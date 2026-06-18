O Liverpool deu um grande passo no mercado de transferências ao acionar a cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,6 milhões) prevista no contrato de Muñoz, segundo a BBC. O ponta do Osasuna se destacou como um dos jogadores mais promissores da La Liga e agora está prestes a se juntar ao gigante da Premier League.

A negociação avançou rapidamente, já que o Liverpool buscava evitar uma longa disputa pela contratação. O clube teria enviado uma equipe médica aos Estados Unidos, onde Muñoz se encontra atualmente com a seleção espanhola na Copa do Mundo, para acelerar as etapas finais da transferência. Com essa contratação, o Liverpool também supera o Newcastle na disputa por um jogador que os Magpies tinham como prioridade para reforçar seu ataque.