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O Liverpool aciona a opção de renovação de contrato por 12 meses para seu jogador emblemático, afastando assim os rumores indesejados sobre uma possível transferência
O gigante de Anfield busca garantir o primeiro lugar
A medida, conforme noticiado pela ESPN, surge em um momento crucial para os Reds, que buscam manter um núcleo de jogadores experientes no elenco. Alisson tem sido um pilar fundamental do sucesso do clube desde que chegou da Roma em 2018, conquistando tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões. Ao ativar essa cláusula, o clube garantiu que um dos melhores goleiros do mundo não sairá de graça, enquanto Arne Slot continua a deixar sua marca na equipe.
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Afastar o interesse da Itália
A decisão de prolongar a permanência de Alisson representa também um golpe estratégico para vários grandes clubes europeus que vinham acompanhando sua situação. Os gigantes da Série A, Inter e Juventus, identificaram o brasileiro como alvo principal para resolver seus respectivos dilemas na posição de goleiro. Com a chegada de Giorgi Mamardashvili, proveniente do Valencia, no verão passado, havia especulações de que o brasileiro pudesse se tornar dispensável.
No entanto, a renovação do contrato serve como um claro aviso para que os clubes italianos não se intrometam. Embora a chegada de Mamardashvili sugira que há um plano de sucessão de longo prazo em andamento, o Liverpool claramente valoriza a experiência e a liderança de Alisson. Proteger seu valor de mercado também garante que, caso ocorra uma transferência no futuro, os Reds receberiam uma quantia significativa por um jogador que permanece no auge de suas habilidades, apesar de pequenos problemas físicos.
Slot dá notícias sobre a condição física dos jogadores para o confronto contra o Spurs
Embora seu futuro pareça garantido, a disponibilidade imediata de Alisson continua sendo motivo de especulação. Ele ficou de fora da recente derrota na Liga dos Campeões para o Galatasaray, em Istambul, devido a um pequeno problema muscular. Slot confirmou que, embora o goleiro tenha estado trabalhando com a equipe médica, ainda não foi tomada uma decisão final sobre sua inclusão na próxima partida da Premier League contra o Tottenham.
Em declarações à imprensa, Slot observou que o jogador tem estado com a equipe de reabilitação e mostrou-se otimista quanto à possibilidade de ele se juntar ao grupo principal. O técnico explicou: “Ele tem estado com os fisioterapeutas e em reabilitação até agora. Estamos treinando hoje, como sabem, então vamos ver se ele consegue participar da sessão da equipe hoje. É algo que espero, mas ainda não tenho 100% de certeza, pois ainda não falei com ele nem com a equipe médica esta manhã. Estou otimista, estou otimista. Mas isso não quer dizer que eu tenha 100% de certeza.”
- AFP
Buscando o "máximo" na reta final da temporada
A notícia sobre o contrato dá um impulso oportuno ao Liverpool, que busca encontrar consistência nos últimos meses da temporada. Slot desafiou seu elenco a manter a intensidade, independentemente da situação contratual de cada jogador ou dos rumores externos sobre transferências. O técnico está convicto de que o foco deve permanecer na melhoria diária para garantir um final de temporada forte.
Slot foi claro sobre suas expectativas para o elenco, afirmando: “O que eu quero é que cada jogador tire o máximo proveito de cada sessão de treino e de cada partida que disputarmos daqui até o final da temporada. Esse é o meu objetivo e deve ser o objetivo dos jogadores, porque essa é a única maneira de tirar o máximo proveito do que temos à disposição, do que está ao nosso alcance. O que isso vai ser exatamente, nem sempre é tão fácil dizer com antecedência, porque às vezes é preciso um pouco de sorte.”
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