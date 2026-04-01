O lendário jogador brasileiro Ronaldinho lançará um álbum inspirado na Copa do Mundo por meio de uma nova gravadora

Amplamente considerado um dos jogadores mais criativos que já calçaram chuteiras, Ronaldinho busca agora traduzir esse talento no mundo da música. Com sede em Miami, a Tu Musica tem como objetivo fazer a ponte entre diferentes culturas e mercados, oferecendo uma plataforma profissional para a criação musical e a distribuição global, conforme noticiado pela Billboard.

O campeão da Copa do Mundo de 2002 revelou que essa mudança é uma evolução natural para ele, dada sua paixão de longa data por ritmo e melodia. “A música sempre foi uma grande parte da minha vida. Ela esteve comigo nos momentos mais importantes, dentro e fora do campo”, disse Ronaldinho em comunicado oficial. “Agora quero levar essa energia para todos os lugares — conectando culturas e criando oportunidades para artistas de qualquer lugar.”