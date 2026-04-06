O Liverpool está “otimista” quanto à renovação do contrato de Ibrahima Konaté, com o jogador, alvo do Real Madrid, ansioso para definir seu futuro antes da Copa do Mundo

Apesar de seu ressurgimento em 2026 ter reafirmado seu status como peça fundamental sob o comando do técnico Arne Slot, as negociações com o Liverpool esbarraram em um impasse em relação aos termos financeiros. Konate estaria exigindo um aumento salarial significativo para refletir seu papel como pilar fundamental da defesa. Seus representantes acreditam que seu pacote atual, no valor aproximado de £ 150.000 por semana, deveria ser aumentado para aproximá-lo dos jogadores mais bem pagos do clube. Em dezembro, o técnico holandês foi totalmente sincero sobre uma breve queda de rendimento, afirmando: “Ele estava muito presente nas cenas do crime.” No entanto, o zagueiro se recuperou de forma impressionante para dominar os duelos individuais. Embora esteja aberto a permanecer em Merseyside, essa falta de acordo alimentou ainda mais as especulações.