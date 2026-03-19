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O Liverpool enfrenta uma batalha para manter uma figura-chave da diretoria, já que a Liga Profissional da Arábia Saudita está de olho no diretor esportivo
Hughes é alvo do Al-Hilal
De acordo com o The Athletic, o Al-Hilal gostaria de contratar Hughes no meio do ano como novo diretor esportivo do clube. O time da Liga Profissional Saudita vem acompanhando o dirigente do Liverpool há algum tempo e deve reacender seu interesse no final da temporada.
Hughes tem sido altamente influente em Anfield desde que ingressou no clube. Ele supervisionou o processo de contratação de Arne Slot como substituto de Jurgen Klopp e também desempenhou um papel fundamental nas negociações de transferências do Liverpool no verão passado, após a conquista do título da Premier League. Os Reds gastaram pesadamente com Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez, mas têm enfrentado dificuldades para impressionar na atual campanha. O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na tabela da Premier League, mas está nas quartas de final da Liga dos Campeões.
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Hughes fala sobre as transferências do Liverpool
Hughes se pronunciou sobre a decisão do Liverpool de investir pesadamente no elenco no verão passado. Em discurso na Cúpula IMG x RedBird ao lado do CEO Billy Hogan, ele afirmou: “Na medida do possível, é preciso se desligar do valor provável da taxa de transferência. Acima de tudo, identificar o jogador certo para o sistema certo e para o técnico certo tem uma importância considerável, e acho que isso não é necessariamente algo novo para o clube e seus proprietários. Pagamos o que acreditamos ser o valor de mercado justo por um jogador, com base na idade e na necessidade de que esse indivíduo se encaixe no elenco.”
Isak e Wirtz têm enfrentado dificuldades para corresponder aos seus altos valores de transferência, mas Hughes olhou para o futuro no que diz respeito às contratações caras da equipe: “Essa é, sem dúvida, a esperança, e ao contratar um jogador jovem, você se dá a possibilidade de que isso aconteça. Também queremos tentar vencer agora, e isso é importante também, então não estou descrevendo-os como projetos em andamento ou algo do tipo. São jogadores que já conquistaram muito em suas carreiras individuais. Falamos de Florian e Alex, mas Milos, Jeremie e Hugo são jogadores que já alcançaram um certo nível no futebol.”
Mais um grande verão para o Liverpool?
O Liverpool se aproxima do verão e pode estar prestes a tomar algumas decisões importantes nos bastidores. O futuro de Slot tem sido alvo de muitas manchetes devido ao fraco desempenho do Liverpool, com especulações de que ele poderia deixar o clube no final da temporada. O craque Mohamed Salah é outro jogador que vem sendo apontado como possível saída de Anfield, com uma possível transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita.
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E agora?
O Liverpool enfrentará o Brighton na Premier League antes da pausa no campeonato nacional para a janela de jogos internacionais. Depois disso, os Reds enfrentarão o Manchester City nas quartas de final da FA Cup e o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões.
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