O Liverpool confirma a contratação de Victor Muñoz por 34 milhões de libras, enquanto o Newcastle perde a disputa pela contratação do astro espanhol da Copa do Mundo

O Liverpool anunciou oficialmente a contratação de Muñoz após acionar a cláusula de rescisão do ponta do Osasuna. O gigante de Merseyside agiu com rapidez para garantir que nenhum outro interessado pudesse interferir na negociação, com o Newcastle tendo sido superado por seus rivais da Premier League.

O ponta-esquerda, que atualmente está defendendo a Espanha na Copa do Mundo, passou por exames médicos na base da seleção no Tennessee, nos EUA, e assinou um contrato de longo prazo. Embora a contratação esteja sujeita à aprovação do pedido de permissão de trabalho e da autorização internacional, os Reds já garantiram o compromisso do jogador, o que representa uma importante demonstração de intenções por parte da equipe de contratações.