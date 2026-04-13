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O Liverpool enfrenta um desafio “complicado, mas não impossível” contra o PSG, já que Arne Slot tem “200 exemplos” para sustentar as esperanças de uma reviravolta na Liga dos Campeões
As esperanças de uma reviravolta em Anfield continuam vivas
Após a derrota de sua equipe na primeira partida em Paris, Slot admitiu que sua equipe teve sorte de estar apenas dois gols atrás no placar agregado. Apesar da enorme diferença de qualidade entre as duas equipes naquela partida, Slot está confiante de que seus jogadores têm o talento e a determinação mental necessários para reverter o déficit ao receber a equipe de Luis Enrique em Anfield.
Slot declarou: “Em primeiro lugar, gostaria de lembrar aos jogadores o placar. Foi 2 a 0. A sensação naquela noite foi completamente diferente, mas o resultado foi 2 a 0 e já demonstramos muitas vezes nesta temporada, em jogos importantes, que somos capazes de apresentar um ótimo desempenho. Também mostramos um lado diferente, estou ciente disso, mas para aqueles que estão comigo há um ano e meio, nos 49 jogos em casa que disputamos, conseguimos marcar dois gols ou mais em 36.”
- AFP
A convicção de criar uma noite especial
Apesar de ter conquistado apenas três vitórias nos últimos nove jogos, o clube conta com muitas noites memoráveis na Europa para se inspirar. Slot afastou as dúvidas sobre a confiança de seu elenco diante de adversários formidáveis.
Enfatizando isso, ele declarou: “Sim, não jogamos contra o PSG em todos os 49 jogos em casa, mas já enfrentamos adversários muito fortes na Liga dos Campeões e na Premier League. Há a convicção de que podemos fazer coisas especiais amanhã, mas precisamos ser muito, muito especiais para conseguir isso, já que estamos jogando contra os campeões da Europa. Isso torna a tarefa mais complicada, mas não impossível.”
Questionado sobre a origem dessa fé, ele insistiu que havia “um, dois, dez ou duzentos” exemplos de que a equipe alcançou o nível necessário.
Evitar a armadilha da complacência
Do outro lado, o técnico do PSG, Luis Enrique, não está dando nada como certo, apesar do domínio de sua equipe na primeira partida. O espanhol sabe que a atmosfera de Anfield pode facilmente atrapalhar qualquer plano tático.
Destacando os perigos que se avizinham, Enrique alertou: “Pode haver armadilhas, pode haver uma armadilha aqui com as pessoas dizendo que vencemos facilmente na semana passada. Isso pode ser verdade, não sei, mas as coisas podem mudar rapidamente em uma partida de futebol, então é preciso cuidar dos detalhes. Se levarmos um gol, o jogo fica realmente em aberto. Não queremos permitir que o Liverpool se beneficie de seus torcedores e do barulho que eles fazem, mas isso também é motivação para nós.”
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O Liverpool está animado com a recente vitória
O Liverpool vem passando por uma campanha desastrosa no campeonato nacional, mas chega a esta partida após uma vitória por 2 a 0 contra o Fulham, depois de ter sofrido derrotas nos três jogos anteriores.
No confronto em Anfield, o jovem astro em ascensão Rio Ngumoha e Mohamed Salah marcaram gols em uma exibição que levantou o ânimo dos Reds.
O PSG, no entanto, venceu cinco partidas consecutivas e teve o fim de semana livre para se preparar para este jogo, já que sua partida contra o Lens, rival da Ligue 1, foi adiada.