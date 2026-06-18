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O Liverpool aciona a cláusula de rescisão de Victor Muñoz, no valor de 34 milhões de libras, ao se antecipar à tentativa do Newcastle de contratar o ponta do Osasuna
O Liverpool age rapidamente para contratar Muñoz
O Liverpool deu um grande passo no mercado de transferências ao acionar a cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,6 milhões) prevista no contrato de Muñoz, segundo a BBC. O ponta do Osasuna se destacou como um dos jogadores mais promissores da La Liga e agora está prestes a se juntar ao gigante da Premier League.
A negociação avançou rapidamente, já que o Liverpool buscava evitar uma longa disputa pela contratação. O clube teria enviado uma equipe médica aos Estados Unidos, onde Muñoz se encontra atualmente com a seleção espanhola na Copa do Mundo, para acelerar as etapas finais da transferência. Com essa contratação, o Liverpool também supera o Newcastle na disputa por um jogador que os Magpies tinham como prioridade para reforçar seu ataque.
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Newcastle fica em busca de alternativas
O Newcastle havia identificado Muñoz como seu principal alvo ofensivo após a venda de Anthony Gordon ao Barcelona. O clube já havia entrado em negociações avançadas sobre uma possível transferência antes que o Liverpool entrasse na disputa.
A decisão dos Reds de pagar integralmente a cláusula de rescisão mudou a situação imediatamente. Em vez de negociar os termos com o Osasuna, o Liverpool agiu diretamente para garantir a disponibilidade do jogador e obter uma vantagem decisiva na disputa por sua contratação. Como resultado, o Newcastle agora precisa explorar opções alternativas para reforçar seu elenco e reinvestir os recursos gerados pela saída de Gordon.
Uma contratação importante para o novo projeto de Iraola
Se a transferência ocorrer sem contratempos, Muñoz deve se tornar a primeira contratação da era Iraola no Liverpool, após a nomeação do espanhol como técnico no início deste mês.
O perfil do jogador de 22 anos parece se encaixar perfeitamente no estilo preferido de Iraola. Acredita-se que sua velocidade, habilidade no drible e versatilidade no ataque proporcionem ao Liverpool maior flexibilidade ofensiva, à medida que o novo técnico começa a moldar o elenco de acordo com sua visão. Muñoz também vem acumulando cada vez mais experiência internacional, tendo sido convocado para a seleção espanhola na Copa do Mundo.
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A confirmação oficial deve sair em breve
A transferência está agora em fase de conclusão, com o processo médico previsto para ser finalizado enquanto Muñoz permanece com a seleção espanhola nos Estados Unidos. Assim que essas formalidades forem concluídas, espera-se que o Liverpool confirme oficialmente a contratação. A atenção se voltará então para a rapidez com que Muñoz se adaptará ao futebol inglês e para o papel que ele desempenhará nos planos de Iraola antes do início da nova temporada da Premier League.