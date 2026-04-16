O Liverpool está à frente do Manchester United e do Chelsea na disputa pela contratação do zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth

Tanto o Manchester United quanto o Chelsea haviam demonstrado interesse no ex-jogador do Feyenoord, mas, segundo relatos, os dois gigantes da Premier League teriam esfriado o interesse. O United está priorizando um perfil diferente de zagueiro, com fontes do clube sugerindo que Senesi não atende aos requisitos específicos de idade ou táticos atualmente buscados pela equipe de contratações de Old Trafford. Em vez disso, acredita-se que os Red Devils estejam concentrando seus esforços em alvos mais jovens, como Murillo, do Nottingham Forest.

O Chelsea chegou a uma conclusão semelhante, embora por motivos diferentes. Diz-se que os Blues estão reavaliando seu elenco superlotado e buscam adicionar mais força física às suas fileiras, o que os levou a procurar em outros lugares.