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O Liverpool está em "boa posição" para contratar Yan Diomande, seu "principal alvo no mercado de transferências", à medida que surgem especulações sobre o possível valor da transação envolvendo a estrela do RB Leipzig
O Liverpool tem como alvo um jovem prodígio da Bundesliga
De acordo com o The Athletic, o jogador da seleção da Costa do Marfim, de 19 anos, tornou-se um dos principais alvos de transferência do Liverpool após uma temporada de estreia excepcional na Alemanha, onde marcou 13 gols e deu 10 assistências. A diretoria do Anfield tem observado atentamente o atacante como substituto direto de Mohamed Salah, cuja saída deixa uma lacuna significativa nas laterais do campo. Consequentemente, o clube conquistou uma posição vantajosa nas negociações com o jogador, embora o Leipzig ainda exija um pacote financeiro vultoso, superior a € 100 milhões (£ 87 milhões), para iniciar as negociações formais.
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Diomande se pronuncia sobre os rumores de transferência
Embora o atacante continue totalmente alheio às negociações fora de campo conduzidas por seus representantes, ele admitiu que ser associado às instituições de elite do mundo representa um enorme incentivo profissional.
Ao abordar as especulações da mídia em torno de seu futuro a longo prazo no início deste mês, Diomande disse: “Imagine que as pessoas digam que você vai para o Chelsea ou o Real Madrid (como exemplos de grandes clubes) para fazer esse trabalho… você vai ficar feliz e motivado para dar o seu melhor. Não penso muito nisso porque meu foco está em campo, meu trabalho é jogar futebol, isso resolve tudo, mas me dá muita motivação ver as pessoas falando sobre mim.”
A diretoria do Anfield exige dinamismo
O esquema tático de Arne Slot tem apresentado frequentes falhas nesta temporada devido a uma clara falta de velocidade e previsibilidade nas laterais, deixando Cody Gakpo como o único outro ala experiente de confiança. Essa falta de penetração contra blocos defensivos baixos convenceu o departamento de contratações a buscar Diomande, que recentemente registrou a quinta velocidade de sprint mais rápida da Bundesliga. Seu perfil direto e ambidestro é visto pelos tomadores de decisão como uma atualização estrutural essencial, especialmente depois que o Liverpool se comprometeu com um investimento de £ 450 milhões no elenco nos últimos 12 meses.
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A qualificação europeia exige que se continue na luta
A capacidade do Liverpool de fechar os termos contratuais depende em grande parte da possibilidade de a equipe de Slot garantir sua própria classificação para a Liga dos Campeões durante uma última rodada tensa do campeonato nacional. Não conseguir chegar à principal competição europeia enfraqueceria significativamente sua posição de negociação frente aos outros interessados, principalmente o Paris Saint-Germain, que acompanha de perto os desdobramentos do mercado. Enquanto isso, Diomande partirá em breve para a América do Norte para disputar a Copa do Mundo, após ter sido convocado por Emerse Fae para a próxima fase final.