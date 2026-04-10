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O Liverpool está a contratar jogadores descartados! O novo presidente do Marselha critica os Reds por causa dos gastos "decepcionantes"
Richard critica os gastos do Liverpool
O novo presidente do Marselha aproveitou sua apresentação oficial na sexta-feira para enviar uma mensagem clara sobre a gestão financeira no futebol moderno, destacando especificamente o Liverpool como um exemplo de gastos ineficientes. Ao lado do proprietário Frank McCourt, Richard não mediu palavras ao comparar as ambições do OM com as dos gigantes ingleses.
“O OM faz parte daquele pequeno grupo de clubes que precisa disputar a Liga dos Campeões todos os anos — o que significa terminar entre os três primeiros da Ligue 1”, explicou Richard. “Mas não se trata apenas de dinheiro. Alguns clubes gastaram quantias enormes — como o Liverpool, que investiu 480 milhões de euros no verão passado — e, no entanto... Eu não diria que é um fracasso, mas há muita decepção.”
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Um verão caro em Anfield
Os números mencionados por Richard referem-se a um verão de grandes mudanças para o clube da Premier League, que registrou várias contratações e saídas de grande repercussão.
Sob a orientação de sua equipe de recrutamento, o Liverpool fechou contratos com grandes talentos, incluindo Florian Wirtz, Alexander Isak e Hugo Ekitike. O influxo foi planejado para impulsionar o clube de volta ao topo do futebol europeu após a conquista do título da Premier League.
Para ajudar a equilibrar as contas após essa onda de gastos, os Reds aprovaram as vendas de Luis Diaz e Darwin Nunez. No entanto, apesar da chegada de alguns dos jovens mais cobiçados da Europa, a sorte do clube aparentemente não impressionou observadores como Richard, levando-o a fazer críticas públicas durante sua primeira aparição na mídia no Stade Vélodrome.
O próprio período de transição do Marselha
Embora Richard critique a situação em Merseyside, ele assume um clube que atualmente passa por uma profunda reestruturação. As saídas do ex-presidente Pablo Longoria e do conceituado técnico Roberto De Zerbi deixaram o gigante francês em um momento de instabilidade. A diretoria agora aposta na liderança de Richard para estabilizar o clube e manter sua presença nas competições europeias.
O Marselha encontra-se em uma disputa acirrada pela classificação para a Liga dos Campeões, meta que continua sendo o requisito mínimo para a diretoria americana. A pressão é grande para garantir que o clube permaneça como participante constante da competição de elite da Europa, ao mesmo tempo em que lida com as restrições financeiras que Richard defendeu tão veementemente durante sua coletiva de imprensa.
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O que vem por aí para a OM?
Os comentários de Richard surgem num momento em que o clube busca desesperadamente resultados, começando por um confronto decisivo contra o FC Metz, último colocado na tabela, na noite de sexta-feira, para manter vivas as esperanças de ficar entre os três primeiros.