O Liverpool divulga comunicado importante sobre Mohamed Salah em meio a receios de que ele tenha disputado sua última partida pelos Reds

A torcida de Anfield ficou em estado de choque no dia 25 de abril, quando Salah foi substituído aos 59 minutos da vitória do Liverpool por 3 a 1. A imagem do jogador de 33 anos aplaudindo as quatro arquibancadas antes de desaparecer pelo túnel levou muitos a acreditar que uma grave lesão no tendão da coxa havia encerrado sua trajetória de nove anos em Merseyside.

No entanto, o clube deu agora um grande alívio quanto à sua disponibilidade para a reta final da temporada. Um comunicado do clube confirmou: “Espera-se que Mohamed Salah esteja disponível para jogar novamente antes do fim desta temporada. O problema que causou sua substituição foi agora confirmado como uma lesão muscular leve. Prevê-se, no entanto, que Salah retorne aos gramados antes do término da temporada 2025-26 e de sua saída dos Reds neste verão.”