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O Liverpool e Dominik Szoboszlai estão prestes a chegar a um acordo sobre a renovação do contrato de longo prazo do meio-campista
O Liverpool toma medidas para garantir o futuro de Szoboszlai
Szoboszlai deve garantir seu futuro no Liverpool ao assinar um novo contrato de longo prazo. De acordo com o The Athletic, já existe um acordo preliminar com o jogador da seleção húngara, após meses de negociações entre o diretor esportivo Richard Hughes e seus representantes.
O meia ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual, mas prolongar sua permanência no clube tornou-se uma prioridade após suas atuações consistentes na Premier League. O acordo também põe fim às especulações sobre seu futuro e dá um impulso inicial ao novo técnico Andoni Iraola.
Desde que chegou do RB Leipzig em uma transferência de 60 milhões de libras em 2023, o jogador de 25 anos se consolidou como um dos principais jogadores do Liverpool. Ele ajudou os Reds a conquistarem o título da Premier League na temporada 2024-25, antes de se destacar individualmente durante a difícil campanha de 2025-26.
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Szoboszlai reitera seu compromisso com o Liverpool
Szoboszlai falou brevemente sobre seu futuro após a vitória do Liverpool no clássico de Merseyside contra o Everton, em abril, enquanto as negociações sobre um novo contrato ainda estavam em andamento. Embora tenha confirmado que não havia havido nenhum avanço naquele momento, ele reiterou seu desejo de permanecer em Anfield.
“Não houve nenhum avanço concreto, então não posso dizer nada de novo sobre a situação do meu contrato”, disse ele aos repórteres. “Como vocês sabem, meu contrato termina em 2028, então estou pronto para jogar todos os dias, todas as semanas, e depois vamos ver. É claro que me vejo aqui a longo prazo, mas isso não está mais realmente nas minhas mãos. Adoro estar aqui. Adoro os torcedores. Minha família está feliz.”
Um marco para a nova era do Liverpool
Garantir o futuro de Szoboszlai a longo prazo proporciona ao Liverpool uma base importante, agora que o clube inicia um novo capítulo sob o comando de Iraola. Manter um de seus jogadores mais influentes elimina a incerteza durante um verão de transição.
O jogador da seleção húngara também demonstrou seu valor por meio de sua versatilidade, atuando como camisa 10, ponta, meio-campista recuado e até mesmo como lateral-direito quando necessário. Na última temporada, ele contribuiu com 13 gols e 12 assistências em 53 partidas em todas as competições, tornando-se o primeiro meio-campista do Liverpool desde Steven Gerrard, na temporada 2013-14, a atingir dois dígitos tanto em gols quanto em assistências.
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E agora, o que vem a seguir?
Com o acordo efetivamente fechado, espera-se que Szoboszlai participe da turnê de pré-temporada do Liverpool nos Estados Unidos. Sua disponibilidade desde o início dará a Iraola um tempo valioso para integrar um de seus jogadores mais importantes ao seu esquema. Enquanto o Liverpool se prepara para uma nova temporada, a resolução do contrato de Szoboszlai permite que tanto o jogador quanto o clube se concentrem totalmente no retorno ao topo do futebol inglês e europeu.
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