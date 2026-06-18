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O Liverpool apresenta uma oferta de transferência de €100 milhões por Yan Diomande, enquanto o PSG corre o risco de perder a estrela do RB Leipzig
Os gigantes de Anfield colocam à prova a determinação do Leipzig
A equipe de Andoni Iraola agiu de forma decisiva na disputa por Diomande, apresentando uma proposta inicial no valor de €100m. De acordo com a Sky Sports, acredita-se que essa oferta consista em um valor garantido de €90m, além de €10m em bônus vinculados ao desempenho, já que o clube da Premier League busca ampliar suas opções de ataque com um dos jovens talentos mais promissores da Europa.
De acordo com Fabrizio Romano, o RB Leipzig rejeitou oficialmente essa proposta inicial do Liverpool. O clube alemão está exigindo um valor muito mais alto, com indícios sugerindo que €120m poderiam eventualmente ser a quantia necessária para convencê-los a liberá-lo. Embora o Leipzig ainda esteja tentando manter o jogador, oferecendo um aumento salarial e uma extensão de contrato com cláusula de rescisão, o clube espera que o Paris Saint-Germain e outros grandes clubes entrem formalmente na disputa, afirmando que será necessária uma quantia extraordinária para mudar sua posição.
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PSG fica para trás na disputa pela contratação
Embora o PSG continue firmemente na disputa, os campeões franceses ainda não apresentaram uma oferta formal ao Leipzig, enquanto aguardam que Diomande tome uma decisão definitiva sobre seu destino preferido. No entanto, o PSG enfrenta uma tarefa difícil para convencer o jogador de 19 anos, já que o Liverpool detém atualmente uma vantagem significativa devido ao atraente pacote financeiro já apresentado.
De acordo com o The Athletic, o PSG está atualmente atrás do Liverpool no que diz respeito às condições contratuais oferecidas ao atacante. O Liverpool, portanto, encontra-se firmemente na pole position, embora também esteja avaliando outras opções caso o acordo se mostre inviável.
Leipzig está desesperado para manter a estrela em ascensão Diomande
A diretoria da Red Bull Arena não está sob pressão para lucrar com seu valioso jogador, que se tornou uma peça-chave do ataque do time. O clube alemão não tem intenção de ver Diomande partir; pelo contrário, está totalmente focado em renovar seu contrato e garantir seu futuro a longo prazo no clube.
O valor de mercado do atacante disparou após uma campanha nacional de destaque com o Leipzig. Ausente de apenas uma partida da Bundesliga devido a compromissos com a seleção, ele marcou 12 gols e deu nove assistências em 33 partidas do campeonato, desempenhando um papel fundamental na conquista do terceiro lugar e na classificação para a Liga dos Campeões.
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Os feitos heróicos na Copa do Mundo elevam o preço
Atualmente representando a Costa do Marfim na Copa do Mundo deste verão, Diomande justificou toda a expectativa ao ser titular na estreia de sua seleção no torneio, contra o Equador, no domingo. O jogador de 19 anos teve uma atuação impressionante que elevou ainda mais seu valor de mercado, exibindo suas habilidades técnicas excepcionais e sua velocidade elétrica em ambas as laterais do campo.
O jovem ponta foi, sem dúvida, o jogador mais perigoso em campo, levando a Costa do Marfim a uma vitória crucial por 1 a 0. Atormentando a defesa equatoriana primeiro pela ala direita, antes de mudar para a esquerda, ele jogou com uma energia vibrante e criatividade que refletiram o início fulminante de sua carreira profissional.