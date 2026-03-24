O Lens rejeitou a proposta do PSG de adiar o confronto entre os líderes da Ligue 1 para se preparar melhor para o confronto contra o Liverpool na Liga dos Campeões

O Lens divulgou um comunicado oficial no X, que diz: “Em 6 de março, foi finalizada a programação do confronto entre o Racing Club de Lens e o Paris Saint-Germain, estabelecendo um acordo que todas as partes deveriam respeitar. Num espírito de responsabilidade e moderação, o Racing Club de Lens deixou clara ao Paris Saint-Germain, desde as primeiras solicitações, sua intenção de não ver essa data alterada. Comprometido com o princípio da estabilidade esportiva, o clube também optou por se abster de qualquer comunicação pública sobre o assunto. No entanto, o recente aumento de declarações públicas, intervenções e diversas sugestões nos levou a quebrar essa reserva hoje.

“Parece-nos que um sentimento preocupante está começando a se instalar: o de um campeonato francês sendo progressivamente relegado ao status de mera ‘variável de ajuste’ à mercê dos imperativos europeus de alguns. Trata-se de uma concepção singular de equidade esportiva, difícil de se encontrar em outras grandes competições continentais. Alterar a data deste jogo agora significaria privar o Racing Club de Lens de competição por 15 dias, para depois ser forçado a uma sequência de jogos a cada três dias — um ritmo que não corresponde nem ao calendário definido no início da temporada, nem aos recursos de um clube que se espera que absorva tais novas restrições sem consequências.

“Entender-se-ia, portanto, que o décimo maior orçamento do campeonato deve se adaptar às exigências dos mais poderosos, em nome de interesses que claramente agora transcendem o quadro nacional — um quadro que já foi simplificado nas últimas temporadas (a Ligue 1 reduzida a 18 clubes, a abolição da Coupe de la Ligue). Além deste caso específico, coloca-se uma questão mais essencial: a do respeito devido à própria competição. É preciso questionar-se quando, em seu próprio território, o campeonato parece, por vezes, relegado a segundo plano em relação a outras ambições, por mais legítimas que sejam. O Racing Club de Lens continua comprometido com a equidade, a clareza das regras e o respeito por todas as partes interessadas. Estes são princípios simples para um futebol francês que seja justo e respeitado.”