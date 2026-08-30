Para o Tottenham: Seja por qualquer ângulo, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente gastou demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito seguras tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho decisivo nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge da carreira e, claro, o famoso “imposto inglês”. O Spurs tem, ao menos, boas opções para as laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira escolha pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores sentirão que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D
Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se transferindo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de grande chegada ao ataque, tão hábil para avançar quanto para parar os pontas adversários, o internacional inglês é sob medida para a vaga evidente no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda também. O campeão do Scudetto também ficará encantado com a taxa, é claro. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos ao garantir o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente sem ser desejado por Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido se firmar no norte de Londres com o tempo, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal administrado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora está se mudando para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e, claro, disputará a Champions League, depois de ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+
Krishan Davis