Westwood

    • Publicidade
  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, por empréstimo)

    Para o Man City: Um caso um pouco estranho para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland por uma vaga no time titular no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer atacante, e o City provavelmente vai entender que Marmoush não foi exatamente brilhante quando teve oportunidades com Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada por seus inevitavelmente minutos limitados, uma lesão no joelho e sua convocação para a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi só no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na temporada passada, mas ele simplesmente nunca conseguiria tirar Haaland da formação titular e, aos 27 anos, dificilmente surpreende que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham prestes a pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua mudança inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o City substitui o atacante, porque quem quer que chegue terá de se contentar em ficar no banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City tenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com os Spurs seguindo jogando dinheiro em seus problemas depois de flertarem com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush segue Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho ao se juntar ao clube do norte de Londres por um valor que se provará extorsivo. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e foram inconsistentes. Os Spurs precisam acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de fazer muitos gols quando for o homem de referência no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, esta é uma movimentação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a diminuir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente vai sentir que não deveria ter se dado ao trabalho de se juntar ao City no ano passado, com sua curta passagem se desenrolando da forma que muitos teriam esperado, dado que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não se pode censurar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Embora provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se transformar em um herói dos Spurs, onde deve esperar ser titular garantido no comando do ataque. Se ele pode ou não se tornar o tipo de goleador de que o clube tanto sentiu falta desde a saída de Kane ainda está por ser visto. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a investir pesado nele em primeiro lugar, mas precisará começar voando para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 de agosto: Liam Delap (Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, isso parece um bom negócio para o Chelsea. O clube conseguiu, de alguma forma, vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a entrada imediata de caixa pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes de a janela de transferências fechar. No entanto, uma fatia de 20% do lucro será, segundo informações, enviada diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. A saída dele também pode deixar Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era a peça certa para o seu sistema, e o Chelsea o negociou sem piedade em vez de deixar seu valor cair como um reserva sem prestígio. O Chelsea não conseguiu extrair o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e dispensá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final amortece perfeitamente o golpe. Delap acabou sendo completamente ofuscado pelo também contratado de 2025 Pedro, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 partidas de Premier League pelo Chelsea não pega bem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura dentro do PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve problemas de forma e condição física no último ano é um movimento muito desesperado, por qualquer ângulo que se veja. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ambos ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que tem feito muita falta. Em sua melhor forma, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atletismo e sua condução de bola em alta velocidade. Ele também finaliza bem com os dois pés e estará faminto para se provar depois de uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou esse negócio jamais teria sido concluído. A questão é apenas se ele conseguirá lidar com a enorme pressão que estará sobre suas costas desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na carreira ainda incipiente de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha da Premier League de 2024-25 ainda está lá em algum lugar, e esta mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao primeiro plano. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chegará imediatamente como o principal nome do Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. O time de Glasner no Forest está montado para jogar um futebol direto e de alta intensidade, que machuca os adversários nas transições, exatamente o tipo de jogo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar o espaço às costas da defesa à vontade; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira chance neste nível não aparecerá de novo: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (Manchester City para o Newcastle, £ 52 mi)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não sair antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. No momento, Enzo Maresca só pode contar com os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, no meio-campo. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100%. Essa pode facilmente ser uma venda da qual o City se arrependa rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus preços altíssimos nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla-chave de meio-campo formada por Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o organizador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle, com seus passes que quebram linhas e sua impressionante alta taxa de recuperação de posse em zonas adiantadas, que foi a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos jogados (2,13). Como um jogador fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o atleta de 24 anos pode se mostrar uma contratação astuta para o Newcastle. No entanto, os torcedores que podem estar esperando que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um disruptor do que um criador e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a brigar por um lugar no top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o time entre na luta contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja sem dúvida um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas vai entrar direto no time de Newcastle de Jaissle como um membro importante da equipe. Se conseguir arrastar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá sua cotação atingir novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma opção decente de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável e propício para uma ascensão imediata. O Newcastle está em uma fase de transição que naturalmente virá com muita frustração, e Gonzalez carregará um peso bem maior sem os jogadores de nível mundial que tinha ao seu lado no City. É um desafio intimidador, não facilitado em nada por seu preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para estar à altura, e suas chances de chegar à seleção da Espanha serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (do Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais uma enorme entrada de dinheiro. Bouaddi tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de uma atuação de melhor em campo contra o Real Madrid justamente no dia de seu aniversário de 17 anos, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua excelente atuação por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, é uma taxa incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou muito com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para um clube com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube alcançou os dois objetivos: £65 milhões é uma boa quantia por um jogador de 30 anos que não se recuperou há muito tempo de uma lesão no LCA; e, embora o City claramente tenha pagado acima do valor por Bouaddi, seu potencial é óbvio e enorme. Claro, ainda é exigir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou hoje o volante mais promissor do mundo (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado da contratação de Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, já é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem confiança absoluta em sua qualidade. Ele não tem dúvidas de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou sua elegibilidade internacional da França por Marrocos no início deste ano, já que este último lhe oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um ótimo sinal em relação à sua ida para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa assustadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor envolvido. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a intensidade incrível do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para apoiá-lo no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para começar bem de imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba à Premier League vindo do Lille, como um relativo desconhecido, há três anos, mas essa decisão rendeu muito, já que o clube registra um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que o valor de mercado de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões ao United, em meio a uma temporada de altos e baixos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que a especulação sobre a transferência afetou inicialmente seu desempenho. Consequentemente, Baleba certamente não poderia valer £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar tendo atuações inconsistentes. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em várias outras joias jovens, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United vai sentir que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025 depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea havia pago por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará, de fato, um negócio abaixo do preço de mercado em um verão em que as taxas foram fortemente inflacionadas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi atrapalhada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e o ímpeto no meio-campo que o United vem buscando desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão dar algum tempo para que ele se adapte, porém, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, ele será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ser paciente, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford, no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de enorme potencial quando considerou adequado desembolsar nada menos que £23 milhões para tirá-lo de lá em 2023, ainda como um relativo desconhecido de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu esta oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não passe por ele. Tudo indica que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo reformulado ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos e Bruno Fernandes, com a missão de desarmar ataques e conduzir seu time para a frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte ao posto de taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que prometeu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado com grande alarde, em uma passagem que rendeu o total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir tão inexplicavelmente longe para contratar seu alvo, apenas um ano depois de ter tentado assinar com Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões ($116 milhões) que acabou desembolsando. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium e Enzo Maresca pode ficar um pouco curto nas opções pelos lados do campo, mas ainda há muito tempo nesta janela para reinvestir a receita gigantesca, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, agora novamente apto. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um total combinado de £185 milhões ($252 milhões) já causaram espanto, este acordo vai fazer isso bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e talvez até fosse possível justificar seu investimento nessa dupla de novos meio-campistas como parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente a noção nos bastidores. Esse tipo de dinheiro exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer sérias perguntas sobre como o Spurs passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro disso apenas 12 meses e uma temporada sem graça depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete partidas como titular na Premier League. Há toda a chance de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, de saída, trata-se de um gasto absurdamente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa empatia por Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente cerca de £45 milhões ($61 milhões), a pressão teria sido menor, mas agora se espera que o jogador de 22 anos chegue causando impacto imediato e rapidamente se torne uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em peça-chave e jogar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do notório inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, trata-se de um recomeço muito necessário em outro chamado membro do ‘Big Six’, da chance de trabalhar sob outro técnico de excelente reputação e de uma desejável mudança de ares ao se mudar para Londres. No entanto, permanece a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir ou arruinar sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas nem por isso menos triste. A saída de Jones significa que não há mais nenhum garoto local no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas mais um ano de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidenciado por sua disputa pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição em relação à taxa de transferência que queria por Jones, agora é imperativo substituí-lo, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente curto em número e qualidade no meio-campo. E também não podemos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado da bola, e o CEO da Inter provavelmente sentirá que Jones representa um bom negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o produto da base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos e não faz tanto tempo assim que vinha jogando bem o bastante para conquistar seu espaço na seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, dado que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Assim, embora Jones obviamente não carregue a mesma ameaça de gols que Scott McTominay, ele é possivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda chance de que possa se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas haviam ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evoluir, sua carreira havia emperrado e sua frustração era evidente. Houve rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma mudança para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, por todos os seus méritos, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que havia entrado nos últimos dois anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse e, aos 28 anos, este provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status de internacional inglês e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em determinado momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG mais cedo nesta janela, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva reduzida às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. Segundo relatos, o Arsenal estava determinado a reforçar o lado direito de sua defesa após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o técnico certamente já tinha à disposição as peças necessárias para suportar essas ausências e poupar ao clube uma quantia considerável. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem cobrir essas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de atuar por aquele lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de um rearranjo, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na temporada passada, mas Konsa agora é um bloqueio direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do jogador formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que traz uma liderança bastante útil. O treinador espanhol precisa de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para um problema que deveria ser de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode criticar Konsa por trocar de clube rumo ao campeão da Premier League neste estágio da carreira, em busca de mais títulos importantes depois de vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele terá uma verdadeira disputa para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e ele quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para retornar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, formado por titulares garantidos e seus chamados “finalizadores”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco com isso. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 milhões)

    Para o City: Que feito! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders realmente causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase completamente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A mudança posterior de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reviver sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior licitante para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Assim, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação bem merecida como um dos clubes “iô-iô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26, em grande parte graças a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool conseguirá reproduzir esse tipo de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite é algo que está aberto ao debate. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente nesta fase da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros pretendentes. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pelas fortunas oferecidas na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (do Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece que o City está fadado a sofrer um declínio sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal proteção defensiva quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas pelo título da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. Não é nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o modelo tático do City e garantir que a equipe ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar seu terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid vai sentir o golpe ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, que já está bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Com Rodri protegendo a defesa, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção espanhola. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo informações, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano depois de sofrer uma lesão nos ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar nos cenários nacional e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um passo natural na carreira de Rodri após o título da Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece diante da chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina tanto com os princípios táticos aos quais ele se acostumou sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao seu auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo no nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que desempenhe o mesmo papel dominante e avassalador no qual prosperou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-jogador do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols durante seus quatro anos no Camp Nou, incluindo a melhor marca da carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando o time de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um jogador versátil e tirava os fãs do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já tinha carência no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria uma oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira depois do gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao tirá-lo do City, mas seu contrato se encerrava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se renovasse com ele por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por uma taxa razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também se encaixa muito bem taticamente com Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional tem sido a base do sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é um dos mais flexíveis que existem, capaz de atuar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem um relacionamento quase telepático com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus. Há toda a chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo de La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto peça por peça para Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final.Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa transferência como um passo adiante, e como a confirmação de que estava certo ao criticar publicamente a falta de progresso nas negociações de contrato com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente do que foi para ele na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é composto por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente surgirá como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai aumentar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama não é mais verde do outro lado e talvez até se arrependa de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem posicionado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (do Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou cerca de £8 milhões de prejuízo sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, seja por onde se olhe. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham podia, e devia, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, e recebeu dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar com Micky van de Ven, então continua bem servido na defesa. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham passar por uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. É um defensor agressivo, que joga à frente e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter qualquer problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora da linha de três de Simeone e trabalhará para estancar os problemas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de acrescentar qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona no topo de La Liga e, potencialmente, a se aproximar daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado se encerrar. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também se interessaram por Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para as suas características, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma maneira que nunca foram no norte de Londres. Os críticos na Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico intransigente, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem sequer tentou esconder o fato de que esperava segurar Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria para a equipe de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um grande revés. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua posse mais valiosa. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que sabe fazer, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem agora é algo muito debatível. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde sempre era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça deslocada no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o bicampeão europeu em sequência manteve de forma astuta times como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava o ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente vai cobrir o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a ponta esquerda, cuja primeira escolha é Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Discutivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares do estrelado time do PSG, que chance Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito aparições, e nem sequer entrou na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é impossível não se perguntar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não exista lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente gastou demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos últimos instantes na semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões ($40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge da carreira e, claro, pela famosa ‘taxa inglesa’. O Spurs está, ao menos, bem servido na posição de lateral depois de contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de grande intensidade, tão competente para apoiar o ataque quanto para neutralizar os pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir também o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. O campeão do Scudetto também ficará encantado com o valor da operação. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões ($51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em se desesperar renderam grandes frutos, já que fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que reformulou quase por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido se firmar no norte de Londres mais tarde, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma ‘contratação do clube’ por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se muda para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, depois de ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: Os finalistas da Conference League podem não ter conseguido exatamente tudo o que gostariam por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em determinado momento, o valor de sua cláusula de rescisão de €50 milhões (£43 milhões/US$ 58 milhões), mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial do Chelsea de £15 milhões (US$ 20 milhões). Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se transferir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele não é exatamente um jovem talento de grande potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na última temporada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de origem. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora ele tenha sido uma indicação de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma grande responsabilidade, com Cucurella tendo evoluído para se tornar, possivelmente, um dos melhores em sua posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor para o jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/US$ 25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática quando comparada a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões (US$ 81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois de o agora técnico do Liverpool, Andoni Iraola, contratá-lo para o Rayo em 2022. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de jogo para frente e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos da derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para um dos pesos-pesados da Premier League, e há uma grande chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato, que coloca o clube em uma posição melhor nas semanas finais da janela de verão. Segundo relatos, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, dado seu status como um dos maiores salários do Barça, isso abrirá espaço para o campeão da Liga registrar mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para sustentar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barça embolsar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão europeu. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo relatos, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para aliviar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também novo reforço Jeremy Jacquet ainda em processo de recuperação total após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League, ou se terá entrosamento confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo relatos, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior desta janela de verão, mas um grande investimento no defensor do Aston Villa e da Inglaterra teria sido uma jogada menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro gigante europeu tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter consistência, e estará ciente das possíveis repercussões se fracassar. Certamente ele estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar realmente do futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que dará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido uma taxa bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa partir, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. Ainda assim, o Chelsea contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura do LCA, então vendas de jogadores eram uma necessidade, dado que o clube tinha 10 zagueiros sob contrato. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. A equipe italiana já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre alguns setores da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e no futebol europeu se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea durante vários anos. Há uma sensação de que a diretoria do Chelsea vem tentando lucrar com ele há algum tempo; ele rejeitou uma mudança para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu o número da camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a ficar abaixo na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado do time na temporada passada, e o fato de gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura limpa para o defensor, que pode esperar jogar a Champions League e experimentar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge, de Os Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o maior da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e frequentemente puxou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco de reservas, e, se um substituto à altura e devidamente experiente para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, que busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai começar voando, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico poderá superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode ser o caso na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse cobiçado título. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência talismânica, ainda que antes de uma eliminação desastrosa nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe oferecerá a plataforma para atingir o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para ser um herói sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto valor envolvido em sua contratação. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (Real Madrid para a Fiorentina, empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe no departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que eles esperam que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar ao Madrid no próximo verão europeu ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Fiorentina em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não europeus de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real cercado de expectativa, por uma taxa de € 63 milhões que parecia uma pechincha diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração era evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. É certamente um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds United, £45 mi)

    Para o Man City: É preciso realmente questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, após ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, finalmente se esperava que ele fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos dentro da nova campanha, o clube achou por bem contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma impiedosa as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copa sob Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita contratação para o Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para o que tem sido uma posição problemática para o Leeds. Visto como um futuro camisa 1 da Inglaterra, Trafford, de 23 anos, era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele deve acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira como nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds muito provavelmente poderá cobrar de um dos gigantes da Europa o dobro desse valor nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente no fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo recomeço, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, hoje com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda a chance de que lhe seja dada uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 incontestável em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Ele acreditará, de forma discreta, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de €120 milhões com um jogador que foi contratado há apenas um ano é um negócio excepcional para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas qualidades na Red Bull Arena antes de darem passos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na temporada passada e desenvolveu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e o passe progressivo de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas esse parece ser o único jeito de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, pois tem velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é cru, mas já demonstrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar concorrentes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões para o Leipzig vinda do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande se saiu admiravelmente no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim avançou até a fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes europeus de elite, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid bateria à sua porta. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nesta posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a caminhada até o título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o tamanho da sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conseguiu conquistar nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram um desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva secou e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34 anos, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um acordo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que só venceu a Super Lig uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube vai esperar diminuir a diferença para seus arquirrivais depois de trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles poderão brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Europa League. Nota: A

    Para Salah: Não importa por qual ângulo se olhe, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até seus torcedores mais leais no processo, e agora está destinado a encerrar sua carreira brilhante sem brilho. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve redescobrir seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para aumentar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em privado da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um empolgante novo começo sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação curiosa para o Brentford, que dificilmente ficaria no caminho de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme ruptura com a estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta o ex-técnico do Chelsea e agora treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que vai oferecer fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes falhou. Ainda assim, ele terá de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o duelo das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem sequer terá de mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será confiada no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era também nele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um concorrente consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa se ele for bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando pode muito bem se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 mi)

    Para o Strasbourg: O Chelsea teria pago £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa considerando sua falta de experiência no mais alto nível. Esta foi a 13ª negociação fechada entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar no top 8 pelo segundo ano consecutivo, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg grande capacidade de progressão com seus passes, além de cobrir cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo quase óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente construiu sua carreira como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a circulação da bola no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente ameniza o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo atraído pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o forçou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais bem preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o treinador ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & Cia. no intimidador palco da Copa do Mundo também será muito valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 mi)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho desse golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu maior artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado nessa posição. Certamente não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando surgiu para ele uma oportunidade tão improvável aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada para a juventude após mais uma campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de já estar na reta final da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha goleadora de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, sendo que sua segunda melhor marca veio em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele atuará como opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. A contratação de Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Ele agora pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regularmente, mas há toda a chance de que receba muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem criou uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues optem por mantê-lo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas principalmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que lhe fosse oferecida uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo contrato, e um problema na coxa que ele sofreu durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma figura-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar uma histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo aquele inédito e tão buscado título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, há um risco significativo ligado a esta transferência para a Inter, mesmo sendo uma contratação sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seu melhor dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália cobrará menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter talvez também veja isso como uma espécie de golpe de mestre, tendo supostamente superado nomes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar seus problemas físicos para trás de vez na Itália. Não só esta é a oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos no cenário doméstico e na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais um par de anos ao trocar o ritmo intenso da Premier League pelo passo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele vai reencontrar o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve gostar de suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode muito bem mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que esperavam, formando parte fundamental dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace ter gastado pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua investida para acrescentar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em sua linha de zaga, com nenhuma das opções já existentes se destacando como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é meio caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entenderá que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representa um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com currículo comprovado na Premier League e internacional absoluto da França que está se aproximando de seu auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros títulos importantes de sua carreira, tornou-se internacional da seleção principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. O defensor de 26 anos quer, ao que se sabe, se testar ainda mais e jogar no mais alto nível, e fez mais do que o suficiente para merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão europeu, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um bom início sob o comando de Alonso o faria rapidamente virar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na caminhada até as semifinais na temporada passada. Anderson era o fulcro da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Ao menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 mi ou £130 mi, o Forest diz que é a última, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 mi há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nesta negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, todos os sinais apontam para o vencedor da Bola de Ouro deixando o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal, e, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. Ele é um jogador já provado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo definitivo da "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de duas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A mudança certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações é que não parece que Rodri ficará entre Anderson e uma vaga no time titular. Então, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que se noticiou que os Blues haviam permitido que Garnacho faltasse ao treinamento de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas imagina-se que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente após ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a principal força por trás da busca pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol possa restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O ponta não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá sérias perguntas a responder se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e provavelmente por uma quantia alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros das negociações de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem o dom de extrair o melhor de jogadores que antes renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará enganado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi garantida mais uma vez, um impulso para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 aparições na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente era incluído em uma lista de relacionados para o dia do jogo. O treinador já tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse jogando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que contratou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal acabando por atender à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajudará muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente depois de recuperar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025/26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nesta transferência, mesmo que a taxa pareça de bom valor no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez tenha de ser paciente para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil para a rotação inicialmente. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o nível elevado que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia nenhuma chance de assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve lesões com certa frequência e sofreu com a falta de consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também foi bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muito pau no Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode acabar se mostrando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande promessa da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu sua estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um superstar em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Houve, sem dúvida, sinais na temporada passada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nas primeiras fases da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, isso parece o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, isso seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na última temporada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não terá nenhuma competição continental para disputar. Ainda assim, os campeões da Liga Europa não tiveram absolutamente nenhum poder para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £ 8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um dinheiro absurdo e que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão extremamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um verdadeiro golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da última temporada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do “esquadrão bomba” dos Blues apareça em Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cobrirá quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes na Premier League no currículo, e somente um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar um grande estrago sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que assumisse o lugar do recém-saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de mais tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Em defesa do jogador, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente administrado e em constante estado de instabilidade, esta é uma transferência que pode dar muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá disputar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, poderemos ver algumas comemorações “geladas” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve afastado com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos da Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ficando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período afastado por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia nenhum indício de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de ser concluída. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e ele certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o fracasso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado de Premier League que destacou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se provando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele pensasse que já tivesse passado. Há muito tempo se dizia que Tielemans se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso também estaria tudo bem. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro nível em termos de prestígio, o que torna esta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa gama de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por uma vaga no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube irmão Strasbourg para fazer parte do elenco principal, atuando regularmente ao longo da temporada 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o acordo provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver em um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que é um pouco intrigante para todas as partes. Depois de perder os principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United voltou-se para Santos em meio ao pânico, enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação do Brasil de Carlo Ancelotti após uma temporada em que alternou momentos dentro e fora do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Se ele encontrará ou não mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge ainda está por ser visto, e muito vai depender de quem mais o United contratar, com outros jogadores provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da constante troca de técnicos no Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. Eles podem, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu clube, em breve ex-clube, não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de acabar com seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram torrados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times possíveis, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 mi por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência para contratar Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 mi, por que Tonali não comandaria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou sem dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Spurs precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos se frustrando com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência para lá de inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria por uma das equipes mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a um time que terminou em 17º na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter caixa suficiente para realizar o suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora deve passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Spurs por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo, em seus melhores dias, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem ganhando reputação como especialista em pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz apoiando o ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por um valor tão baixo, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento desse tipo, neste estágio da carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas atuando como ala pela direita, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele vai manter Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já vinha despertando muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que estava pedindo pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro crédito. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa posição, e se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo medíocre e, por isso, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de nomes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, apenas para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer um movimento um tanto lateral. No entanto, os londrinos do norte devem ser muito mais fortes na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um nível completamente diferente. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre existia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de continuamente ter de vender seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de depois converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não se tratou de uma movimentação reativa por causa de um jogador aleatório que ganhou notoriedade em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo que já é estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que conseguir uma vaga em uma formação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo algo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se mostrar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado em sua base, mas que fez apenas um punhado de aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, manifestaram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. Segundo relatos, o espanhol deu o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em um intervalo de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A em 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e tende a estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de desembolsar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; trata-se de uma quantia enorme para os padrões da Serie A, aparentemente deixando para trás a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada de futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual se acredita que torcia, mas o fato de a oferta contratual do Chelsea, segundo relatos, próxima de £100.000 por semana, valer mais do que o dobro do que a Nerazzurri havia colocado na mesa pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A ainda no início da carreira. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! O campeão europeu vai rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a vasta maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso 9’, o que não depõe nada bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do mundo certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos € 75 milhões. Com um negócio sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz o menor sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também se destacou que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai fazer gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece de fato nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Nós pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom em colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no decorrer do jogo, um substituto decente para causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 mi)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará encantado por ter conseguido gerar uma quantia tão significativa pelo zagueiro neerlandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic, em particular, no radar, no que seria uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco, além de Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo abaixo do preço de mercado para um jogador do calibre dele deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; foi noticiado que seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está recebendo um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um ótimo passador e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O internacional neerlandês pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua estadia no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no ponto intermediário de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do ‘Big Six’, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhum tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, a única direção é para cima para o Tottenham depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida à medida que o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição após afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por somente €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de mais-valia de 50% em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal de longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube de Tyneside ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de golpe de mestre, portanto, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma lacuna enorme no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente tendo insistido para que o negócio acontecesse. Ele terá, no entanto, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade e este já será o seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na disputa pelo muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ainda assim ele deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratava do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se os Reds tivessem acertado um novo contrato com ele quando estava no auge durante a campanha vitoriosa do título em 2024-25, então teriam conseguido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual terrível. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações desgastantes que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi um enorme desperdício do tempo de todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presume-se, então, que o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa de transferência, representa um risco diante de quão ruim o zagueiro foi durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar seu interesse no jogador em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda nem chegou ao auge para jogadores de sua posição. O Real está apostando, na prática, que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao segue atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate está longe de ser uma solução de primeira classe, porém, e essa contratação tem cara de algo que pode dar muito errado muito rapidamente diante da intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário astronômico que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir reencontrar cedo sua confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se firmar como peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviço estelar. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, parte dela comentada pelo próprio Bernardo, uma mudança para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabeu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, no passado, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A ida para a Espanha que ele busca há tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para uma das principais equipes de La Liga. Vez após vez, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado pelo Barça no topo do futebol espanhol, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu devido lugar é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabeu, brilhando na Espanha até o fim da casa dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se tornou uma peça defensiva importante para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor nível, ele é discutivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £ 60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e vinha sendo abertamente crítico da forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £ 52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco que carece enormemente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o aguardado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid inicia sua campanha de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto em um lateral-esquerdo apenas no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar pesado em Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) treinador. Uma taxa de € 60 milhões é muito alta para uma equipe que adotou uma abordagem bastante econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente conseguirá tirar dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, após ficar desiludido com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que aparentemente foi um nome escolhido por Mourinho, ele também tem uma grande chance de se firmar como peça importante, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português em rotação. No entanto, à luz da pesada taxa envolvida, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabeu contra si, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, razão pela qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se firmou totalmente em Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Spurs obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Spurs ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza tinha acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente de graça é um bônus bem-vindo, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de reserva de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boa forma à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em momento algum. No entanto, ele tinha outras opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que teriam se interessado pela contratação do capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até achar que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar o Spurs de forma significativa ao longo do verão. Ainda assim, continuamos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de postura reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada no clube ou na seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talentos de ponta não será nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e o seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o clube já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus problemas amplamente documentados para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles foi de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 aparições na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bem inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado pelas ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria um pouco da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon tem de provar que merece ser titular em um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle