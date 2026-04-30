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O Liverpool divulga comunicado importante sobre Mohamed Salah em meio a receios de que ele tenha disputado sua última partida pelos Reds
Diagnóstico positivo para o rei egípcio
A torcida de Anfield ficou em estado de choque no dia 25 de abril, quando Salah foi substituído aos 59 minutos da vitória do Liverpool por 3 a 1. A imagem do jogador de 33 anos aplaudindo as quatro arquibancadas antes de desaparecer pelo túnel levou muitos a acreditar que uma grave lesão no tendão da coxa havia encerrado sua trajetória de nove anos em Merseyside.
No entanto, o clube deu agora um grande alívio quanto à sua disponibilidade para a reta final da temporada. Um comunicado do clube confirmou: “Espera-se que Mohamed Salah esteja disponível para jogar novamente antes do fim desta temporada. O problema que causou sua substituição foi agora confirmado como uma lesão muscular leve. Prevê-se, no entanto, que Salah retorne aos gramados antes do término da temporada 2025-26 e de sua saída dos Reds neste verão.”
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Van Dijk apoia o "jogador que se recupera rápido"
O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, já havia manifestado publicamente sua convicção de que seu companheiro de equipe encontraria uma maneira de voltar aos gramados antes do fim da temporada. Em declarações após a partida contra o Palace, o holandês destacou que Salah é conhecido por sua incrível resistência física e dedicação profissional à recuperação.
“Conhecendo o Mo, ele se recupera rápido com as pessoas certas ao nosso redor, então vamos ver”, disse Van Dijk. Ele admitiu que a emoção do momento influenciou o clima pesado em Anfield, dizendo: “Se você se lesiona nesta fase da temporada, especialmente na situação em que ele se encontra, restam apenas mais dois jogos em casa para ele. É uma mistura de sentimentos que passa pela sua cabeça quando você sai de campo.”
A corrida pela Liga dos Campeões
A equipe de Arne Slot está atualmente em plena disputa por uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada e terá que enfrentar uma série de jogos difíceis sem Salah no curto prazo. É quase certo que o jogador da seleção egípcia ficará de fora da próxima viagem a Old Trafford, para enfrentar o Manchester United, e da visita do Chelsea em 9 de maio. O calendário restante do Liverpool inclui confrontos decisivos contra o Aston Villa e o Brentford. A partida da última rodada contra o Brentford ganha agora um peso extra, já que está marcada como o palco potencial para a despedida oficial de Salah de Anfield diante da torcida local.
- AFP
O destino futuro se aproxima
Embora o foco imediato esteja na preparação física de Salah para uma possível despedida na última rodada, os rumores sobre seu próximo destino continuam a se intensificar. O atacante já confirmou sua intenção de assumir um novo desafio após ter sido liberado do último ano de seu contrato, e um anúncio oficial sobre seu próximo destino pode estar iminente.
De acordo com o coordenador de mídia da seleção egípcia, Muhammad Murad, o craque deve revelar seu próximo destino em poucos dias. Com interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita, da Itália e da França, o mundo aguarda para ver para onde o jogador que marcou 257 gols pelo Liverpool levará seu talento após se despedir definitivamente de Anfield.