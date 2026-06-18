A equipe de Andoni Iraola agiu de forma decisiva na disputa por Diomande, apresentando uma proposta inicial no valor de €100m. De acordo com a Sky Sports, acredita-se que essa oferta consista em um valor garantido de €90m, além de €10m em bônus vinculados ao desempenho, já que o clube da Premier League busca ampliar suas opções de ataque com um dos jovens talentos mais promissores da Europa.

De acordo com Fabrizio Romano, o RB Leipzig rejeitou oficialmente essa proposta inicial do Liverpool. O clube alemão está exigindo um valor muito mais alto, com indícios sugerindo que €120m poderiam eventualmente ser a quantia necessária para convencê-los a liberá-lo. Embora o Leipzig ainda esteja tentando manter o jogador, oferecendo um aumento salarial e uma extensão de contrato com cláusula de rescisão, o clube espera que o Paris Saint-Germain e outros grandes clubes entrem formalmente na disputa, afirmando que será necessária uma quantia extraordinária para mudar sua posição.



