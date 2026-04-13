O Liverpool enfrenta um desafio “complicado, mas não impossível” contra o PSG, já que Arne Slot tem “200 exemplos” para sustentar as esperanças de uma reviravolta na Liga dos Campeões

Após a derrota de sua equipe na primeira partida em Paris, Slot admitiu que sua equipe teve sorte de estar apenas dois gols atrás no placar agregado. Apesar da enorme diferença de qualidade entre as duas equipes naquela partida, Slot está confiante de que seus jogadores têm o talento e a determinação mental necessários para reverter o déficit ao receber a equipe de Luis Enrique em Anfield.

Slot declarou: “Em primeiro lugar, gostaria de lembrar aos jogadores o placar. Foi 2 a 0. A sensação naquela noite foi completamente diferente, mas o resultado foi 2 a 0 e já demonstramos muitas vezes nesta temporada, em jogos importantes, que somos capazes de apresentar um ótimo desempenho. Também mostramos um lado diferente, estou ciente disso, mas para aqueles que estão comigo há um ano e meio, nos 49 jogos em casa que disputamos, conseguimos marcar dois gols ou mais em 36.”