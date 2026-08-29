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Tudo sobre apostas na GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

O Liverpool está pagando caro demais por Bradley Barcola, mas se juntar ao Liverpool oferece ao veloz francês a chance de se tornar uma superestrela global: GOAL avalia as maiores contratações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
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C. Jones
D. Spence
Chelsea
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L. Delap
N. Jackson
PSG
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Aston Villa
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Newcastle
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Nottingham Forest
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Brighton
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PSV
Club Brugge
Premier League
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Bundesliga
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e isso não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Em vez disso, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso protagonizando transferências milionárias antes do fechamento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociação.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem levou a melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada negociação concluída à medida que elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £ 123 mi)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais imaginaram que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola prestou ótimos serviços ao PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube fez um excelente negócio ao arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma equipe mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora de cena. Barcola queria um papel mais importante que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o time busca ainda mais sucesso nesta temporada. O valor final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. Em resumo, essa era uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente alternado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool acreditará que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa do esquema tático de Andoni Iraola. Embora seja mais eficaz pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e estilo direto combinam perfeitamente com Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue no ataque. Barcola certamente oferecerá mais ao setor ofensivo do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo relatos, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo, porém, são boas notícias, porque Barcola não terá margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele se adaptará instantaneamente à brutal exigência física do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas cairão imediatamente em cima de Barcola se ele enfrentar qualquer dificuldade de adaptação, e o Liverpool se deixou exposto a voltar a ser ridicularizado por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon confiará na própria capacidade para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca na Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem carregar responsabilidade excessiva, ele se expressou com liberdade sempre que entrou em campo e se beneficiou muito por trabalhar com vários jogadores de nível mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se enquadra nessa categoria no momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o suficiente para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele ficava ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas liderar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo nessa disputa. Desde que esteja pronto para começar voando desde o primeiro momento e faça a sua parte, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato. Nota: A-

    James Westwood

    • Publicidade
  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (do Chelsea para o Aston Villa, £ 65 milhões)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que inicialmente foi contratado por apenas £32 milhões e que estava fora dos planos sob o comando de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atlético de Madrid, também valeu a pena, com seus salários de £100.000 agora definitivamente fora da folha. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e a história foi a mesma no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca iria ganhar espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o melhor para os interesses do Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer este negócio envelhecer mal. O clube também está fortalecendo um rival direto pelas vagas de classificação para a Champions League, e seria uma péssima imagem para o Chelsea se Unai Emery de repente conseguir extrair todo o potencial de Jackson. Ainda assim, o Chelsea sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para ser recusada: recuperar até £65 milhões pela versão atual de Jackson sem dúvida deve ter provocado apertos de mão por todos os lados na sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente errático e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, é cinco anos mais jovem do que o homem que está substituindo, mas não tem nem de perto o mesmo nível de pedigree na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 partidas de liga pelo Chelsea, perdeu muito mais chances do que converteu e tinha propensão a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery após trabalhar com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se desloque lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não precisará ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve voltar a render à medida que sua participação em jogadas com a bola rolando aumentar. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar novamente a torcida do Villa, depois do choque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar cobertura ofensiva extra antes do prazo final, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra campanha por um lugar no top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonista sob o comando de um técnico que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende plenamente as forças táticas e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, ocupar o lugar de Watkins é uma tarefa assustadora, e ele não terá qualquer paciência à disposição por causa de sua taxa ridícula. Se Jackson não começar voando, as dificuldades do Villa como coletivo continuarão, e a equipe de recrutamento será duramente criticada por assumir uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesá-lo, e muito vai depender de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o acompanhava no Chelsea e da instabilidade que tem atrasado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável, além de futebol de Champions League, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia ter esperado neste estágio da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Manchester City: Uma situação um pouco estranha para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com uma reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland uma vaga entre os titulares no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer centroavante, e o City provavelmente entenderá que Marmoush não foi exatamente brilhante quando recebeu oportunidades de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada pelos minutos inevitavelmente limitados, por uma lesão no joelho e por sua convocação para a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi apenas no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na temporada passada, mas ele simplesmente nunca tiraria Haaland da equipe titular e, aos 27 anos, não surpreende que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham prestes a pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua mudança inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o City substituirá o atacante, porque quem chegar terá de se contentar em ficar no banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City tenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com os Spurs seguindo jogando dinheiro em seus problemas depois de terem flertado com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho no clube do norte de Londres por um valor que se mostrará extorsivo. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham esperará que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva o que tem sido uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e foram inconsistentes. Os Spurs precisam acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de marcar muitos gols quando for o principal homem no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, esta é uma contratação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a diminuir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente sentirá que não deveria ter se dado ao trabalho de se juntar ao City no ano passado, já que sua curta passagem acabou se desenrolando da forma como muitos esperavam, dado que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora isso possa parecer um pouco prematuro, não dá para condenar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Ainda que provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se transformar em herói dos Spurs, onde deve esperar ser titular garantido no comando do ataque. Resta saber se ele pode se tornar o tipo de goleador de que o clube tanto sente falta desde a saída de Kane. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a gastar alto para contratá-lo em primeiro lugar, mas precisará começar muito bem para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 de agosto: Liam Delap (do Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, isso parece um bom negócio para o Chelsea. O clube conseguiu, de alguma forma, vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a injeção de dinheiro à vista pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes do fechamento da janela de transferências. No entanto, uma fatia de 20% do lucro será, segundo relatos, enviada diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda que foi incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. A saída dele também pode deixar Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano centroavante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a possíveis saídas. Ainda assim, trata-se de um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era a peça certa para o seu sistema, e o Chelsea o negociou sem piedade em vez de deixar seu valor cair como reserva fora dos planos. O Chelsea não conseguiu extrair o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e descartá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final compensa perfeitamente o golpe. No fim das contas, Delap foi completamente ofuscado pelo também contratado em 2025 Pedro, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 aparições na Premier League pelo Chelsea não pega bem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura em relação ao PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades de forma e condicionamento físico ao longo do último ano é um movimento muito desesperado, por qualquer ângulo que se veja. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram pouco efetivos nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que faz muita falta. Em sua melhor versão, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atletismo e sua condução de bola em alta velocidade. Ele também finaliza bem com os dois pés e estará faminto para provar seu valor após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou esse negócio jamais teria sido concretizado. A questão é saber se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que estará sobre seus ombros desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na ainda inicial carreira de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha na Premier League de 2024-25 ainda existe em algum lugar, e essa mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao protagonismo. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chegará direto para ser o homem de referência do Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. O time do Forest está montado para praticar um futebol direto e de alta intensidade, que machuca o adversário nas transições, exatamente o tipo de jogo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar as costas da defesa quando quiser; a questão é saber se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira oportunidade nesse nível não vai surgir de novo: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (Manchester City para o Newcastle, £ 52 mi)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente a taxa de £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City em sua busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não for concretizado antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. Neste momento, Enzo Maresca só tem os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, à disposição no setor. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Pode facilmente ser uma venda da qual o City venha a se arrepender rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus preços altíssimos nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla-chave de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para outro reforço, Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o controlador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle com seus passes que quebram linhas e sua impressionante taxa de retomadas em zonas altas, que foi a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos jogados (2,13). Como um jogador fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o atleta de 24 anos pode se provar uma contratação astuta para o Newcastle. No entanto, os torcedores que possam estar esperando que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um destruidor do que um criador e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a surgir como candidato ao top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o time entre na briga contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora seja, sem dúvida, um passo para trás em termos de competitividade no mais alto nível, no geral esta é uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na escalação de Newcastle de Jaissle como membro importante da equipe. Se conseguir arrastar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá seu valor subir a novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma boa opção de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável, favorável a uma ascensão imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente virá acompanhada de muita frustração, e Gonzalez carregará um peso bem maior sem os jogadores de nível mundial ao seu lado, como tinha no City. É um desafio assustador, não facilitado por sua taxa de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para corresponder, e suas chances de chegar à seleção espanhola serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (do Lille para o Manchester City, £ 86 mi)

    Para o Lille: Mais um enorme encaixe financeiro. Bouaddi tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que passasse a ser apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de uma atuação digna de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid em seu aniversário de 17 anos, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua excelente atuação por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, esta segue sendo uma taxa incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou cifras enormes com jogadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para um clube com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é uma ótima quantia por um jogador de 30 anos recém-recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pagado caro demais por Bouaddi, seu potencial é evidente e enorme. Claro, ainda é exigir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas também é preciso dizer que o City contratou o volante mais promissor do mundo na atualidade (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado com a contratação de Bouaddi!). Se ele pode resolver imediatamente todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, isso é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também tem total confiança em sua qualidade. Ele não tem dúvidas de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última lhe oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua mudança para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa assustadora e ele não terá muita margem para erro por causa do valor pago por sua contratação. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para lhe dar suporte no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que tenha impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba à Premier League vindo do Lille como um relativo desconhecido há três anos, mas essa decisão valeu muito a pena, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que o valor de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton exigia mais de £100 milhões do United, em uma temporada de altos e baixos, com seu técnico, Fabian Hurzeler, acreditando que as especulações sobre transferência afetaram seu rendimento inicialmente. Consequentemente, Baleba certamente não poderia render £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em vários outros jovens talentos, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United vai sentir que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025 depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea lhes pagou por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha apenas razoável do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará um acordo abaixo do mercado em um verão em que as taxas foram brutalmente inflacionadas, visto que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi atrapalhada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e o ímpeto no meio-campo que o United vinha buscando desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, porém, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, ele será a solução ideal a longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba está finalmente a caminho de Old Trafford, no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de alto potencial quando decidiu desembolsar £23 milhões para acertar sua chegada em 2023, ainda como um relativamente desconhecido de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu esta oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não escape. Tudo indica que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo renovado ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, e Bruno Fernandes, com a missão de interromper ataques e fazer seu time avançar com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após sua lesão na pré-temporada, mas não há dúvida de que se trata de uma contratação empolgante para o longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato realmente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que prometeu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado cercado de grande expectativa, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai ficar em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir de forma tão desconcertante tão alto para contratar o jogador, apenas um ano depois de ter tentado assinar com Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco carente pelos lados do campo, mas ainda há muito tempo restante na janela para reinvestir essa entrada gigantesca, e eles ainda contam com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, recuperado fisicamente, no elenco. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um valor combinado de £185 milhões (US$ 252 milhões) já levantaram sobrancelhas, este negócio vai fazê-las bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é possível argumentar que seu investimento nessa dupla de novos meio-campistas era minimamente justificável como parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi, após temporadas consecutivas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todas as pessoas, sugere que eles podem ter perdido completamente o rumo nos bastidores. Um valor desse tamanho exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer perguntas sérias sobre como o Spurs passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro disso apenas 12 meses e uma temporada sem destaque depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há todas as chances de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que este é, antes de tudo, um gasto grosseiramente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa pena de Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente cerca de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão não existiria, mas agora se espera que o jogador de 22 anos comece voando e rapidamente se torne uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em homem-chave e atuar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do notório inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, este é um recomeço muito necessário em outro clube do chamado ‘Big Six’, a chance de trabalhar com outro técnico de excelente reputação e uma desejável mudança de ares rumo a Londres. No entanto, permanece a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir para o bem ou para o mal sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 mi)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste mesmo assim. A saída de Jones significa que não há mais um único garoto local no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como ficou evidenciado por sua disputa pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição sobre a taxa de transferência que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente em número e qualidade no meio-campo central. E também não podemos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente vai sentir que Jones representa um ótimo negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o produto da base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos, e não faz tanto tempo assim que estava jogando bem o suficiente para abrir caminho até a seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, dado que é impressionantemente resistente à pressão e também se doa ao máximo pela equipe. Então, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gols de Scott McTominay, é discutivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há toda chance de que ele possa se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas tinham ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava estagnando, sua carreira havia travado e sua frustração era óbvia. Havia rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma ida para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente em San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, por todos os seus méritos, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que entrava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para a frente, haveria oportunidades limitadas de receber uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse, e, aos 28 anos, este provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status como internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início do verão europeu, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva esvaziada às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. É também a perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há grande incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal estaria determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar essas ausências e poupar o clube de um gasto significativo. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir esse lado caso outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse fazer uma reorganização, com jogadores um pouco fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem ajustada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na temporada passada, mas Konsa agora é um obstáculo direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do cria da base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores do Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é, sem dúvida, um defensor muito bom que traz uma liderança bastante útil. O técnico espanhol precisa de opções, com o Arsenal disputando quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de clube para ir aos campeões da Premier League neste estágio da carreira em busca de mais títulos importantes, depois de vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e ele quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, composto por titulares garantidos e seus chamados “finalizadores”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco com isso. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 mi)

    Para o City: E que feito! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando outra assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase totalmente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester sentado no banco. A subsequente troca de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reativar sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Então, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma demonstração de intenção, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes "ioiô" do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de donos que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma disputa pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um belo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26, muito graças a uma sequência invicta recorde do clube de 17 jogos. Se o ex-técnico do Liverpool pode reproduzir esse tipo de forma doméstica enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite, isso está em aberto. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, especialmente nesta fase da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar os maiores títulos do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pelas riquezas oferecidas na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol. Ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah, e há um risco bem real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (do Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador provocará um medo real. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos na Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em múltiplas partidas decisivas pelo título da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. Não é nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma enorme tarefa nas mãos para ajustar o modelo tático do City e garantir que o time ainda possa disputar os maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que envia ondas de choque pelo futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar seu terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado após ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto já bem estabelecido de Hansi Flick em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para trazer estabilidade ao time de Flick. Definitivamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça na fase de transição com Rodri limpando tudo. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo informações, enfrenta uma corrida para voltar a jogar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar os cenários doméstico e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhuma outra equipe se encaixa tanto nos princípios táticos aos quais ele se acostumou sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel ditador e dominador no qual prosperou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (do Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-jogador do Man City marcou respeitáveis 65 gols durante seus quatro anos no Camp Nou, incluindo um recorde pessoal de 21 em todas as competições na última temporada, quando o time de Hansi Flick defendeu com sucesso o título da La Liga, mas era visto como um jogador versátil e tirava a paciência dos torcedores com suas finalizações erráticas. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava com poucas opções no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para lucrar com a transferência. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para ser recusada. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo do City, mas seu contrato terminava no próximo verão, e o clube ainda teria de pagar mais €8 milhões ao time da Premier League se renovasse com ele, por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres pode nunca entrar na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também se encaixa muito bem taticamente com Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha ainda em 2020. A fluidez posicional tem sido a base do sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto possível, capaz de atuar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render benefícios imediatos aos bicampeões europeus. Há uma grande chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto direto de Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, principalmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo pela Espanha verá essa transferência como um passo adiante e como uma confirmação de que estava certo ao criticar publicamente a falta de avanço nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG busca se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era justamente o time que tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente da que ele vivia na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, com Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente vai emergir como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Ir para o PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama não é mais verde do outro lado e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem posicionado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões em relação ao investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, seja por onde se olhe. Sim, o clube o manteve longe de rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está exatamente no auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa maior. No entanto, realmente parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar com Micky van de Ven, então segue bem servido no setor defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham passar por uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. É um defensor agressivo, que joga sempre à frente, e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter problemas para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal referência no trio de zaga de Simeone e trabalhará para corrigir as falhas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na liderança de La Liga e, potencialmente, deixá-lo mais perto daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado se encerrar. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado às suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos na Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico intransigente, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a transferência ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League: é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá à disposição quatro companheiros da seleção da Argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 mi)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a alcançar dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés considerável. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua joia mais valiosa. Essa é a dura realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento a sair da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também é preciso destacar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que sempre faz, mas se neste momento tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem é algo muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que acabou sendo o preterido no ataque na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, os atuais bicampeões europeus demonstraram esperteza ao manter clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçavam o ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a ponta esquerda, posição em que Khvicha Kvaratskhelia é o titular. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito aparições, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de jogadores como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é difícil não se perguntar se esse é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja hoje lugar melhor no planeta para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 mi)

    Para o Tottenham: Por qualquer ângulo que se olhe, esta é outra movimentação de mercado difícil de entender do Tottenham, que gastou uma grande quantia de dinheiro, e possivelmente até demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. As ações de Djed Spence estão no ponto mais alto de sua carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto pela direita quanto pela esquerda, ao disputar todos os oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho salvador nos acréscimos da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a arrecadar apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, sinceramente, argumentos de que Spence vale quase o dobro disso depois de suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seus melhores anos e, claro, da famosa “taxa inglesa”. O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver seu homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os principais alvos Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro indo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. O mercado era limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de forte apoio, tão competente para avançar quanto para neutralizar os pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a considerável ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir também o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. O campeão do Scudetto também deve estar encantado com a taxa da transferência. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam dividendos importantes ao garantir o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sente que está partindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente conseguido se firmar no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante prejudicado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora está indo para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após elevar enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou John Stones, companheiro de Spence na Inglaterra, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League pode não ter conseguido exatamente o quanto gostaria por Pep Chavarria, mas isso ainda representa a venda mais cara da história do modesto clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir o valor de sua multa rescisória de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) em determinado momento, mas houve um compromisso significativo depois de o clube rejeitar a proposta inicial do Chelsea de £15 milhões ($20 milhões). Na verdade, o Rayo não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se transferir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de alto potencial pelo qual o clube poderia exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de ofício. No entanto, haverá questionamentos sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora ele tenha sido indicado por Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma enorme responsabilidade, com Cucurella tendo evoluído para se tornar, possivelmente, um dos melhores em sua posição no planeta. Hato mostrou boa forma na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente terá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu se transferir para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois de ser contratado pelo Rayo em 2022 por Andoni Iraola, hoje técnico do Liverpool. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura adiantada e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na temporada passada e atuando durante os 90 minutos da derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há uma grande chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, considerando seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para o campeão da LaLiga registrar mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele para comandar a linha defensiva há algum tempo. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora Flick talvez precise contratar outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todos os setores do campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180 mil por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda buscando recuperar a forma ideal após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior nesta janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e England teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte por outro clube de elite da Europa tê-lo procurado apesar de suas dificuldades para manter consistência, e sabe das possíveis consequências caso fracasse. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estavam errados, com o objetivo de voltar a aproveitar de verdade seu futebol, depois de ter passado por um período desafiador no ano passado, que o levou a buscar uma pausa por causa de sua saúde mental. Ser apoiado pelo fervor da torcida de Anfield certamente dará a Araujo uma grande injeção de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que dará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente o que o uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, € 36 mi)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar satisfeito por ter conseguido uma taxa considerável por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde que foi promovido ao time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro total por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa sair, e Chalobah foi uma opção sólida em um período desafiador para o clube, chegando até a responder no momento de necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está apto novamente após sua ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros em seu elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro total. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. A equipe italiana já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, no entanto, quem sairá ganhando neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros foram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco alto, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode mesmo favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria do Chelsea tenta lucrar com ele há algum tempo: ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses mais tarde por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a cair na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na última temporada, e o fato de representar lucro total obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura limpa para o defensor, que agora pode esperar jogar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria surpresa nenhuma vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100m abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge de The Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que a nova contratação Sean Steur preencha a lacuna deixada por Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada, com nove gols, e suas cinco assistências também foram o melhor número da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes puxou seus companheiros para cima. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental pela frente para estabilizar o setor central assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto por Guimaraes com experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto ele busca construir sobre o tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa do capitão do Arsenal. Ele vai acrescentar dinamismo ao ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na última temporada da Premier League. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai causar impacto imediato, dada sua experiência e o fato de que ele é uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico vai conseguir se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para as chances de finalmente conquistar esse esquivo troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para uma das equipes de elite da Europa. Ele está exatamente no auge, como provou sem deixar dúvidas na Copa do Mundo, dando quatro assistências para o Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência talismânica, ainda que antes de uma saída pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ficado grande demais para o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal vai oferecer a plataforma para ele alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe mortal e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult feito sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que eles esperam que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar a Madrid no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reativar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parcela significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, e por uma taxa de €63 milhões que parecia uma pechincha diante da promessa que ele mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou a empolgação em torno dele. Mastantuono também teve dificuldades com uma lesão persistente na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de ter sucesso na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso mesmo questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Contratado de volta junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, era esperado, enfim, que ele fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube decidiu contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, empurrando imediatamente o jovem inglês de volta na hierarquia. O City construiu a reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual, no fim das contas, pagou £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem formado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita tacada do Leeds, que vem se reforçando de forma discreta neste verão e pode ser um azarão na briga por vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do zagueiro da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, muito bem avaliado, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre várias equipes da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele precisa acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem estar cobrando o dobro dessa quantia de um dos gigantes da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e vai esperar que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há toda chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou integrantes do chamado “big six”, mas Trafford será o camisa 1 incontestável em Elland Road e haverá bem menos pressão sobre seus ombros. Em silêncio, ele acreditará que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Ter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de darem passos maiores, e Diomande pode acabar se tornando a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem os dribles eletrizantes, as finalizações precisas e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só reforçará sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o bastante para atuar pelos dois flancos. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, com velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rápido, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de transição. Superar concorrentes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem troféus. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma mudança de €20 milhões para o Leipzig vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excelente para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes europeus de elite, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria chamá-lo. Resta saber como Diomande lidará com a pressão do Bernabeu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma à altura da consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a campanha que levou o time ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua antiga regra de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de o clube não ter conseguido sequer uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um acordo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube terá esperança de reduzir a distância para seus arquirrivais após contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente renovação de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir construir de imediato um bom entrosamento com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa por qual ângulo se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é motivo de vergonha para Salah. Ele pagou o preço máximo por colocar a si mesmo acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável diante de sua condição de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para reforçar seu legado, e ele certamente deve estar se arrependendo em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar o caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 jogos na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, os Bees entraram no mercado com força: o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, no entanto, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se transformar em estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem o ex-técnico do Chelsea e agora técnico da Inglaterra Thomas Tuchel entre seus muitos admiradores, Henderson levará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que proporcionará fora dele. Ainda assim, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença estável, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes vacilou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que ele mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura acidental no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool presumivelmente se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será confiada no vestiário certamente será muito atraente para ele nesta fase de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era também nele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em candidato consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e você não apostaria contra o sucesso dele. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38 anos, quando muito provavelmente poderá se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: O Chelsea teria pago £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante de sua falta de experiência no mais alto nível. Este é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um meia recuado organizador quanto como um camisa 8 de área a área, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma real capacidade de infiltração, e ele cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea faz com que perder seus principais talentos seja inevitável, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco era algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente construiu sua reputação como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente reduzirá o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, sendo este último o clube que o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito ao longo das últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & cia. no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter atuado por apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com ampla folga na última temporada e o terceiro maior goleador, empatado, de toda a sua história. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem centroavante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura de LCA em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem "maduros" e "emocionalmente resilientes", à medida que deixa para trás sua política de transferências voltada para a juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente oferece tudo isso em abundância, apesar de estar no crepúsculo da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com sua segunda maior marca tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele fará papel secundário em relação a Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato com o clube. Contratar Welbeck é obviamente um movimento de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter efeito no longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não poderia deixar passar. Agora, ele pode adicionar o Chelsea ao seu currículo já impressionante, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regularmente, mas há todas as chances de que tenha muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também vai reencontrar Pedro, com quem construiu uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham por perto. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, ela era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de seu contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante passagem de uma década pelo Etihad, tornando-se uma peça-chave na defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar de seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará feliz por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco significativo ligado a essa transferência para a Inter, mesmo sendo uma contratação sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo informações, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seu melhor nível, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês ainda poderia atuar por muitos anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como uma espécie de grande golpe, já que, segundo informações, superou concorrentes como Chelsea e Arsenal para ficar com o defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não se trata apenas da oportunidade de experimentar uma nova liga e cultura, mas também de seguir brigando por grandes títulos no cenário doméstico e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de ser titular no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode muito bem mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 mi)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como eles esperavam, formando parte fundamental dos elencos vencedores da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode sentir que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois que o Palace gastou pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu grupo de zagueiros, com nenhuma de suas atuais opções confusas se destacando como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado fisicamente. Tirando o internacional inglês, a situação é meio caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos como resultado. Consequentemente, foi noticiado que o Chelsea pode até ir atrás de outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente sentirá que, embora um pouco salgado, £52 milhões ($69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional completo da França que está se aproximando de seus anos de auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de se livrar do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele mais do que mereceu a oportunidade de dar o passo adiante para um chamado clube do ‘big six’ neste verão europeu, após uma sequência de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele; ele continua na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais da temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos o dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, valor citado pelo Forest, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante nos bastidores será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para voltar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter esse perfil. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo do “imposto inglês”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem depois de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer atuou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter que pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: O movimento certo na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença muito, muito grande entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará no caminho entre Anderson e uma vaga entre os titulares. Então, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de apenas uma temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que surgiu a notícia de que os Blues haviam permitido que Garnacho faltasse aos treinos de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa saída se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo que deixará o clube muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Diante do quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de reproduzir os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma maneira bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que antes tiveram desempenho abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está equivocado se acha que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi assegurada mais uma vez, algo benéfico para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 jogos na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para um dia de jogo. O técnico já tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação dos campeões belgas pelo ponta. O clube vendedor estava em posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajudará bastante um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo com inteligência após retomar o título de campeão do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: Os campeões da Premier League precisavam de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a muitos requisitos em termos de substituição. O jogador da seleção grega fez uma excelente campanha individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, ainda que a taxa pareça um bom negócio no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele tenta se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance alguma de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund ficou sem outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve um número considerável de lesões e sofreu com a falta de regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Temos criticado o Barça bastante ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer os méritos: isso pode acabar se mostrando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de se tornar a próxima grande estrela da Alemanha, mas ainda tem apenas 24 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez ainda mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superastro quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Houve, sem dúvida, sinais na última temporada de que ele poderia finalmente concretizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado positivo é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, esta parece ser a escolha certa no momento certo para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para enfim concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao recém-coroado campeão Arsenal, isso seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League neste ano, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente, e ainda assim os atuais campeões da Europa League não tiveram absolutamente nenhum poder para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um dinheiro absurdo e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que fortalece o elenco de Unai Emery em outras posições. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos donos do clube estão sendo travados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea passou por cima do Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da "bomb squad" do Chelsea apareça em Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido avanço nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e só um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, ao menos para quem via a situação de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde se esperava que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justos, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar dando muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar na Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações "geladas" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe amargo. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol teve muita dificuldade enquanto Tielemans ficou fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é algo realmente muito difícil de aceitar, principalmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de ser concluída. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o fracasso do acordo por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave em serviço pela seleção do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar negócio por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League que ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade, muito necessárias, ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se revelando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém destinado a se juntar à elite da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria neste momento da carreira do ex-meio-campista do Leicester City, e tudo bem se não acontecesse. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma enorme transferência para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e sua tremenda técnica em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, agora com o clube acertando a venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a integrar o elenco principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido, evidentemente foi boa demais para ser recusada. Este é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causam certa estranheza para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma meio desesperada, na tentativa de evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será a de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que alternou entre idas e vindas no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o clube em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos em nível de diretoria e da constante troca de comando técnico no Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu clube prestes a se tornar ex não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam em ver seu clube financiado pelo Estado se tornar a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na 12ª colocação do time de Eddie Howe na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a saída de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é realmente traumatizante para os torcedores é que provavelmente este nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente acabará sendo desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 mi por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas uma prova de que o mercado de transferências enlouqueceu. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 mi, por que Tonali não custaria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou, sem qualquer dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando de seu compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas de que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança para lá de inesperada. A suposição era que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está no seu melhor, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter pedido bem mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha mais dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um movimento muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de oportunidades enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que talvez seja mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas atuando como ala direito, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais de Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele conseguirá manter Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que seriam necessárias algumas vendas importantes, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares admirados de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na rodada final da temporada. Sua saída, portanto, não causa absolutamente nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que estava pedindo pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a tão criticada diretoria do clube merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke foi uma demonstração de intenção, isso está em outro nível. Fernandes é um jogador de muito talento, de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se dispôs a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, apenas para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: Manchester United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, a equipe que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na temporada passada, o que faz isso parecer em certa medida um movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um nível completamente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação sobre por quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existiu a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja muito bem aproveitado por um clube que tem conseguido conquistar troféus de forma consistente na Holanda, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma reação impulsiva a um jogador aleatório se destacando em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, dedicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que forçar espaço em uma equipe titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se mostrar um reforço muito útil para o elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, demonstraram interesse, ele passou a olhar para outras possibilidades e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico principal. Segundo relatos, o espanhol deu sinal verde para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia grande expectativa de que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe importante nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A em 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece ter características adequadas às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando garoto e para a qual se acredita que torcia, mas o fato de a proposta contratual do Chelsea, segundo relatos, ser de cerca de £100 mil por semana, mais do que o dobro do que a Inter havia oferecido, pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrarem alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um “falso nove”, o que não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano em relação a um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, dificilmente os principais times do futebol estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, o valor da transferência não faz sentido algum, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nem de longe a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante virar protagonista. Pensamos que, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o sucessor de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto de impacto decente. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência ofensiva de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Assim, o clube ficará encantado por ter gerado uma taxa tão significativa pelo defensor neerlandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton reinvestirá essa quantia em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic notadamente em seu radar, no que seria uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, fica difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da costa inglesa. Seria de se pensar que um acordo por valor reduzido por um jogador desse calibre deveria realisticamente ter custado algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão depois de uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, passa muito bem a bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time sentia muita falta. O internacional neerlandês pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima do Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular garantido em um clube do chamado “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o temperamental italiano antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, só há como subir para o Tottenham depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou no verão passado por apenas €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do porte do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e foi convocado para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool entrou forte para atravessar o negócio, apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria proposta do clube de Tyneside ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode se provar uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados, assim como por dentro, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja supostamente confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois se resumiu ao jogador, e não dá para realmente culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz esperará se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar um lugar entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado no mercado por Yan Diomande, o muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, mas ele ainda deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa taxa quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça depois de uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido completamente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco, dado o quão mal o zagueiro atuou durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate, no entanto, está longe de ser uma solução de primeira linha, e isso tem cara de uma movimentação que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários astronômicos que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua temporada final em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores a atuar na Premier League, um meia ofensivo maravilhosamente incansável e inventivo que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Duas razões para comemorar. O Real Madrid não apenas conseguiu um jogador de qualidade excepcional sem custos, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua contratação. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, no passado, mas ele mostrou na disputa pelo título da Premier League da temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação daquilo que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva vinha sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid passa por um momento difícil, tendo sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu poleiro é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vaga no Real é intensa e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou para o Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim da casa dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça defensiva-chave dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em seu melhor nível, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais no início quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e vinha sendo abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de concluir que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perde uma de suas figuras mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid dá início à sua movimentação no início da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo apenas no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente frugal no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador de ‘Mourinho’, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, após se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpreendente, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real o procurou. Considerando que aparentemente foi uma escolha de Mourinho, ele tem grande chance de se firmar como jogador-chave também, com Carreras provavelmente alternando entradas e saídas do time titular do português. No entanto, à luz da taxa elevada, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabéu no seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocional. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado junto ao Hull City por apenas £ 8 milhões em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade havia começado a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse sem qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente de graça é um pequeno bônus agradável, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado a segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em momento algum. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam se interessado na contratação do capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem convicção de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de postura reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que vale £69 milhões. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talentos de ponta não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o clube já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo, devido aos seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, por isso é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não dá para fugir do fato de que o Barça pagou caro demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que daria ao preço uma aparência mais favorável, e também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas de Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Assim, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando havia algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado pelas ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando menino, enquanto a princípio parecia que se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recuaram diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte dos holofotes do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia pelo Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle