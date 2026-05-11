O Liverpool divulga imagens do memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva, que será instalado na 97 Avenue, em frente ao Anfield

O clube revelou oficialmente o projeto da “Forever 20”, uma escultura que ficará exposta de forma permanente perto da arquibancada principal. O Liverpool escolheu a 97 Avenue como local para a homenagem, o mesmo local onde milhares de torcedores deixaram cachecóis, faixas e arranjos florais após o acidente fatal de carro na Espanha que tirou a vida dos dois irmãos.

A peça central do memorial é uma escultura de um coração em movimento, uma referência direta à comemoração característica de Jota, que se tornou um marco de seus cinco anos em Anfield. O projeto foi pensado para ser visto de várias perspectivas; quando observada de diferentes ângulos, a escultura revela os números 20 e 30, que foram usados por Jota e Silva, respectivamente, durante suas carreiras como jogadores.











