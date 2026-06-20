O Liverpool deve apresentar uma oferta gigantesca de 86 milhões de libras pelo craque do RB Leipzig, Yan Diomande, após ter sua primeira proposta rejeitada

De acordo com o Liverpool Echo, o Liverpool está disposto a fazer de Diomande uma das contratações mais caras da história do clube, com um pacote de £86m (€100m) já reservado para o ponta do RB Leipzig. As negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente na quinta-feira, já que os Reds buscam reforçar seu ataque sob a nova comissão técnica.

Apesar dos valores astronômicos em discussão, reportagens da Alemanha sugerem que uma primeira proposta já tenha sido rejeitada. O Leipzig está determinado a manter o jogador de 19 anos e, atualmente, está pressionando para que ele assine um novo contrato, que provavelmente incluiria uma cláusula de rescisão substancial para proteger seu valor de mercado.