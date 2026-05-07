O Liverpool cancela plano de preços de ingressos para três anos após protesto dos torcedores contra o anúncio

O Liverpool abandonou a estratégia de preços de ingressos para os próximos três anos, anunciada anteriormente, após conversas com o Conselho de Torcedores do clube. O plano original, divulgado em março, propunha aumentos anuais no preço dos ingressos gerais limitados à inflação ao longo de três temporadas consecutivas.

A proposta gerou críticas de grupos de torcedores preocupados com o aumento do custo para assistir aos jogos. Após novas discussões, o clube decidiu abandonar a estrutura de longo prazo. De acordo com o acordo revisado, os preços dos ingressos subirão 3% para a temporada 2026-27. Os preços serão então congelados para a temporada 2027-28, oferecendo aos torcedores algum alívio em meio às pressões contínuas do custo de vida.