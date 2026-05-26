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O Liverpool considera dois atacantes convocados para a Copa do Mundo como alternativas a Yan Diomande, em meio à corrida para substituir Mohamed Salah
O Liverpool intensifica a busca por um substituto para Salah
O Liverpool entrou oficialmente na era pós-Salah após a emocionante despedida do ponta, após o empate em 1 a 1 com o Brentford. Salah encerrou sua carreira em Anfield com 380 participações em gols em 442 partidas, deixando a Slot a tarefa de substituir um dos maiores atacantes da história do clube. Slot já admitiu que o Liverpool precisa se reforçar nas laterais de campo antes da nova temporada. O holandês acredita que os alas continuam sendo fundamentais para a abordagem tática do clube, após a queda no rendimento ofensivo nesta temporada.
O atacante Diomande, do RB Leipzig, surgiu como o principal alvo do Liverpool. O jogador de 19 anos, da seleção da Costa do Marfim, marcou 13 gols e deu 10 assistências em todas as competições durante uma impressionante temporada de estreia na Alemanha. No entanto, espera-se que o Leipzig exija mais de € 100 milhões pelo jovem jogador.
- AFP
O Liverpool avalia alternativas na Premier League e na Ligue 1
O Liverpool também está de olho no ponta do Newcastle, Gordon, e na estrela do PSG, Barcola, segundo o Telegraph. Gordon está na mira do Liverpool desde 2024, sendo que sua velocidade, versatilidade e experiência na Premier League são consideradas grandes trunfos. Barcola é outro jogador admirado internamente em Kirkby. O Liverpool considerou a contratação do jogador da seleção francesa no ano passado, mas optou por não bloquear o caminho do jovem promissor da base, Rio Ngumoha. No entanto, as saídas de Salah no final desta temporada e de Luis Diaz no ano passado aumentaram a urgência por jogadores de qualidade comprovada no ataque.
Slot destaca a prioridade do Liverpool em relação ao ala
Slot reconheceu abertamente a necessidade de reforços no ataque após a saída de Salah. O técnico do Liverpool também destacou a importância dos jogadores de banda em seu esquema.
“Uma das razões pelas quais todos estão falando sobre alas é porque Mo está saindo”, disse Slot aos repórteres. “Faz todo o sentido pensar em [contratar] pelo menos um. Acho que a última temporada dá a resposta. Quão importantes foram nossos alas na última temporada para o nosso sucesso?”
“Eles estavam marcando gols, dando assistências, então foram parte vital da nossa conquista do campeonato na última temporada e, de modo geral no futebol, vê-se cada vez mais foco nos alas. Uma das razões pelas quais éramos tão difíceis de enfrentar era porque tínhamos ameaças tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo.”
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A pressão aumenta à medida que se aproxima a janela de transferências decisiva
A equipe de contratações do Liverpool enfrenta agora uma pressão crescente para garantir reforços para o ataque antes do início da nova temporada. Seja com a contratação de Diomande, Gordon ou Barcola, a expectativa é recuperar a eficácia que faltou durante grande parte da campanha. A aproximação da Copa do Mundo também pode complicar as negociações. Desempenhos sólidos na cena internacional podem aumentar significativamente o valor de mercado dos alvos do Liverpool neste verão.