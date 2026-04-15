O Liverpool “deveria ter vencido” o PSG, mas Arne Slot ficou impressionado com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé

Após o apito final, o técnico do Liverpool expressou uma mistura de orgulho pela intensidade de sua equipe e frustração com o placar final. Ele observou que, embora a equipe tivesse tido sorte de perder por apenas 2 a 0 no jogo de ida, a partida de volta foi marcada por um domínio desperdiçado.

Refletindo sobre o desempenho e o impacto do craque do PSG, Slot disse à TNT Sports: “Conseguimos muito mais do que merecíamos na semana passada, ao perdermos por apenas 2 a 0, mas hoje conseguimos muito menos do que merecíamos. Na minha opinião, deveríamos ter vencido, mas também é mérito deles não sofrerem gols com todas as chances que tivemos, além das finalizações de Ousmane Dembélé, que mostrou por que ganhou a Bola de Ouro.”

Sobre a intensidade de sua equipe, ele acrescentou: “Foi incrível. Mesmo depois de ficarmos perdendo por 1 a 0. Se você olhar para o xG, deveríamos ter marcado dois gols, sem falar em um, e isso já aconteceu muitas vezes nesta temporada.” Questionado se a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada continua sendo o requisito mínimo absoluto, Slot respondeu: “Claro, e é por isso que estamos lutando agora.”