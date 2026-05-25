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O Liverpool está em "negociações concretas" para superar o Manchester City na contratação de um importante meio-campista
O Liverpool entra na disputa por Eichhorn
A equipe de Arne Slot agiu de forma agressiva para se posicionar na frente da fila na disputa pelo jovem prodígio Eichhorn, de 16 anos. De acordo com uma reportagem do repórter Plettenberg, da Sky Sports, o Liverpool entrou na disputa de forma muito concreta pelo meio-campista, com negociações de alto nível já em andamento entre o clube e os representantes do jogador.
O adolescente se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial após uma temporada recorde na Alemanha. Com o gigante de Merseyside buscando renovar suas opções de meio-campo a longo prazo, Eichhorn é visto como um talento de geração que poderia liderar a próxima era de domínio do clube no cenário nacional e europeu.
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Detalhes da cláusula de rescisão revelados
A disputa pelo jovem jogador se intensifica ainda mais devido a uma saída relativamente acessível da capital alemã. Eichhorn planeja deixar o Hertha no meio do ano, e qualquer clube interessado precisará pagar uma cláusula de rescisão de cerca de € 10 a 12 milhões para garantir sua contratação.
Esse valor é considerado uma pechincha para um jogador que já disputou 18 partidas pelo time principal do Hertha e se tornou o artilheiro mais jovem da história da 2. Bundesliga. Embora o Hertha preferisse, idealmente, manter seu jogador formado na base, a estrutura do contrato torna uma saída no verão quase inevitável, à medida que os clubes de elite da Europa começam a se interessar por ele.
A concorrência do Manchester City e do Bayern
O Liverpool não está isento de concorrência significativa, já que tanto o Manchester City quanto o Bayern de Munique demonstraram forte interesse. O jovem jogador da seleção alemã de base tem o City considerando um plano para comprar o meio-campista e emprestá-lo imediatamente ao Bayer de Leverkusen, a fim de dar continuidade ao seu desenvolvimento.
O Bayern de Munique também tem trabalhado intensamente nos bastidores, já tendo realizado várias reuniões com a equipe do jogador. O gigante bávaro estaria pronto para oferecer um contrato até 2031, com Vincent Kompany considerando o jovem uma contratação prioritária para garantir que o clube continue a monopolizar os melhores talentos nacionais da Alemanha.
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Um verão decisivo para o jovem prodígio
As próximas semanas serão cruciais, já que Eichhorn avalia os diversos projetos que lhe foram apresentados pelos maiores clubes do mundo. Enquanto o Bayern oferece a chance de permanecer em seu país natal e o City apresenta um caminho claro por meio do sistema de clubes afiliados, o histórico recente do Liverpool na integração de jovens à equipe principal continua sendo um grande trunfo.
Com “negociações concretas” já em andamento, os Reds estão otimistas de que poderão convencer o jogador de 16 anos de que Anfield é o melhor lugar para sua carreira florescer.