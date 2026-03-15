Embora seu futuro pareça garantido, a disponibilidade imediata de Alisson continua sendo motivo de especulação. Ele ficou de fora da recente derrota na Liga dos Campeões para o Galatasaray, em Istambul, devido a um pequeno problema muscular. Slot confirmou que, embora o goleiro tenha estado trabalhando com a equipe médica, ainda não foi tomada uma decisão final sobre sua inclusão na próxima partida da Premier League contra o Tottenham.

Em declarações à imprensa, Slot observou que o jogador tem estado com a equipe de reabilitação e mostrou-se otimista quanto à possibilidade de ele se juntar ao grupo principal. O técnico explicou: “Ele tem estado com os fisioterapeutas e em reabilitação até agora. Estamos treinando hoje, como sabem, então vamos ver se ele consegue participar da sessão da equipe hoje. É algo que espero, mas ainda não tenho 100% de certeza, pois ainda não falei com ele nem com a equipe médica esta manhã. Estou otimista, estou otimista. Mas isso não quer dizer que eu tenha 100% de certeza.”