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O Liverpool cancela plano de preços de ingressos para três anos após protesto dos torcedores contra o anúncio
O Liverpool revisa sua estratégia de venda de ingressos após preocupações dos torcedores
O Liverpool abandonou a estratégia de preços de ingressos para os próximos três anos, anunciada anteriormente, após conversas com o Conselho de Torcedores do clube. O plano original, divulgado em março, propunha aumentos anuais no preço dos ingressos gerais limitados à inflação ao longo de três temporadas consecutivas.
A proposta gerou críticas de grupos de torcedores preocupados com o aumento do custo para assistir aos jogos. Após novas discussões, o clube decidiu abandonar a estrutura de longo prazo. De acordo com o acordo revisado, os preços dos ingressos subirão 3% para a temporada 2026-27. Os preços serão então congelados para a temporada 2027-28, oferecendo aos torcedores algum alívio em meio às pressões contínuas do custo de vida.
- AFP
Clube confirma benefícios e iniciativas para jovens torcedores
O Liverpool também confirmou que os ingressos para jovens e moradores locais permanecerão congelados em £9. O clube afirmou que a decisão garante que o preço mais baixo para os torcedores locais permaneça inalterado, apesar dos ajustes inflacionários mais amplos.
O anúncio no site oficial do clube diz: “O clube também tem o prazer de confirmar a implementação de uma seção para jovens adultos na arquibancada da Anfield Road, com mais detalhes a serem divulgados em breve.”
O Liverpool e seus torcedores buscam alternativas para o aumento dos preços
Os dirigentes do clube e o Conselho de Torcedores concordaram em aproveitar as próximas temporadas para explorar estratégias comerciais alternativas com o objetivo de limitar futuros aumentos no preço dos ingressos.
Um comunicado do clube explicou: “O clube e o Conselho de Torcedores aproveitarão a estabilidade dessas temporadas para buscar soluções alternativas de longo prazo em todo o esporte e explorar ideias comerciais com o Conselho de Torcedores, na tentativa de evitar futuros aumentos no preço dos ingressos e abordar questões relacionadas à acessibilidade financeira e física para as futuras gerações.”
- Getty Images
Os preços futuros continuam dependendo das pressões financeiras
Embora o congelamento dos preços para a temporada 2027-28 ofereça um alívio a curto prazo, o Liverpool alertou que aumentos devido à inflação ainda podem ser necessários nas temporadas seguintes. No entanto, o clube também enfatizou que continuará a dialogar com seus torcedores sobre os preços dos ingressos no futuro.
Enquanto isso, em campo, os jogadores de Arne Slot ainda tentam garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Atualmente, eles ocupam a quarta posição na tabela da Premier League, com 58 pontos em 35 partidas, empatados com o quinto colocado, o Aston Villa, e seis pontos à frente do sexto colocado, o Bournemouth.