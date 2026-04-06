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O Liverpool está “otimista” quanto à renovação do contrato de Ibrahima Konaté, com o jogador, alvo do Real Madrid, ansioso para definir seu futuro antes da Copa do Mundo
As negociações avançam apesar do interesse de Madrid
De acordo com o jornal francês L'Équipe, o Liverpool está bastante otimista quanto à conclusão da renovação do contrato de Konaté. As negociações já se arrastam há cerca de 18 meses, e as duas partes têm mantido conversas “muito produtivas” recentemente para superar as divergências deixadas pela oferta inicial do ano passado, considerada insuficiente. O clube de Anfield acredita que pode afastar a ameaça iminente de Madrid para manter o jogador de 26 anos em Merseyside. Ele quer viajar para a Copa do Mundo com a cabeça tranquila, e espera-se uma decisão definitiva nas próximas semanas, já que ele pretende encerrar essa saga.
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O Real Madrid acompanha a situação contratual
O Real Madrid vem acompanhando de perto a situação do zagueiro, considerando-o um alvo prioritário para reforçar sua defesa. O Real Madrid tem um histórico comprovado de contratar grandes talentos que estão entrando no último ano de contrato e, segundo relatos, já apresentou seu projeto de longo prazo à equipe do jogador. Caso as negociações com o clube inglês fracassem, o gigante espanhol estaria preparado para fazer uma oferta lucrativa. No entanto, apesar do apelo óbvio do Santiago Bernabéu e dos rumores persistentes sobre uma transferência, a tendência atual sugere que o jogador está inclinado a prolongar sua bem-sucedida passagem pela Inglaterra.
Exigências financeiras sob o comando de Arne Slot
Apesar de seu ressurgimento em 2026 ter reafirmado seu status como peça fundamental sob o comando do técnico Arne Slot, as negociações com o Liverpool esbarraram em um impasse em relação aos termos financeiros. Konate estaria exigindo um aumento salarial significativo para refletir seu papel como pilar fundamental da defesa. Seus representantes acreditam que seu pacote atual, no valor aproximado de £ 150.000 por semana, deveria ser aumentado para aproximá-lo dos jogadores mais bem pagos do clube. Em dezembro, o técnico holandês foi totalmente sincero sobre uma breve queda de rendimento, afirmando: “Ele estava muito presente nas cenas do crime.” No entanto, o zagueiro se recuperou de forma impressionante para dominar os duelos individuais. Embora esteja aberto a permanecer em Merseyside, essa falta de acordo alimentou ainda mais as especulações.
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O que vem a seguir para o Liverpool?
Os Reds têm um calendário desafiador pela frente. O foco agora se volta imediatamente para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentam o Paris Saint-Germain fora de casa no dia 8 de abril, antes da decisiva partida de volta em Anfield, no dia 14 de abril. Entre esses dois importantes jogos europeus, o clube recebe o Fulham pela Premier League no dia 11 de abril. Em seguida, viajam para um complicado clássico de Merseyside contra o Everton no dia 19 de abril, o que significa que o time precisará de sua formidável defesa em sua melhor forma.