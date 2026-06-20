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O Liverpool deve apresentar uma oferta gigantesca de 86 milhões de libras pelo craque do RB Leipzig, Yan Diomande, após ter sua primeira proposta rejeitada
O Reds está pronto para quebrar recordes de transferências
De acordo com o Liverpool Echo, o Liverpool está disposto a fazer de Diomande uma das contratações mais caras da história do clube, com um pacote de £86m (€100m) já reservado para o ponta do RB Leipzig. As negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente na quinta-feira, já que os Reds buscam reforçar seu ataque sob a nova comissão técnica.
Apesar dos valores astronômicos em discussão, reportagens da Alemanha sugerem que uma primeira proposta já tenha sido rejeitada. O Leipzig está determinado a manter o jogador de 19 anos e, atualmente, está pressionando para que ele assine um novo contrato, que provavelmente incluiria uma cláusula de rescisão substancial para proteger seu valor de mercado.
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Leipzig insiste em um valor mais alto pela transferência
Embora a relação entre o Liverpool e o Leipzig seja sólida — após negociações bem-sucedidas envolvendo Naby Keita, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai —, o clube da Bundesliga está se mostrando inflexível. Entende-se que o clube está buscando um valor próximo a €130 milhões (£112 milhões) antes de, com relutância, considerar autorizar a venda de seu valioso jogador.
Se o Liverpool atender a essa avaliação, Diomande se tornaria a terceira contratação mais cara de Anfield. Ele ficaria atrás apenas das contratações de 2025 de Florian Wirtz, que custou 116 milhões de libras, e Alexander Isak, que continua sendo o jogador de futebol mais caro da história britânica após sua transferência de 125 milhões de libras do Newcastle United em setembro passado.
A vida depois de Mohamed Salah
A busca por Diomande é motivada pela necessidade de encontrar um sucessor de longo prazo para Salah. O craque egípcio anunciou em março que deixaria o clube ao final da atual temporada, deixando um enorme vazio no ataque do Liverpool depois de liderar a artilharia do time em oito de suas nove temporadas.
O novo técnico Andoni Iraola, que substituiu Arne Slot após sua demissão, já começou a reformular o elenco. O espanhol deu luz verde a um estilo de jogo mais agressivo e ofensivo, e o perfil de Diomande — que marcou 12 gols e deu nove assistências em 33 partidas na última temporada — é visto como a escolha perfeita para essa mudança tática. O jovem se destacou na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador na Copa do Mundo no início desta semana e atualmente se prepara para a segunda partida do torneio contra a Alemanha de Wirtz, no sábado, em Toronto.
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Concorrência dos gigantes europeus
O Liverpool não é o único a admirar o ex-jovem jogador do Leganés, já que o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, também está acompanhando a situação. No entanto, os Reds acreditam ter avançado mais nas negociações com a agência do jogador, a Roc Nation Sports, e podem oferecer um caminho mais claro para a titularidade do que o gigante francês, repleto de talentos.
Embora opções alternativas, como Yankuba Minteh e Matias Fernandez-Pardo, estejam sendo consideradas, Diomande continua sendo o principal alvo. Tendo já fechado um acordo de 34,5 milhões de libras pela contratação de Victor Munoz, do Osasuna, a diretoria de Anfield está determinada a contratar o marfinense para garantir que o time continue competitivo no mais alto nível na próxima temporada.