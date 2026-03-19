O Liverpool enfrenta uma batalha para manter uma figura-chave da diretoria, já que a Liga Profissional da Arábia Saudita está de olho no diretor esportivo

Hughes se pronunciou sobre a decisão do Liverpool de investir pesadamente no elenco no verão passado. Em discurso na Cúpula IMG x RedBird ao lado do CEO Billy Hogan, ele afirmou: “Na medida do possível, é preciso se desligar do valor provável da taxa de transferência. Acima de tudo, identificar o jogador certo para o sistema certo e para o técnico certo tem uma importância considerável, e acho que isso não é necessariamente algo novo para o clube e seus proprietários. Pagamos o que acreditamos ser o valor de mercado justo por um jogador, com base na idade e na necessidade de que esse indivíduo se encaixe no elenco.”

Isak e Wirtz têm enfrentado dificuldades para corresponder aos seus altos valores de transferência, mas Hughes olhou para o futuro no que diz respeito às contratações caras da equipe: “Essa é, sem dúvida, a esperança, e ao contratar um jogador jovem, você se dá a possibilidade de que isso aconteça. Também queremos tentar vencer agora, e isso é importante também, então não estou descrevendo-os como projetos em andamento ou algo do tipo. São jogadores que já conquistaram muito em suas carreiras individuais. Falamos de Florian e Alex, mas Milos, Jeremie e Hugo são jogadores que já alcançaram um certo nível no futebol.”