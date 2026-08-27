Para o PSG: Jackpot! O campeão europeu vai rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a vasta maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso 9’, o que não depõe nada bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do mundo certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos € 75 milhões. Com um negócio sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+
Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz o menor sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também se destacou que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai fazer gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece de fato nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+
Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Nós pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom em colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no decorrer do jogo, um substituto decente para causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar o seu valor... Nota: A
Mark Doyle