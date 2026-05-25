O Liverpool está em "negociações concretas" para superar o Manchester City na contratação de um importante meio-campista

A equipe de Arne Slot agiu de forma agressiva para se posicionar na frente da fila na disputa pelo jovem prodígio Eichhorn, de 16 anos. De acordo com uma reportagem do repórter Plettenberg, da Sky Sports, o Liverpool entrou na disputa de forma muito concreta pelo meio-campista, com negociações de alto nível já em andamento entre o clube e os representantes do jogador.

O adolescente se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial após uma temporada recorde na Alemanha. Com o gigante de Merseyside buscando renovar suas opções de meio-campo a longo prazo, Eichhorn é visto como um talento de geração que poderia liderar a próxima era de domínio do clube no cenário nacional e europeu.