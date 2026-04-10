O Liverpool está a contratar jogadores descartados! O novo presidente do Marselha critica os Reds por causa dos gastos "decepcionantes"

O novo presidente do Marselha aproveitou sua apresentação oficial na sexta-feira para enviar uma mensagem clara sobre a gestão financeira no futebol moderno, destacando especificamente o Liverpool como um exemplo de gastos ineficientes. Ao lado do proprietário Frank McCourt, Richard não mediu palavras ao comparar as ambições do OM com as dos gigantes ingleses.

“O OM faz parte daquele pequeno grupo de clubes que precisa disputar a Liga dos Campeões todos os anos — o que significa terminar entre os três primeiros da Ligue 1”, explicou Richard. “Mas não se trata apenas de dinheiro. Alguns clubes gastaram quantias enormes — como o Liverpool, que investiu 480 milhões de euros no verão passado — e, no entanto... Eu não diria que é um fracasso, mas há muita decepção.”



