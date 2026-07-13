O Liverpool economizará vários milhões graças ao acordo contratual com Arne Slot, já que o ex-técnico está prestes a assumir um novo cargo

O Liverpool abriu efetivamente caminho para que Slot assuma o comando da seleção holandesa, uma medida que permitirá ao clube da Premier League economizar milhões em pagamentos salariais pendentes, segundo reportagem do *De Telegraaf*.

O ex-técnico do Feyenoord foi demitido do cargo em Merseyside há apenas dois meses, mas, segundo o *De Telegraaf*, os Reds lhe concederam permissão para continuar sua carreira na KNVB sem perder todo o seu pacote de indenização.

De acordo com os termos de sua saída, Slot tinha direito a um pacote de indenização vultoso após ter sido colocado em licença remunerada, uma prática comum nos principais clubes ingleses. No entanto, soube-se que o Liverpool complementará seu salário durante o primeiro ano na seleção para garantir que ele receba o valor total a que tinha direito em Anfield. Esse acordo permite que a KNVB garanta a contratação do técnico, enquanto o Liverpool reduz seu próprio passivo financeiro.