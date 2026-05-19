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Antonio RüdigerGetty Images
Jochen Tittmar

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O limite de idade imposto pelo clube prevaleceu! Antonio Rüdiger parece ter cedido nas negociações contratuais com o Real Madrid

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A. Ruediger

Parece que Antonio Rüdiger vai continuar no Real Madrid. É o que informa o jornal espanhol AS.

Assim, o jogador da seleção alemã aceitou a proposta de renovação do Real Madrid e vestirá a camisa branca por mais uma temporada. No entanto, para garantir sua permanência, o zagueiro central, conhecido por não ceder, teve que recuar em relação às suas exigências iniciais.

  • Na verdade, Rüdiger esperava conseguir um novo contrato por mais duas temporadas. No entanto, ao que tudo indica, acabou prevalecendo nele a compreensão de que, a partir de uma certa idade, as regras do clube se aplicam, sem exceção, a todos os jogadores profissionais. 

    No Real Madrid, há anos que é política rígida renovar os contratos dos jogadores com mais de trinta anos apenas por um ano de cada vez.

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    Rüdiger enfrentou grandes problemas com lesões

    O jogador, natural de Berlim, passou por uma temporada esportiva extremamente complicada. Fortes dores físicas atormentaram o zagueiro durante meses e acabaram tornando inevitável uma intervenção cirúrgica. 

    Isso foi precedido por uma odisseia médica que levou Rüdiger, entre outras coisas, a uma consulta decisiva em Londres. Somente o tratamento especializado iniciado lá fez com que as dores fossem coisa do passado. O quanto o alemão está novamente em forma e livre para jogar, ele demonstrou de forma impressionante nas últimas partidas das últimas semanas, nas quais apresentou atuações consistentes.

  • Rüdiger recusou uma oferta gigantesca da Arábia Saudita

    Desde sua transferência sem custos do Chelsea para a Concha Espina, no verão de 2022, ele teve que lutar arduamente para conquistar um lugar no time titular, mas logo se tornou uma peça fundamental sob o comando do então técnico Carlo Ancelotti. Problemas crônicos no quadril e no joelho o obrigaram, no ano passado, a forçar o corpo além do limite. Por senso de dever para com o clube e a comissão técnica, Rüdiger jogou grande parte da fase final praticamente lesionado.

    Nos últimos anos, a diretoria do alemão recebeu diversas propostas, incluindo uma oferta gigantesca da Arábia Saudita. Mas, para Rüdiger, deixar a capital espanhola nunca esteve em questão. A sede por títulos no mais alto nível foi o fator decisivo para que ele permanecesse no Real, onde, segundo o AS, ele ainda não considera sua missão concluída.

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    Uma reviravolta na defesa do Real Madrid?

    Além disso, a contratação dele chega em boa hora para os madrilenos, já que uma grande reformulação parece estar prestes a acontecer na defesa. Sob o comando do novo técnico designado, José Mourinho, o Real já conta com Dean Huijsen, Rüdiger e Eder Militão — que ainda está lesionado — para a próxima temporada. 

    Por outro lado, segundo a reportagem, há uma grande dúvida sobre o futuro do jovem talento Raúl Asencio, enquanto a era de David Alaba em Madri está chegando ao fim. O contrato do austríaco, que está expirando, não será renovado, e ele terá que deixar o clube.

    Como Militão continua sendo uma incógnita após suas graves lesões, reforçar a defesa é a prioridade máxima. Apenas no último domingo, vazou a informação de que Josko Gvardiol foi oferecido aos dirigentes do Real por pessoas próximas ao jogador. 

    O versátil zagueiro do Manchester City parece estar de olho em um novo desafio, diante da iminente renovação da equipe dos Skyblues. Embora o Real tenha se mantido passivo até agora em relação à contratação do croata, as necessidades da defesa podem forçar os merengues a agir em breve.

  • Antonio Rüdiger: seus números no Real Madrid

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