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Tudo sobre apostas na GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

O Liverpool está pagando caro demais por Bradley Barcola, mas se juntar ao clube oferece ao veloz francês a chance de se tornar uma superestrela global: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns grandes nomes protagonizando transferências milionárias antes do fechamento da janela, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica pensando no que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas a cada acordo fechado conforme eles acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira abaixo todas as nossas notas e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    30 de agosto: Ollie Watkins (do Aston Villa para o Al-Hilal, £ 50 milhões)

    Para o Aston Villa: Conseguir £50 milhões por um centroavante que completa 31 anos em dezembro é um excelente negócio para o Villa. Nunca haveria momento melhor para lucrar, e, como Unai Emery mais ou menos admitiu, Watkins não queria mais estar no Villa Park. É um golpe duro ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto Nicolas Jackson não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito, que poderia distrair a equipe daqui para frente. Emery ficará triste por ter chegado a esse ponto. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente poderia ter evitado perder mais um líder de vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa, que marcou ao menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para entregar as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. A taxa é ótima, mas essa saga ainda deixará um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Um movimento inteligente em meio a relatos de que o clube busca rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no ataque, já que chega após uma temporada de 21 gols por uma equipe de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de comandar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar imediatamente um candidato à Chuteira de Ouro ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e o ex-astro do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal tenta retomar o título da Saudi Pro League das mãos do Al-Nassr. Contratar um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal acreditar na conquista de seu primeiro título da AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins segue sendo um jogador ativo da seleção inglesa, com a velocidade e a inteligência para ser um enorme sucesso. É uma contratação incrível para o Al-Hilal, que mostra que o apelo financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma desgraça completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, era um alvo de longa data do Manchester United. Houve interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele permanecesse no mais alto nível, ou ele poderia ter ido para o Fenerbahce após supostamente acertar termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que rumar para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele tem a ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo classificado como livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas esse simplesmente não é o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para conforto financeiro. Essa transferência exala uma revoltante falta de ambição, e ele deveria se envergonhar pela forma como colocou o Villa contra a parede. Watkins deveria ser barrado da convocação da Inglaterra depois de embolsar dinheiro no auge da carreira. Um negócio horrível e deplorável, que só contribui ainda mais para que os torcedores percam a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

    • Publicidade
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emi Martinez (do Aston Villa para o Chelsea, £7,5 milhões)

    Para o Aston Villa: Vender Martinez se tornou uma necessidade depois que o Villa comprou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial com a Argentina jamais aceitaria ser reserva de Suzuki, e isso poderia ter causado atrito no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano consecutivo. O comprometimento dele foi questionado após a transferência frustrada para o Manchester United no ano passado, e outra saída malograda certamente faria seu nível de motivação despencar. Enviá-lo para o Chelsea, em vez disso, também é positivo para o Villa; como o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma personalidade enorme e um dos favoritos da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa em relação ao investimento inicial de £ 20 milhões no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia motivo lógico para o Villa continuar pagando seu alto salário. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa um enorme salto de qualidade em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza para o Chelsea havia tempo demais; o clube jamais conseguiria voltar à briga pelos maiores títulos se ele tivesse permanecido como camisa 1. Martinez traz pedigree comprovado na Premier League e é um líder nato, com mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £ 7,5 milhões é um verdadeiro achado para o Chelsea, cujas chances não apenas de se classificar para a Champions League, mas potencialmente também de pressionar o Arsenal na disputa pelo título, agora parecem muito maiores. Ele é um jogador de jogos grandes, que não terá problemas para lidar com a pressão que acompanha a vida em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso agora parece muito formidável. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o passo adiante que o herói da Argentina buscava em nível de clube, apesar da ausência de futebol de Champions League atualmente no Chelsea. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia chegado ao fim, e o clube pode enfrentar uma temporada de transição difícil após perder tantos outros jogadores importantes. Em nítido contraste, o Chelsea está pronto para voltar a ser uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua extraordinária carreira em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava atrás do jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o suficiente para ter sucesso na Premier League, que há algum tempo é superior à Serie A. Trocar o Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa perfeitamente no sistema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino se sente confortável saindo jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Martinez sem dúvida vai sentir que pode alcançar todos os objetivos restantes de sua carreira com o Chelsea e, quem sabe, isso pode até levá-lo a estender sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £123 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais imaginariam que o valor de Barcola chegaria a €140 milhões depois de contratá-lo por apenas €45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um ótimo servidor do PSG, mas ainda não se tornou indispensável, então o clube foi brilhante ao arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será um time mais fraco sem Barcola. Na verdade, será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente agora que o jogador de 23 anos está fora do cenário. Barcola queria um papel mais importante que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o time busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição de negociação muito forte quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferência. No geral, esta foi uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 jogos pelo PSG, apesar de ter sido constantemente revezado dentro e fora da equipe titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool acreditará que ele pode ser ainda mais decisivo como peça central do plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais efetivo pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade explosiva e estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue de forma agressiva. Barcola certamente oferecerá mais ao ataque do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo relatos, é um alvo de última hora de janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não terá margem para erro como jogador de £120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele se ajustará instantaneamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas vão cair em cima de Barcola imediatamente se ele enfrentar quaisquer dificuldades de adaptação, e o Liverpool se deixou vulnerável a novas críticas por suas decisões no mercado depois das dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon confiará na própria capacidade de lidar com a pressão da vida em Anfield depois de brilhar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca na Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar com facilidade que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade excessiva, ele se expressava livremente sempre que entrava em campo e se beneficiou enormemente por trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está na reta final da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o bastante para corresponder a expectativas tão elevadas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; sair da zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda em estágio inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas liderar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo nessa disputa. Desde que esteja pronto para começar voando desde o primeiro momento e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato absoluto. Nota: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (Chelsea para o Aston Villa, £ 65 milhões)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que inicialmente foi contratado por apenas £32 milhões e que estava fora dos planos de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atletico Madrid, também valeu a pena, com seus salários de £100 mil agora definitivamente fora da folha do clube. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e foi a mesma história no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda era o melhor para o Chelsea. Dito isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer esse negócio parecer ruim com o tempo. O clube também está fortalecendo um rival direto na briga por vagas na Champions League, e seria uma péssima imagem para os Blues se Unai Emery de repente conseguisse destravar todo o potencial de Jackson. Ainda assim, o Chelsea sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para ser recusada. Recuperar até £65 milhões pela versão atual de Jackson, sem dúvida, deve ter provocado apertos de mão por toda a sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente irregular e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, é cinco anos mais jovem do que o jogador que está substituindo, mas não tem nem de perto o mesmo nível de currículo na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 jogos de liga pelo Chelsea, desperdiçou muito mais chances do que converteu e tinha a tendência de receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery depois de ter trabalhado com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se mova lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não precisará ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve voltar a render à medida que sua participação em jogo aberto aumente. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar a torcida do Villa novamente, depois do choque da derrota por 4 a 0 para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções ofensivas antes do prazo final, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra investida por um lugar no top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonismo sob o comando de um técnico que anteriormente tirou o melhor dele. Emery entende plenamente os pontos fortes táticos e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, ocupar o lugar de Watkins é uma tarefa assustadora, e ele não terá qualquer paciência à disposição por causa de sua taxa absurda. Se Jackson não começar bem de imediato, as dificuldades coletivas do Villa continuarão, e o departamento de contratações será massacrado por assumir uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito vai depender de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o acompanhava no Chelsea e da instabilidade que tem atrapalhado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável e futebol de Champions League, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar neste estágio da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Man City: É um caso um pouco estranho para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt com reputação em ascensão. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland por uma vaga como titular no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer centroavante, e o City provavelmente entenderá que Marmoush não foi exatamente brilhante quando recebeu oportunidades de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada pelos minutos inevitavelmente limitados, por uma lesão no joelho e por sua convocação para a seleção do Egito para a Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi apenas no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League de 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na última temporada, mas ele simplesmente nunca tiraria Haaland da equipe titular e, aos 27 anos, não é nenhuma surpresa que o City tenha aproveitado a oportunidade para ganhar algum dinheiro, com o Tottenham pronto para pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após sua transferência inicial por empréstimo para o norte de Londres. Será interessante ver como o City substitui o atacante, porque quem chegar terá de se contentar em ficar no banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City obtenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com o Spurs seguindo gastando dinheiro para resolver seus problemas depois de flertar com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho ao acertar com o clube do norte de Londres por uma quantia que se provará exorbitante. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e oscilaram. O Spurs precisa acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de marcar gols em série quando for o homem de referência no ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, esta é uma movimentação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a diminuir a distância para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Com o benefício da retrospectiva, Marmoush provavelmente achará que não deveria ter se dado ao trabalho de ir para o City no ano passado, com sua curta passagem terminando da forma que muitos teriam esperado, dado que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não dá para criticar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Ainda que provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se tornar um herói do Spurs, onde deve ter a expectativa de ser titular garantido no comando do ataque. Se ele conseguirá ou não se tornar o tipo de artilheiro de que o clube tanto sente falta desde a saída de Kane ainda está por ser visto. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a gastar pesado para contratá-lo em primeiro lugar, mas precisará começar muito bem para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 de agosto: Liam Delap (do Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 mi)

    Para o Chelsea: À primeira vista, isso parece um bom negócio para o Chelsea. O clube de alguma forma conseguiu vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a entrada de dinheiro à vista pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes do fechamento da janela de transferências. No entanto, 20% do lucro supostamente será enviado diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda que foi incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. Sua saída também deixa potencialmente Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck à disposição para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a possíveis saídas. Ainda assim, é um risco calculado por parte do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era a peça certa para o seu sistema, e o Chelsea o negociou sem piedade, em vez de deixar seu valor diminuir como um reserva sem prestígio. O Chelsea não conseguiu tirar o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e dispensá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final compensa perfeitamente o golpe. Delap acabou sendo completamente ofuscado por Pedro, companheiro de contratação de 2025, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 partidas da Premier League pelo Chelsea não é uma grande imagem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura dentro do PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades de forma e condicionamento físico ao longo do último ano é um movimento muito desesperado, por qualquer ângulo que se veja. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Copa da Liga, e Delap pode trazer a energia que tem faltado tanto. Em sua melhor forma, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atletismo e sua condução de bola em alta velocidade. Ele também finaliza bem com os dois pés e estará faminto para provar seu valor após uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou este negócio jamais teria sido concretizado. A questão é apenas se ele conseguirá lidar com a enorme pressão que cairá sobre suas costas desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um momento crítico na ainda incipiente carreira de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um jogador da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha da Premier League de 2024-25 ainda está ali em algum lugar, e esta mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao protagonismo. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha um número de camisa, mas chegará imediatamente como o homem de referência do Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. O time de Glasner está montado para jogar um futebol direto, de alta intensidade, que machuca os adversários nas transições, algo para o qual Delap foi feito. Ele tem o porte imponente, a agilidade e a velocidade para atacar o espaço às costas da defesa quando quiser; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira chance neste nível não voltará a aparecer: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (do Manchester City para o Newcastle, £52 milhões)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente a taxa de £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um feito e tanto, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definida em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não se concretizar antes do prazo final, o City ficará desesperadamente sem opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. No momento, Enzo Maresca tem apenas os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, à disposição no setor. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Facilmente pode ser uma venda da qual o City venha a se arrepender rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem seus preços astronômicos nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla-chave de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o organizador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle, com seus passes que rompem linhas e sua impressionante taxa de recuperações em pressão alta, a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos disputados (2,13). Fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda pela frente, o jogador de 24 anos pode se revelar uma contratação inteligente para o Newcastle. No entanto, os torcedores que talvez esperem que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um disruptor do que um criador e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a disputar um lugar no top 6, mas deve ajudar bastante a evitar que o time entre na briga contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora sem dúvida seja um passo para trás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na equipe de Newcastle de Jaissle como um membro importante do time. Se conseguir arrastar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá sua cotação subir a novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma opção decente de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável e favorável a uma ascensão imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente virá acompanhada de muita frustração, e Gonzalez terá um peso muito maior sem os jogadores de classe mundial ao seu lado que tinha no City. É um desafio intimidador, que não fica mais fácil por causa de sua etiqueta de preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para estar à altura, e suas chances de chegar à seleção espanhola serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais uma enorme bolada. Bouaddi tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille, em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de uma atuação de melhor em campo contra o Real Madrid no dia do seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa. E sua grande atuação por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma transferência nesta janela de verão. Ainda assim, é uma quantia incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou muito com jogadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para uma equipe com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026. Assim, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é uma ótima quantia por um jogador de 30 anos que se recuperou há pouco tempo de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago caro por Bouaddi, seu potencial é evidente e enorme. Claro, ainda é exigir demais de um jogador de 18 anos que preencha de imediato o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas é preciso dizer que o City contratou hoje o volante mais promissor do mundo (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado de contratar Bouaddi!). Se ele conseguirá resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, já é uma questão completamente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre pareceu destinado a fazer, mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma figura muito humilde e trabalhadora, mas também tem confiança total em sua qualidade. Ele não tem dúvida de que pode prosperar no mais alto nível, o que ajuda a explicar por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua ida a Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa intimidadora, e ele não terá muita margem para erro por causa do valor da transferência. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, como apoio no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que ele tenha impacto imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba ao futebol inglês vindo do Lille como um relativo desconhecido há três anos, mas essa decisão valeu muito a pena, já que o clube obtém um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que a cotação de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões do United enquanto ele viveu uma temporada de dois tempos, com seu técnico Fabian Hurzeler acreditando que as especulações sobre transferência afetaram seu rendimento inicialmente. Consequentemente, Baleba certamente não poderia render £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar a atuar de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em várias outras joias jovens, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United vai sentir que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025, depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea lhes pagou por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha um tanto irregular do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará, na prática, um negócio abaixo do preço de mercado em um verão em que as taxas foram brutalmente inflacionadas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco em desenvolvimento, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi afetada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente encorajado por seus dados subjacentes. Baleba traz a fisicalidade e a arrancada no meio-campo que o United vinha buscando desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão lhe dar algum tempo para se adaptar, porém, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que só chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de grande potencial quando considerou adequado desembolsar nada menos que £23 milhões para levá-lo em 2023, então um relativamente desconhecido de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não lhe escape. Certamente parece que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo de cara nova ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, e Bruno Fernandes, com a missão de quebrar ataques e levar seu time à frente com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após a lesão sofrida na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma contratação empolgante para o longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato genuinamente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do jogo! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que prometeu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado com muito alarde, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City ficará em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir tão inexplicavelmente longe para contratar seu alvo, apenas um ano depois de tentar assinar com Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões (US$ 116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco desfalcado pelos lados, mas ainda há bastante tempo nesta janela para reinvestir essa entrada gigantesca, e o time ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente em forma, no elenco. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais, muito boa mesmo, para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por £185 milhões (US$ 252 milhões) no total já levantaram sobrancelhas, este acordo vai fazê-las bater no teto. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é possível argumentar que seu gasto com essa dupla de novos meio-campistas era, em certa medida, justificável como parte necessária da reformulação do elenco conduzida por Roberto De Zerbi, após duas temporadas seguidas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, desembolsar £85 milhões por Savinho, de todos os jogadores possíveis, sugere que eles podem ter perdido completamente a noção nos bastidores. Esse tipo de valor exige impacto consistente e de alto nível, e em nenhum momento de sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer sérios questionamentos sobre como o Spurs passou de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro apenas 12 meses e uma temporada apagada depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete jogos como titular na Premier League. Há toda chance de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, em um primeiro momento, trata-se de um gasto exagerado. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa pena de Savinho, porque agora ele terá de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Spurs tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões (US$ 61 milhões), a pressão seria menor, mas agora se esperará que o jogador de 22 anos chegue causando impacto imediato e rapidamente se torne uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem capacidade para dar certo se for transformado em peça-chave e atuar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o renomado Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, trata-se de um recomeço muito necessário em outro chamado integrante do “Big Six”, da chance de trabalhar sob outro técnico de excelente reputação e de uma desejável mudança de ares ao se mudar para Londres. No entanto, fica a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso da taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (do Liverpool para a Inter, € 35 mi)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste do mesmo jeito. A saída de Jones significa que não há mais um único jogador local no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender em certa medida por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas um ano restante de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como evidenciado pela polêmica envolvendo a braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em manter sua posição em relação ao valor que queria por Jones, agora é imprescindível que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o clube já estava preocupantemente carente em número e qualidade no meio-campo. E também não podemos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado de transferências, e o CEO da Inter provavelmente sentirá que Jones representa um bom negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o jogador revelado pela base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem só 25 anos e não faz tanto tempo que estava jogando bem o suficiente para abrir caminho até a seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, já que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Assim, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gol de Scott McTominay, ele é possivelmente um jogador tecnicamente superior, o que significa que há boas chances de se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas haviam ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evolução, sua carreira havia empacado e sua frustração era óbvia. Havia rumores de um desentendimento com Slot, e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo com Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imprescindível, e uma ida para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que entrava nos dois anos finais de seu contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse, e, aos 28 anos, este provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início do verão europeu, a saída de Konsa deixa o Villa com uma defesa esvaziada às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Manchester United, enquanto há séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma movimentação intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal estaria determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o técnico certamente já tinha à disposição as ferramentas necessárias para superar essas ausências e poupar o clube de um gasto pesado. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir esse lado se outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse promover um rearranjo, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um bloqueio direto para seu progresso, e o mesmo pode ser dito do jogador formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por uma reposição de qualidade, e Konsa é, sem dúvida, um defensor muito bom que acrescenta uma liderança bastante útil. O treinador espanhol realmente precisa de opções, com o Arsenal competindo em quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para um problema que deveria ser de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode criticar Konsa por trocar de clube rumo ao campeão da Premier League neste estágio de sua carreira, em busca de títulos mais importantes após vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres a longo prazo. Não há garantia de que ele será titular inicialmente na lateral direita à frente de White, e ele quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para retornar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, formado por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último papel parece ser o que Konsa deverá desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 milhões)

    Para o City: Um grande feito! O City conseguiu, de alguma forma, obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders realmente causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando uma assistência em sua estreia contra o Wolves, em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase totalmente a confiança no internacional holandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A posterior troca de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reviver sua carreira no City. Pelo contrário, acabou com qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior ofertante para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Então, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City nunca recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iô-iô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente fez um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto na Saudi Pro League de 2025-26 graças, em grande parte, a uma sequência invicta recorde do clube de 17 jogos. Se o ex-técnico do Liverpool pode repetir esse tipo de desempenho doméstico enquanto também lida com uma campanha inédita na AFC Champions League Elite é algo que está em aberto. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que o time apoiado pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil pessoas, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente neste estágio de sua carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo da decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol, ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e há um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 milhões)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já seria dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um temor real. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu com gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas pelo título da Premier League. Apesar de seu preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. É nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o plano tático do City e garantir que o time ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era franco favorito para conquistar um terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma mera formalidade. O Real Madrid ficará atordoado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, já bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à equipe de Flick. Com Rodri fazendo a cobertura, certamente será muito mais difícil para os adversários cortarem o Barça na fase de transição. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo informações, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a atuar antes do fim do ano após lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar em nível nacional e continental nos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece diante da chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time se encaixa mais nos princípios táticos aos quais ele se acostumou tanto sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri retorne ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e voltar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que exerça o mesmo papel dominador e ditatorial no qual prosperou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 milhões)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o porquê. O ex-astro do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols durante seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando o time de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um jogador útil para várias funções e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já estava curto no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para recusar. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres ao contratá-lo junto ao City, mas seu contrato terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar €8 milhões extras ao time da Premier League se renovasse com ele por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres pode nunca entrar na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por um valor razoável ainda é uma vitória significativa para o PSG. Torres também se encaixa muito bem taticamente com Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha em 2020. A fluidez posicional tem sustentado o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é extremamente versátil, capaz de atuar centralizado ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos aos bicampeões europeus. Há toda chance de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo de La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto direto de Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente no que diz respeito à movimentação inteligente no terço final.Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa mudança como um passo à frente, e como a confirmação de que estava certo ao cobrar publicamente a falta de progresso nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG busca se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente daquela que ele vivia na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente vai emergir como protagonista no Parc des Princes depois de passar tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Assinar com o PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçar ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama não é mais verde do outro lado, e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem posicionado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele.Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: o Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio de qualquer ângulo que se analise. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter esperado por uma taxa maior. No entanto, parece mesmo o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com a torcida se deteriorou como resultado disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido na defesa. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o sistema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga adiantado e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter problemas para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero solidifica novamente a linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora da linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir os problemas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer habilidades de liderança vitais. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na ponta da La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu real valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele só tinha olhos para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é feito sob medida para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Críticos na Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico inflexível, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a transferência ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. A La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League: é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz em uma campanha 2025-26 sombria do time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés considerável. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por seu bem mais valioso. Essa é a dura realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos junto ao Genk em 2023 por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que sabe fazer, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Liga dos Campeões no ano que vem agora é algo muito debatível. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça fora de encaixe no setor ofensivo na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o atual bicampeão europeu agiu com esperteza ao manter clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o melhor é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente vai cobrir o custo combinado de Akliouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a posição de ponta esquerda, cuja primeira escolha é Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no estrelado time do PSG, que chance Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Liga dos Campeões, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. O argumento, claro, pode ser feito de que Godts só tende a se beneficiar ao treinar ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Copa da França, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio da semana. No entanto, é inevitável questionar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por qualquer ângulo, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente gastou demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito seguras tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, esteve um carrinho decisivo nos instantes finais da semifinal contra a Argentina, que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge da carreira e, claro, o famoso “imposto inglês”. O Spurs tem, ao menos, boas opções para as laterais após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira escolha pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores sentirão que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim de seu contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se transferindo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de grande chegada ao ataque, tão hábil para avançar quanto para parar os pontas adversários, o internacional inglês é sob medida para a vaga evidente no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda também. O campeão do Scudetto também ficará encantado com a taxa, é claro. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos ao garantir o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente sem ser desejado por Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido se firmar no norte de Londres com o tempo, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal administrado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida em suas duas primeiras temporadas, sendo emprestado para Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora está se mudando para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e, claro, disputará a Champions League, depois de ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do modesto clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em determinado momento, os €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) de sua cláusula de rescisão, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a proposta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte para negociar depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de enorme potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao oitavo lugar em La Liga pela segunda temporada consecutiva, obtido na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo sênior de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, ainda que tenha sido uma indicação de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite em que ele atuou ao longo da carreira, e ele tem uma grande responsabilidade pela frente, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado, possivelmente, um dos melhores do mundo em sua posição. Hato mostrou bom desempenho na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente atuará como reserva e talvez como mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática, em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois de ser contratado pelo Rayo em 2022 por Andoni Iraola, hoje técnico do Liverpool. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura adiantada e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na temporada passada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz uma transferência dos sonhos para um dos gigantes da Premier League, e há uma grande chance de receber muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor nas semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, considerando seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão da La Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a defesa. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180 mil por semana a Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à forma física ideal após cirurgia no ombro, o Liverpool precisou trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico de lesões irregular e tem encontrado dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool hesitou em pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior desta janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido uma movimentação menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube de elite da Europa tê-lo procurado, dadas suas dificuldades de consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente ele estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar realmente do futebol, após atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo uma grande dose de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que dará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus ir embora, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. Ainda assim, o Chelsea contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, dado que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não resistiu à tentação de lucrar com uma venda que gera lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já demonstrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e na Europa se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues vem tentando lucrar com ele há algum tempo; ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto a vendê-lo, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a descer na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na última temporada, e o fato de gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de jogadores como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode agora esperar jogar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes puxou seus companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle terá um trabalho monumental para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto à altura e com a experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto busca dar sequência ao tão esperado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode atuar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a responsabilidade criativa do capitão dos Gunners. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, depois de vencer mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai se adaptar rapidamente, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso dos Gunners em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico conseguirá superá-los agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode valer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse cobiçado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da elite europeia. Ele está no auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para o Brasil e rivalizar com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma eliminação desastrosa nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já tinha superado o nível do Newcastle há algum tempo, e o Arsenal oferecerá a plataforma para que ele alcance o patamar de classe mundial e lute regularmente pelos maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para se tornar um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não será nem um pouco intimidado pelo alto preço que carrega nas costas. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que a esperança será de que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick conseguiu no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar a Madri no próximo verão europeu ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real ainda pode não ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido pelo clube ao qual pertence, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não comunitários de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com grande expectativa, e por uma taxa de €63 milhões que parecia um golpe de mestre diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelos merengues em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno pífio de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma lesão persistente na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma ida para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Manchester City: É preciso realmente questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, a expectativa era de que ele finalmente assumisse a condição de número 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube decidiu trazer Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem revelado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que funciona o modelo de negócios do City, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece um baita golpe de mercado para o Leeds, que vem se reforçando de forma discreta neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como o futuro número 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre vários times da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem estar cobrando o dobro desse valor de um dos gigantes da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Manchester City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como número 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que ocorra um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo recomeço, depois de ter falado abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e ele espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como número 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds a subir na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há todas as chances de que ele receba uma oportunidade depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo, apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou o chamado “big six”, mas Trafford será o número 1 indiscutível em Elland Road e terá muito menos pressão sobre os ombros. Ele acreditará, de forma discreta, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar se tornando a maior história de sucesso do clube até aqui. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar da Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e encontrar outra joia em pouco tempo e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do valor por Diomande, mas essa parece ser a única forma de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, já que o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa de forma ideal no esquema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é cru, mas já mostrou capacidade de aprender rápido, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar concorrentes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões do Leganes para o Leipzig, depois de o clube espanhol ter sido rebaixado de La Liga em 2024-25. Na verdade, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, após começar no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu enorme potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta excepcional para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois disso, veio a convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, à medida que a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. A essa altura, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de vários clubes europeus de elite, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria chamá-lo. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nesta posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma à altura da consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a caminhada até o título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quanto ele cairia de rendimento na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva secou e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool nunca deveria ter quebrado sua antiga regra de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo acordo de Salah, de £400.000 por semana, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir nem mesmo uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores cartadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34 anos, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um contrato de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que só venceu a Super Lig uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles esperam diminuir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles poderão lutar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular de como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo e empolgante recomeço sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea veio atrás dele, chegando até a facilitar seu caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maior parte delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela que vinha sendo discreta até aqui, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, do Lens, muito bem avaliado, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem o ex-técnico do Chelsea e hoje comandante da Inglaterra Thomas Tuchel entre seus muitos admiradores, Henderson levará todas as características que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade em campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente vacilou. Ainda assim, ele terá de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que ele mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma incomum fratura no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presume-se que o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a conduzir uma nova era fora dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um concorrente constante aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa vê-lo ser bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito provavelmente poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube irmão, o que representa uma quantia significativa diante da falta de experiência dele no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação concluída entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco participou de seis gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg grande poder de penetração com seus passes progressivos e cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação entre Strasbourg e Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi algo bastante óbvio para o Chelsea após sua temporada de explosão no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente ganhou destaque como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a circulação da bola no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o forçou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o treinador ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no desafiador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do clube, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho desse golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu artilheiro na última temporada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado nessa posição. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas isso ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente oferece tudo isso de sobra, apesar de já estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada de gols de sua carreira de 18 anos na Premier League até aqui, com 13, e sua segunda melhor marca veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 jogos de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será o reserva imediato de Joao Pedro, o que significa que os Blues ainda têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. Contratar Welbeck é, obviamente, uma medida de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio de sua carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não poderia deixar passar. Agora ele pode adicionar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda chance de que receba muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem compartilhou uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues decidam mantê-lo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas principalmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora por 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma década brilhante no Etihad, tornando-se uma figura-chave no sistema defensivo e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo aquele inédito e tão perseguido primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido neste movimento para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua durabilidade. Em seu melhor nível, ele segue sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como um golpe de mestre, tendo supostamente superado nomes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar seus problemas físicos para trás de vez na Itália. Não só esta é uma oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também continuará brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba disso, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve confiar nas próprias chances de começar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um intervalo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma que eles esperavam, tornando-se peça-chave nos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em sua linha de zaga, já que nenhuma das opções atuais e confusas se destacou como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos como resultado disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos do oeste da capital provavelmente considerarão que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente justo no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional absoluto da França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança em campo de que o time precisava muito. Colocá-lo ao lado de Colwill imediatamente dá ao Chelsea uma parceria de zaga com aparência sólida para construir em torno. Agora, trata-se de se livrar do excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional pela seleção principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele mais do que mereceu a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado “big six” neste verão, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: continuará na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente virar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (do Nottingham Forest para o Manchester City, £116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Independentemente de a taxa real ser de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest afirma que é a segunda, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nesta negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes alguma vez tivessem realmente convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da primeira divisão inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo do chamado “imposto inglês”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de apenas duas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer disputou a Liga dos Campeões. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma quantia de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A escolha certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O valor da transferência trará consigo uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga como titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para o Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia facilmente ter sido difícil de negociar após sua esquecível passagem de uma única temporada pelo oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho perdesse a pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi relatado que essas condições são muito fáceis de atingir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente após ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde da história do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai soar o alarme para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da marra que o tornaram um talento tão destacado em sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de repetir os números ofensivos de Rogers, e haverá sérias perguntas a serem respondidas se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e provavelmente por uma quantia alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente arquitetado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer a pena, já que corre o risco de ver sua carreira derivar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos após a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, um impulso para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente era incluído na lista para os jogos. O treinador tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro fará muita diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo com inteligência depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: Os campeões da Premier League precisavam de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche vários requisitos em termos de substituição. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando a levar o Brugge ao título da liga e ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nesta transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual. Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, por isso haverá dúvidas sobre sua capacidade de transportar sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado sua carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o nível elevado que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais são de que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente ficará radiante porque a transferência se concretizou. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito nas circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de entrada, mas não se deve esquecer que ele teve lesões em número considerável e lutou por regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Já pegamos muito no pé do Barça ao longo dos anos por seu trabalho no mercado de transferências, e com razão, mas, quando é merecido, é preciso reconhecer: isso pode se mostrar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser o próximo grande nome da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superstar quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, isso parece o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e disputará a Liga dos Campeões nesta temporada, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental para disputar, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa não tiveram qualquer poder para impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa uma quantia absurda que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, fortalecer o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Liga dos Campeões, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do “esquadrão bomba” dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por uma nova casa para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou demais, e muito, por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes na Premier League no currículo e somente um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muito estrago sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recentemente saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Em justiça, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar sendo muito boa para Rogers, principalmente porque ele agora poderá jogar a Premier League ao lado de seu grande amigo e ex-companheiro de base no Manchester, Palmer. De fato, podemos ver várias comemorações “frias” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe amargo. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol teve enormes dificuldades enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, principalmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indício de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto de ser concluída. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do clima de pânico em Old Trafford após o colapso do acordo por Ederson, a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte em compromisso com o Uruguai, e o fato de o United ter ficado sem condições de fechar negócio por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já comprovado na Premier League e ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo Tielemans é apontado como nome para um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria problema algum. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que torna esta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e sua técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, já que o clube acertou a venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar no G-4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de voltar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube irmão Strasbourg para passar a integrar o elenco principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial junto ao clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial em jogo provavelmente fez com que o acordo fosse bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que são um pouco intrigantes para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico, enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que alternou entre presenças e ausências no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de "futebol regular de time principal". Se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, isso ainda está por ser visto, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos na diretoria e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que o time que em breve será seu ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça importante em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, os Reds então deram aos Magpies um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles, da forma mais torturante possível. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o aspecto realmente traumático para os torcedores é que provavelmente essa nem será a gota d'água, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está por vir, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer maneira. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria um preço parecido?! O internacional italiano comprovadamente se firmou como um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Spurs precisa desesperadamente que dê certo. Por ora, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra foi compreensivelmente afastada pelo preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Spurs por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência dê certo para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo, em seus melhores dias, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então € 20 milhões (£ 17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Talvez a Inter realmente não tivesse muita escolha, para ser justo; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em € 25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito inteligente do Real, que vem construindo a reputação de encontrar pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa taxa está bem abaixo dos € 30 milhões que o Real Madrid supostamente havia reservado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor do lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por um valor tão baixo, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução tampão por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento desse tipo, neste estágio da carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas como ala-direito, enquanto ajudava a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de alcançar duas finais da Champions League. Ele certamente conquistou o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme, que ajudará muito a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista elegante que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não chega nem um pouco a surpreender. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante fraca. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro elogio. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isto está em outro nível. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que renderia em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo medíocre e, assim, se dispôs a pagar acima do valor de mercado por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para criticar os donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer um movimento um tanto lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é, sem dúvida, o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um nível completamente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, €50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre havia a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é um ótimo valor por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja muito bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus de forma consistente na Holanda, apesar de continuamente ter de vender seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de sua seleção, antes de converter o pênalti decisivo na vitória nas oitavas de final sobre a Holanda. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio em que o Bayern já vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo por causa de um jogador aleatório que se destacou em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo que já era estelar, e não vemos nada que questione essa avaliação. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que conquistar espaço em uma formação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar algo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e compreensivelmente acredita que pode se mostrar um reforço muito útil para o elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado nas categorias de base do clube, mas que fez apenas um punhado de aparições pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não vá permanecer em Bérgamo e causar impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter de Milão e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não apenas como técnico. O espanhol teria dado o aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter de Milão por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse aos campeões do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter de Milão, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter de Milão, cuja base ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a oferta contratual do Chelsea, segundo relatos, estar perto de £100.000 por semana, valendo mais que o dobro do que a Inter havia colocado à mesa, talvez ajude a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a grande maioria do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um “falso nove”, o que não depõe muito a favor do português. Tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, freando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar qualquer pressão real sobre Ronaldo e Martinez. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no segundo tempo, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões ($70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões ($94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton reinvestirá esse valor em um substituto de alto potencial, com o promissor Luka Vuskovic, do Tottenham, notavelmente no radar em uma negociação separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar do fato de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo mais barato por um jogador de seu calibre deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões ($54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Pelo menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, passa muito bem a bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vem sentindo muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma transferência que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não renovaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton na metade de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular absoluto em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano de temperamento forte antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Para o Tottenham, o único caminho é para cima depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição após afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só € 5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma venda futura em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que € 20 milhões da cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor da taxa. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta dos Tynesiders ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, então, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois se resumiu ao jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve algo de uma carreira nômade no início e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele mais tarde acabou no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado na disputa pelo muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo vínculo quando ele estava no auge durante a campanha do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa taxa quando chegasse a hora de seguir caminhos separados, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha caótica marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações desgastantes que se arrastavam havia meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi um enorme desperdício de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco, dado o quão mal o zagueiro foi durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que, segundo relatos, o Real Madrid havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda nem chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do seu melhor, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, porém, e essa contratação tem cara de algo que pode dar muito errado rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários astronômicos que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir reencontrar cedo sua confiança e sua melhor forma, terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços brilhantes. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade extraordinária, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, parte da qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' tornou a contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi brilhante. Talvez ainda mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou a negociação do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele busca há tanto tempo. Há pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vem sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado pelo Barça no topo do futebol espanhol, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Esta parece uma situação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva-chave para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um tanto intrigante. Em sua melhor forma, ele é possivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou demais desde o início quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, como ele teria sinalizado nos bastidores a intenção de sair e foi abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de entender que ele não era inegociável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldades para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o novo reforço esperado, Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é feito, já que o Real Madrid dá início à sua movimentação de contratações na abertura antecipada da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado em um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar alto por Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente vai conseguir contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se encontra com quatro laterais-esquerdos de time principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Já era amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpreendente, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real Madrid o procurou. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, ele também tem grandes chances de se firmar como jogador-chave, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português. No entanto, diante da alta taxa paga, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ver a notoriamente impaciente torcida do Bernabéu pegar no seu pé, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp adquirida por apenas £8 milhões junto ao Hull City em 2017 e que, no auge, foi possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se firmou completamente em Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, faça com que o nível caia ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez carecesse de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100 por cento dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que chega em boa forma à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que, segundo se dizia, tinham interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar alto com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua contratação mais recente. Então, embora Gordon seja mais propenso a dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele próprio admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recuaram diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte dos holofotes do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador para compor elenco. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter acumulado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle