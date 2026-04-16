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O Liverpool está à frente do Manchester United e do Chelsea na disputa pela contratação do zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth
Os gigantes de Anfield lideram a disputa
O Liverpool é atualmente considerado o destino mais provável para Senesi, já que o clube busca reformular uma defesa que tem sido levada ao limite nesta temporada, segundo o i Paper. Com o capitão Virgil van Dijk se aproximando dos 35 anos e Ibrahima Konaté enfrentando dificuldades para manter uma forma consistente, os Reds estão desesperados por reforços confiáveis. Giovanni Leoni, prejudicado por lesões, também não conseguiu oferecer a cobertura necessária, deixando uma vaga clara para Senesi, de 28 anos, se encaixar na zaga de Anfield. Os representantes do argentino têm explorado ativamente as opções desde que notificaram o Bournemouth sobre sua intenção de sair. Embora o Liverpool pareça estar na liderança, o clube enfrenta concorrência de rivais nacionais que ainda estão de olho na situação.
- AFP
Manchester United e Chelsea não avançam nas negociações
Tanto o Manchester United quanto o Chelsea haviam demonstrado interesse no ex-jogador do Feyenoord, mas, segundo relatos, os dois gigantes da Premier League teriam esfriado o interesse. O United está priorizando um perfil diferente de zagueiro, com fontes do clube sugerindo que Senesi não atende aos requisitos específicos de idade ou táticos atualmente buscados pela equipe de contratações de Old Trafford. Em vez disso, acredita-se que os Red Devils estejam concentrando seus esforços em alvos mais jovens, como Murillo, do Nottingham Forest.
O Chelsea chegou a uma conclusão semelhante, embora por motivos diferentes. Diz-se que os Blues estão reavaliando seu elenco superlotado e buscam adicionar mais força física às suas fileiras, o que os levou a procurar em outros lugares.
Gigantes europeus dispensam estrela argentina
O interesse proveniente do continente parece estar diminuindo, com os times italianos Juventus e Roma decidindo não avançar na contratação do zagueiro. Diz-se que a Juventus realizou uma análise aprofundada do jogador, mas informou aos seus representantes que não poderia garantir-lhe uma vaga no time titular em Turim. A Roma seguiu o mesmo caminho, deixando a porta aberta para que os clubes da Premier League disputem sua contratação antes da abertura da janela de transferências.
Acredita-se que o próprio Senesi tenha um destino dos sonhos em mente, com o Barcelona supostamente aparecendo como a opção preferida caso o gigante catalão formalize seu interesse. O apelo da La Liga e o prestígio do Camp Nou continuam sendo fatores significativos, mas o poder financeiro da Premier League significa que uma permanência na Inglaterra ainda é o desfecho mais provável. Aston Villa e Everton também estão entre os clubes que monitoram sua disponibilidade enquanto ele pondera sua decisão final.
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Bournemouth se prepara para duas saídas
A notícia da saída de Senesi surge em meio a um período de grande turbulência no Vitality Stadium. O técnico Andoni Iraola já confirmou sua intenção de deixar o clube ao final da atual temporada, uma decisão que colocou vários outros clubes da Premier League em alerta máximo. A saída do espanhol marca o fim de um período de grande sucesso para os Cherries, mas parece ter acelerado as decisões de jogadores-chave quanto ao seu próprio futuro.
Com Senesi agora fazendo parte desse esperado êxodo, espera-se uma decisão final sobre seu próximo destino antes do fim da temporada. Por enquanto, no entanto, todos os caminhos parecem levar a Anfield, já que o Liverpool busca fechar uma negociação inteligente.