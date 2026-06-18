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O Liverpool confirma a contratação de Victor Muñoz por 34 milhões de libras, enquanto o Newcastle perde a disputa pela contratação do astro espanhol da Copa do Mundo
O Reds vence a disputa pela contratação do ponta
O Liverpool anunciou oficialmente a contratação de Muñoz após acionar a cláusula de rescisão do ponta do Osasuna. O gigante de Merseyside agiu com rapidez para garantir que nenhum outro interessado pudesse interferir na negociação, com o Newcastle tendo sido superado por seus rivais da Premier League.
O ponta-esquerda, que atualmente está defendendo a Espanha na Copa do Mundo, passou por exames médicos na base da seleção no Tennessee, nos EUA, e assinou um contrato de longo prazo. Embora a contratação esteja sujeita à aprovação do pedido de permissão de trabalho e da autorização internacional, os Reds já garantiram o compromisso do jogador, o que representa uma importante demonstração de intenções por parte da equipe de contratações.
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Newcastle sofre revés no mercado de transferências
A jogada representa uma grande frustração para o Newcastle, que havia identificado Muñoz como seu principal alvo. Os Magpies estavam em negociações avançadas pelo atacante, buscando reforçar seu ataque após a venda de Anthony Gordon ao Barcelona no início desta janela de transferências. No entanto, a decisão dos Reds de pagar adiantado o valor total da cláusula de rescisão deixou o clube de Tyneside sem margem para negociação.
Com o Liverpool atendendo à avaliação estabelecida pelo Osasuna, a negociação avançou rapidamente. Essa abordagem proativa permitiu que os Reds contornassem as complexas discussões entre os clubes e fossem direto para a negociação dos termos pessoais com o jogador. Consequentemente, o Newcastle agora precisa voltar sua atenção para alvos alternativos, buscando aplicar seu orçamento de verão em outras áreas.
Primeira contratação da era Iraola
Muñoz é a primeira contratação desde a chegada do técnico Andoni Iraola e se juntará aos novos companheiros ainda neste verão, após a Copa do Mundo. Diz-se que o técnico é um grande admirador do jovem espanhol, acreditando que sua flexibilidade tática e dedicação se alinham perfeitamente ao estilo de alta intensidade que ele deseja implementar em Anfield.
O jogador de 22 anos já disputou duas partidas pela seleção espanhola e marcou um gol em sua estreia contra a Sérvia, em março. Sua temporada de destaque no Osasuna, onde marcou sete gols e deu cinco assistências em 34 partidas, convenceu a diretoria do Liverpool de que ele estava pronto para dar o salto para a Premier League. Tendo passado pelas categorias de base do Barcelona e do Real Madrid, Muñoz chega com um pedigree técnico de elite.
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Muñoz se prepara para o jogo contra a Arábia Saudita
Munoz é, tecnicamente, a segunda contratação concretizada para o elenco principal do Liverpool antes da nova temporada, após um acordo prévio firmado para a aquisição do zagueiro Jeremy Jacquet no início deste ano. O atacante está atualmente se preparando para a segunda partida da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo, no domingo, quando a seleção enfrentará a Arábia Saudita em Atlanta, após um empate surpreendente em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia.