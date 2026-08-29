Para o Tottenham: Por qualquer ângulo que se olhe, esta é outra movimentação de mercado difícil de entender do Tottenham, que gastou uma grande quantia de dinheiro, e possivelmente até demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. As ações de Djed Spence estão no ponto mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto pela direita quanto pela esquerda, ao disputar todos os oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos acréscimos da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a arrecadar apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, argumentos de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seus melhores anos e, claro, da famosa “taxa inglesa”. O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D
Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os principais alvos Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. O mercado era limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de forte apoio, tão competente para avançar quanto para neutralizar os pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a considerável ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir também o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. O campeão do Scudetto também deve estar encantado com a taxa da transferência. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam dividendos importantes ao garantir o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sente que está partindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente conseguido se firmar no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante prejudicado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora está indo para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após elevar enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou John Stones, companheiro de Spence na Inglaterra, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+
Krishan Davis