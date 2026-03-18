O Liverpool está de olho na Série A, enquanto os Reds se preparam para disputar com o Barcelona a contratação de um zagueiro

Espera-se que a disputa por Bastoni se intensifique à medida que a janela de transferências de verão se aproxima, com Liverpool e Barcelona avaliando a possibilidade de apresentar ofertas formais. Para os Reds, o desafio está em contornar a atração histórica que o Barcelona exerce sobre o jogador para garantir a contratação de um jogador avaliado atualmente pelo Transfermarkt em € 80 milhões (US$ 92,3 milhões) por quase metade desse valor. A classificação final do Inter no campeonato e seus alvos de transferência determinarão a rapidez com que o clube pressionará por uma venda. Enquanto isso, o foco de Bastoni continua sendo conquistar mais um Scudetto com a Inter, mas uma transferência para uma das duas principais ligas da Europa parece cada vez mais inevitável.