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Yosua Arya

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O Liverpool aciona a cláusula de rescisão de Victor Muñoz, no valor de 34 milhões de libras, ao impedir a contratação do ponta do Osasuna pelo Newcastle

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O Liverpool agiu rapidamente para garantir a contratação de Victor Muñoz após acionar a cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,6 milhões) do ponta do Osasuna. Os Reds agiram com determinação para superar o Newcastle United na disputa pelo jogador da seleção espanhola, e o jogador de 22 anos deve se tornar a primeira contratação da gestão de Andoni Iraola em Anfield.

  • O Liverpool age rapidamente para contratar Muñoz

    O Liverpool deu um grande passo no mercado de transferências ao acionar a cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,6 milhões) prevista no contrato de Muñoz, segundo a BBC. O ponta do Osasuna se destacou como um dos jogadores mais promissores da La Liga e agora está prestes a se juntar ao gigante da Premier League.

    A negociação avançou rapidamente, já que o Liverpool buscava evitar uma longa disputa pela contratação. O clube teria enviado uma equipe médica aos Estados Unidos, onde Muñoz se encontra atualmente com a seleção espanhola para a Copa do Mundo, a fim de acelerar as etapas finais da transferência. Com essa contratação, o Liverpool também supera o Newcastle na disputa por um jogador que os Magpies tinham como prioridade para reforçar seu ataque.



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    Newcastle fica em busca de alternativas

    O Newcastle havia identificado Muñoz como seu principal alvo ofensivo após a venda de Anthony Gordon ao Barcelona. O clube já havia entrado em negociações avançadas sobre uma possível transferência antes que o Liverpool entrasse na disputa.

    A decisão dos Reds de pagar integralmente a cláusula de rescisão mudou a situação imediatamente. Em vez de negociar os termos com o Osasuna, o Liverpool agiu diretamente para garantir a disponibilidade do jogador e obter uma vantagem decisiva na disputa por sua contratação. Como resultado, o Newcastle agora precisa explorar opções alternativas para reforçar seu elenco e reinvestir os recursos gerados pela saída de Gordon.

  • Uma contratação importante para o novo projeto de Iraola

    Se a transferência ocorrer sem contratempos, Muñoz deve se tornar a primeira contratação da era Iraola no Liverpool, após a nomeação do espanhol como técnico no início deste mês.

    O perfil do jogador de 22 anos parece se encaixar perfeitamente no estilo preferido de Iraola. Acredita-se que sua velocidade, habilidade no drible e versatilidade no ataque proporcionem ao Liverpool maior flexibilidade ofensiva, à medida que o novo técnico começa a moldar o elenco de acordo com sua visão. Muñoz também conta com uma experiência internacional cada vez maior, tendo sido convocado para a seleção espanhola na Copa do Mundo.

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    A confirmação oficial deve sair em breve

    A transferência está agora em fase de conclusão, com o processo médico previsto para ser finalizado enquanto Muñoz permanece com a seleção espanhola nos Estados Unidos. Assim que essas formalidades forem concluídas, espera-se que o Liverpool confirme oficialmente a contratação. A atenção se voltará então para a rapidez com que Muñoz se adaptará ao futebol inglês e para o papel que ele desempenhará nos planos de Iraola antes do início da nova temporada da Premier League.