Getty Images Sport
Traduzido por
O Liverpool “deveria ter vencido” o PSG, mas Arne Slot ficou impressionado com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé
O Reds dominou, mas não conseguiu marcar
O Liverpool se esforçou ao máximo na tentativa de reverter o déficit da primeira partida, mas os atuais campeões da Liga dos Campeões mostraram-se demasiado resistentes num Anfield em festa. Apesar de terem registrado 21 chutes a gol — o maior número sem marcar na Europa desde a final de 2022 —, os Reds foram punidos por dois gols precisos de Dembélé, resultando em uma derrota por 4 a 0 no placar agregado. O resultado confirma a segunda eliminação consecutiva do time da Premier League para o campeão francês, encerrando oficialmente suas esperanças de conquistar um título nesta temporada.
- AFP
Slot lamenta as oportunidades perdidas
Após o apito final, o técnico do Liverpool expressou uma mistura de orgulho pela intensidade de sua equipe e frustração com o placar final. Ele observou que, embora a equipe tivesse tido sorte de perder por apenas 2 a 0 no jogo de ida, a partida de volta foi marcada por um domínio desperdiçado.
Refletindo sobre o desempenho e o impacto do craque do PSG, Slot disse à TNT Sports: “Conseguimos muito mais do que merecíamos na semana passada, ao perdermos por apenas 2 a 0, mas hoje conseguimos muito menos do que merecíamos. Na minha opinião, deveríamos ter vencido, mas também é mérito deles não sofrerem gols com todas as chances que tivemos, além das finalizações de Ousmane Dembélé, que mostrou por que ganhou a Bola de Ouro.”
Sobre a intensidade de sua equipe, ele acrescentou: “Foi incrível. Mesmo depois de ficarmos perdendo por 1 a 0. Se você olhar para o xG, deveríamos ter marcado dois gols, sem falar em um, e isso já aconteceu muitas vezes nesta temporada.” Questionado se a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada continua sendo o requisito mínimo absoluto, Slot respondeu: “Claro, e é por isso que estamos lutando agora.”
Dembélé, em recuperação, assombra o território inglês
A vitória foi garantida por uma exibição magistral de Dembélé, que demonstrou exatamente por que é considerado um dos melhores jogadores do mundo com dois gols decisivos. O francês já participou de cinco gols em suas últimas cinco partidas fora de casa pela Liga dos Campeões contra adversários ingleses, consolidando sua reputação como um adversário recorrente para os times da Premier League. Sua precisão permitiu que a equipe de Luis Enrique absorvesse uma pressão imensa e avançasse para uma semifinal contra o Bayern de Munique ou o Real Madrid, enquanto os atuais campeões continuam sua busca pela retenção do título europeu.
- Getty Images Sport
O foco dos Reds está no clássico
O Liverpool precisa se reorganizar para o decisivo clássico de Merseyside deste domingo contra o Everton, no Estádio Hill Dickinson, à medida que a disputa pelas quatro primeiras posições se intensifica. A tarefa de Slot ficou significativamente mais difícil após a perda de Hugo Ekitike, que ficará nove meses afastado devido a uma ruptura no tendão de Aquiles. Sem seu atacante estrela, os Reds precisam reencontrar o faro de gol para garantir o retorno às competições continentais de elite através da quinta vaga de desempenho europeu da Inglaterra.