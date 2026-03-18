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O Liverpool está de olho na Série A, enquanto os Reds se preparam para disputar com o Barcelona a contratação de um zagueiro
O Reds está de olho em uma negociação a preço reduzido
O Liverpool entrou oficialmente na disputa por Bastoni, com reportagens do Sport indicando que o clube fez consultas preliminares sobre a disponibilidade do zagueiro. O jogador de 26 anos tem sido uma peça importante no San Siro desde a temporada 2019/20, tornando-se um dos zagueiros centrais mais confiáveis da Europa no jogo de bola. O Inter havia avaliado o jogador em € 80 milhões (£ 69 milhões/$ 92 milhões), mas restrições financeiras teriam forçado o líder da Série A a considerar ofertas em torno de € 50 milhões. Vários clubes de elite tomaram nota da significativa queda no preço.
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A preferência catalã complica a transferência
De acordo com a Gazzetta dello Sport, o Inter está “considerando seriamente” a possibilidade de se separar do jogador da seleção italiana para lidar com sua atual situação financeira. No entanto, reportagens da imprensa catalã sugerem que o Liverpool enfrenta um obstáculo significativo para convencer o jogador. Afirma-se que a principal preferência de Bastoni é uma transferência para o Spotify Camp Nou, colocando o Barcelona em uma posição aparentemente vantajosa. Apesar desses obstáculos, os Reds permanecem determinados; com o agente de Bastoni registrando interesse de várias partes, o Liverpool está esperançoso de que seu poder financeiro possa, eventualmente, influenciar a decisão do zagueiro.
Aminta-se uma reorganização da defesa do Anfield
A tentativa de contratação de Bastoni surge em um momento crítico para a defesa de Slot. Embora Virgil van Dijk continue sendo a pedra angular da zaga, o clube enfrenta incertezas quanto ao futuro a longo prazo de Ibrahima Konaté, já que o contrato do francês está prestes a chegar ao fim. Além disso, com Joe Gomez e Van Dijk, de 34 anos, ambos com contrato até 2027, e o jovem promissor Giovanni Leoni afastado devido a uma lesão de longa duração, a necessidade de um especialista canhoto de elite e experiente tornou-se urgente. O perfil estatístico de Bastoni faz dele, teoricamente, a escolha ideal para o sistema de alta intensidade de Slot.
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Espera-se uma acirrada disputa entre grandes investidores
Espera-se que a disputa por Bastoni se intensifique à medida que a janela de transferências de verão se aproxima, com Liverpool e Barcelona avaliando a possibilidade de apresentar ofertas formais. Para os Reds, o desafio está em contornar a atração histórica que o Barcelona exerce sobre o jogador para garantir a contratação de um jogador avaliado atualmente pelo Transfermarkt em € 80 milhões (US$ 92,3 milhões) por quase metade desse valor. A classificação final do Inter no campeonato e seus alvos de transferência determinarão a rapidez com que o clube pressionará por uma venda. Enquanto isso, o foco de Bastoni continua sendo conquistar mais um Scudetto com a Inter, mas uma transferência para uma das duas principais ligas da Europa parece cada vez mais inevitável.
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