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RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Liverpool deve apresentar uma oferta gigantesca de 86 milhões de libras pelo craque do RB Leipzig, Yan Diomande, após ter sua primeira proposta rejeitada

Liverpool
Y. Diomande
Leipzig
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Mercado da bola

O Liverpool está pronto para causar grande impacto no mercado de transferências, preparando uma oferta de 86 milhões de libras (100 milhões de euros) pelo jovem craque do RB Leipzig, Yan Diomande. Os Reds identificaram o jogador da seleção da Costa do Marfim como alvo prioritário após a saída de Mohamed Salah.

  • O Reds está pronto para quebrar recordes de transferências

    De acordo com o Liverpool Echo, o Liverpool está disposto a fazer de Diomande uma das contratações mais caras da história do clube, com um pacote de £86m (€100m) já reservado para o ponta do RB Leipzig. As negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente na quinta-feira, já que os Reds buscam reforçar seu ataque sob a nova comissão técnica.

    Apesar dos valores astronômicos em discussão, reportagens da Alemanha sugerem que uma primeira proposta já tenha sido rejeitada. O Leipzig está determinado a manter o jogador de 19 anos e, atualmente, está pressionando para que ele assine um novo contrato, que provavelmente incluiria uma cláusula de rescisão substancial para proteger seu valor de mercado.

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  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Leipzig insiste em um valor mais alto pela transferência

    Embora a relação entre o Liverpool e o Leipzig seja sólida — após negociações bem-sucedidas envolvendo Naby Keita, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai —, o clube da Bundesliga está se mostrando inflexível. Entende-se que o clube está buscando um valor próximo a €130 milhões (£112 milhões) antes de, com relutância, considerar autorizar a venda de seu valioso jogador.

    Se o Liverpool atender a essa avaliação, Diomande se tornaria a terceira contratação mais cara de Anfield. Ele ficaria atrás apenas das contratações de 2025 de Florian Wirtz, que custou 116 milhões de libras, e Alexander Isak, que continua sendo o jogador de futebol mais caro da história britânica após sua transferência de 125 milhões de libras do Newcastle United em setembro passado.

  • A vida depois de Mohamed Salah

    A busca por Diomande é motivada pela necessidade de encontrar um sucessor de longo prazo para Salah. O craque egípcio anunciou em março que deixaria o clube ao final da atual temporada, deixando um enorme vazio no ataque do Liverpool depois de liderar a artilharia do time em oito de suas nove temporadas.

    O novo técnico Andoni Iraola, que substituiu Arne Slot após sua demissão, já começou a reformular o elenco. O espanhol deu luz verde a um estilo de jogo mais agressivo e ofensivo, e o perfil de Diomande — que marcou 12 gols e deu nove assistências em 33 partidas na última temporada — é visto como a escolha perfeita para essa mudança tática. O jovem se destacou na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador na Copa do Mundo no início desta semana e atualmente se prepara para a segunda partida do torneio contra a Alemanha de Wirtz, no sábado, em Toronto.

  • DiomandeGetty Images

    Concorrência dos gigantes europeus

    O Liverpool não é o único a admirar o ex-jovem jogador do Leganés, já que o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, também está acompanhando a situação. No entanto, os Reds acreditam ter avançado mais nas negociações com a agência do jogador, a Roc Nation Sports, e podem oferecer um caminho mais claro para a titularidade do que o gigante francês, repleto de talentos.

    Embora opções alternativas, como Yankuba Minteh e Matias Fernandez-Pardo, estejam sendo consideradas, Diomande continua sendo o principal alvo. Tendo já fechado um acordo de 34,5 milhões de libras pela contratação de Victor Munoz, do Osasuna, a diretoria de Anfield está determinada a contratar o marfinense para garantir que o time continue competitivo no mais alto nível na próxima temporada.