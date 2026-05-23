O Liverpool está em "boa posição" para contratar Yan Diomande, seu "principal alvo no mercado de transferências", à medida que surgem especulações sobre o possível valor da transação envolvendo a estrela do RB Leipzig

Embora o atacante continue totalmente alheio às negociações fora de campo conduzidas por seus representantes, ele admitiu que ser associado às instituições de elite do mundo representa um enorme incentivo profissional.

Ao abordar as especulações da mídia em torno de seu futuro a longo prazo no início deste mês, Diomande disse: “Imagine que as pessoas digam que você vai para o Chelsea ou o Real Madrid (como exemplos de grandes clubes) para fazer esse trabalho… você vai ficar feliz e motivado para dar o seu melhor. Não penso muito nisso porque meu foco está em campo, meu trabalho é jogar futebol, isso resolve tudo, mas me dá muita motivação ver as pessoas falando sobre mim.”