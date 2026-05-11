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O Liverpool divulga imagens do memorial em homenagem a Diogo Jota e André Silva, que será instalado na 97 Avenue, em frente ao Anfield
Um coração para um herói na Avenida 97
O clube revelou oficialmente o projeto da “Forever 20”, uma escultura que ficará exposta de forma permanente perto da arquibancada principal. O Liverpool escolheu a 97 Avenue como local para a homenagem, o mesmo local onde milhares de torcedores deixaram cachecóis, faixas e arranjos florais após o acidente fatal de carro na Espanha que tirou a vida dos dois irmãos.
A peça central do memorial é uma escultura de um coração em movimento, uma referência direta à comemoração característica de Jota, que se tornou um marco de seus cinco anos em Anfield. O projeto foi pensado para ser visto de várias perspectivas; quando observada de diferentes ângulos, a escultura revela os números 20 e 30, que foram usados por Jota e Silva, respectivamente, durante suas carreiras como jogadores.
- AFP
As vozes dos torcedores imortalizadas na pedra
Em um gesto único e comovente, o clube confirmou que o memorial incorporará os próprios objetos deixados pelos torcedores durante o período de luto. Essas homenagens tangíveis foram integradas ao pedestal de pedra Granby Rock-faced por meio de um processo de reciclagem, garantindo que a emoção genuína da torcida permaneça como a base literal do local.
O próprio pedestal será gravado a laser com uma dedicatória formal aos irmãos. Refletindo a vida de Jota fora do campo, o design também apresenta toques pessoais sutis, como um detalhe de um controle de videogame. Essa inclusão reconhece a conhecida paixão do atacante por jogos e eSports, tornando o memorial um reflexo mais íntimo de sua personalidade.
A letra de uma das músicas favoritas da torcida do Kop
A música também terá um papel central no memorial, com a letra do famoso canto de Jota gravada na estrutura. A canção continua sendo um elemento constante da experiência dos dias de jogo em Anfield, com a torcida do Liverpool continuando a cantá-la aos 20 minutos de cada partida em casa para homenagear o homem que marcou tantos gols decisivos pelos Reds.
Embora ainda não tenha sido definida uma data específica para a inauguração física, o clube pretende que a área seja um local de reflexão tranquila. Ela proporcionará um espaço dedicado para que torcedores e visitantes de todo o mundo prestem suas homenagens e recordem o “rapaz de Portugal” que deixou uma marca indelével na instituição de Merseyside.
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Uma homenagem eterna ao número 20
A criação do memorial “Forever 20” surge na sequência da iniciativa do clube para garantir que o legado de Jota nunca se afaste do elenco. No início deste ano, os Reds deram um passo significativo ao aposentar definitivamente a camisa nº 20 nas equipes masculina, feminina e da base.