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O Lens rejeitou a proposta do PSG de adiar o confronto entre os líderes da Ligue 1 para se preparar melhor para o confronto contra o Liverpool na Liga dos Campeões
Uma luta pelo fair play
A disputa pelo título da Ligue 1 saiu do campo e foi parar à sala de reuniões, já que o Lens, segundo colocado, rejeitou formalmente o pedido do PSG para adiar o confronto da 29ª rodada. O PSG, que atualmente lidera a tabela por um único ponto, esperava liberar sua agenda nacional para se concentrar na difícil dupla de confrontos europeus contra o Liverpool. No entanto, o Lens argumenta que o adiamento proposto os forçaria a um período de 15 dias sem jogos, seguido por uma sequência exaustiva de três partidas em uma única semana. A diretoria do clube classificou a proposta como uma ameaça à equidade esportiva, insistindo que a competição nacional deve ser respeitada independentemente dos compromissos continentais.
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Declaração oficial do Lens na íntegra
O Lens divulgou um comunicado oficial no X, que diz: “Em 6 de março, foi finalizada a programação do confronto entre o Racing Club de Lens e o Paris Saint-Germain, estabelecendo um acordo que todas as partes deveriam respeitar. Num espírito de responsabilidade e moderação, o Racing Club de Lens deixou clara ao Paris Saint-Germain, desde as primeiras solicitações, sua intenção de não ver essa data alterada. Comprometido com o princípio da estabilidade esportiva, o clube também optou por se abster de qualquer comunicação pública sobre o assunto. No entanto, o recente aumento de declarações públicas, intervenções e diversas sugestões nos levou a quebrar essa reserva hoje.
“Parece-nos que um sentimento preocupante está começando a se instalar: o de um campeonato francês sendo progressivamente relegado ao status de mera ‘variável de ajuste’ à mercê dos imperativos europeus de alguns. Trata-se de uma concepção singular de equidade esportiva, difícil de se encontrar em outras grandes competições continentais. Alterar a data deste jogo agora significaria privar o Racing Club de Lens de competição por 15 dias, para depois ser forçado a uma sequência de jogos a cada três dias — um ritmo que não corresponde nem ao calendário definido no início da temporada, nem aos recursos de um clube que se espera que absorva tais novas restrições sem consequências.
“Entender-se-ia, portanto, que o décimo maior orçamento do campeonato deve se adaptar às exigências dos mais poderosos, em nome de interesses que claramente agora transcendem o quadro nacional — um quadro que já foi simplificado nas últimas temporadas (a Ligue 1 reduzida a 18 clubes, a abolição da Coupe de la Ligue). Além deste caso específico, coloca-se uma questão mais essencial: a do respeito devido à própria competição. É preciso questionar-se quando, em seu próprio território, o campeonato parece, por vezes, relegado a segundo plano em relação a outras ambições, por mais legítimas que sejam. O Racing Club de Lens continua comprometido com a equidade, a clareza das regras e o respeito por todas as partes interessadas. Estes são princípios simples para um futebol francês que seja justo e respeitado.”
A obsessão continental do PSG
O pedido do PSG destaca a imensa pressão sobre o time parisiense para conquistar mais sucessos na Liga dos Campeões, com a segunda partida das quartas de final marcada para 14 de abril, em Anfield. Tendo já eliminado o Chelsea na fase anterior, o gigante francês acredita que ganhos mínimos no tempo de recuperação são essenciais para superar a intensidade do Liverpool. No entanto, a diretoria da LFP (Ligue de Football Professionnel) enfrenta agora uma decisão difícil nesta quinta-feira. Ela deve ponderar o desejo do PSG de representar a França no cenário europeu contra a integridade de uma disputa pelo título nacional que está mais acirrada do que nunca.
- GOAL
Uma decisão decisiva da LFP
Todos os olhos estão agora voltados para o conselho administrativo da LFP, que detém o poder final de ignorar a objeção do Lens e transferir a partida para meados de maio. Se o adiamento for concedido, o Lens enfrentará uma reta final de pesadelo, podendo ter que jogar contra o PSG e o Lyon em um intervalo de quatro dias nas últimas semanas da temporada.