Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais imaginaram que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola prestou ótimos serviços ao PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube fez um excelente negócio ao arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma equipe mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora de cena. Barcola queria um papel mais importante que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o time busca ainda mais sucesso nesta temporada. O valor final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. Em resumo, essa era uma decisão óbvia. Nota: A+

Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool acreditará que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do esquema tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e estilo direto combinam perfeitamente com Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue no ataque. Barcola certamente oferecerá mais ao setor ofensivo do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo relatos, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo, porém, são boas notícias, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele se adaptará instantaneamente à brutal exigência física do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas cairão imediatamente em cima de Barcola se ele enfrentar qualquer dificuldade de adaptação, e o Liverpool se deixou exposto a voltar a ser ridicularizado por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: O ex-jogador do Lyon confiará na própria capacidade para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca na Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem carregar responsabilidade excessiva, ele se expressou com liberdade sempre que entrou em campo e se beneficiou muito por trabalhar com vários jogadores de nível mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se enquadra nessa categoria no momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o suficiente para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele ficava ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas liderar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo nessa disputa. Desde que esteja pronto para começar voando desde o primeiro momento e faça a sua parte, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato. Nota: A-

James Westwood