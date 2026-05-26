O Liverpool considera dois atacantes convocados para a Copa do Mundo como alternativas a Yan Diomande, em meio à corrida para substituir Mohamed Salah

O Liverpool entrou oficialmente na era pós-Salah após a emocionante despedida do ponta, após o empate em 1 a 1 com o Brentford. Salah encerrou sua carreira em Anfield com 380 participações em gols em 442 partidas, deixando a Slot a tarefa de substituir um dos maiores atacantes da história do clube. Slot já admitiu que o Liverpool precisa se reforçar nas laterais de campo antes da nova temporada. O holandês acredita que os alas continuam sendo fundamentais para a abordagem tática do clube, após a queda no rendimento ofensivo nesta temporada.

O atacante Diomande, do RB Leipzig, surgiu como o principal alvo do Liverpool. O jogador de 19 anos, da seleção da Costa do Marfim, marcou 13 gols e deu 10 assistências em todas as competições durante uma impressionante temporada de estreia na Alemanha. No entanto, espera-se que o Leipzig exija mais de € 100 milhões pelo jovem jogador.