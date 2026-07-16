Szoboszlai deve garantir seu futuro no Liverpool ao assinar um novo contrato de longo prazo. De acordo com o The Athletic, já existe um acordo preliminar com o jogador da seleção húngara, após meses de negociações entre o diretor esportivo Richard Hughes e seus representantes.

O meia ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual, mas prolongar sua permanência no clube tornou-se uma prioridade após suas atuações consistentes na Premier League. O acordo também põe fim às especulações sobre seu futuro e dá um impulso inicial ao novo técnico Andoni Iraola.

Desde que chegou do RB Leipzig em uma transferência de 60 milhões de libras em 2023, o jogador de 25 anos se consolidou como um dos principais jogadores do Liverpool. Ele ajudou os Reds a conquistarem o título da Premier League na temporada 2024-25, antes de se destacar individualmente durante a difícil campanha de 2025-26.