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O Liverpool economizará vários milhões graças ao acordo contratual com Arne Slot, já que o ex-técnico está prestes a assumir um novo cargo
Medida da Holanda supera obstáculo financeiro
O Liverpool abriu efetivamente caminho para que Slot assuma o comando da seleção holandesa, uma medida que permitirá ao clube da Premier League economizar milhões em pagamentos salariais pendentes, segundo reportagem do *De Telegraaf*.
O ex-técnico do Feyenoord foi demitido do cargo em Merseyside há apenas dois meses, mas, segundo o *De Telegraaf*, os Reds lhe concederam permissão para continuar sua carreira na KNVB sem perder todo o seu pacote de indenização.
De acordo com os termos de sua saída, Slot tinha direito a um pacote de indenização vultoso após ter sido colocado em licença remunerada, uma prática comum nos principais clubes ingleses. No entanto, soube-se que o Liverpool complementará seu salário durante o primeiro ano na seleção para garantir que ele receba o valor total a que tinha direito em Anfield. Esse acordo permite que a KNVB garanta a contratação do técnico, enquanto o Liverpool reduz seu próprio passivo financeiro.
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Evitar o precedente de Van Gaal
A situação contrasta com outras demissões de treinadores de grande repercussão na Inglaterra. Por exemplo, Louis van Gaal ficou famoso por se recusar a aceitar outro cargo por um ano inteiro após ser demitido pelo Manchester United, a fim de garantir que recebesse cada centavo de sua indenização de 10 milhões de libras. Slot, no entanto, manteve uma relação profissional com a diretoria do Liverpool, apesar de sua saída ter ocorrido apenas um ano depois de ter levado o time ao título da Premier League.
O contrato original de três anos do holandês em Anfield valia aproximadamente 8 milhões de libras na primeira temporada, com aumentos substanciais acionados pelo sucesso na conquista do título. Incluindo o último ano de seu contrato, o pacote total foi avaliado em cerca de 25 milhões de libras. Ao migrar para o cenário internacional, em vez de ir para um rival direto da Premier League, Slot encontrou uma solução que satisfaz todas as partes envolvidas.
Rejeição ao retorno à Premier League
O caminho de Slot para o cargo na seleção nacional ficou mais claro depois que, segundo relatos, ele recusou oportunidades de permanecer no futebol de clubes. O técnico de 45 anos era o principal alvo de vários times que buscavam se reestruturar neste verão, mas seu coração parece decidido pela vaga na Oranje. Especificamente, Slot recusou uma proposta do Fulham para assumir o comando técnico no Craven Cottage.
O clube londrino o havia identificado como o sucessor ideal de Marco Silva, mas o holandês está priorizando a chance de implementar sua filosofia de jogo ofensivo no cenário internacional. Com os primeiros jogos da Liga das Nações contra a Alemanha se aproximando em setembro, a KNVB está sob pressão para finalizar rapidamente a contratação e evitar um período de instabilidade após a saída de Koeman.
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O candidato ideal para a Oranje
Apesar de uma segunda temporada decepcionante em Anfield, na qual o clube gastou cerca de 450 milhões de libras e terminou apenas em quinto lugar, Slot continua sendo muito respeitado em seu país natal. Sua conduta “muito correta” durante a rescisão do contrato com o Liverpool facilitou o processo administrativo, garantindo que os detalhes financeiros de sua saída de Anfield não sejam um obstáculo para o emprego dos seus sonhos.
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