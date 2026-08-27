Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais teriam imaginado que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um grande servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube fez um excelente negócio ao arrancar de Liverpool uma taxa de nove dígitos. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será uma equipe mais fraca sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais importante, algo que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o clube busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição de negociação muito forte quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado para dentro e para fora da escalação titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade fulminante e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue de forma agressiva. Barcola certamente oferecerá mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é um alvo tardio de janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair em cima de Barcola imediatamente se ele enfrentar quaisquer dificuldades iniciais, e o Liverpool se deixou exposto a novas zombarias por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar na própria capacidade para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressou livremente sempre que entrou em campo e se beneficiou muito de trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria neste momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o bastante para corresponder a expectativas tão elevadas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que ele esteja pronto para começar em alta desde o primeiro momento e se dedique, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao superstardom. Nota: A-

James Westwood