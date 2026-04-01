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O lendário jogador brasileiro Ronaldinho lançará um álbum inspirado na Copa do Mundo por meio de uma nova gravadora
Um novo capítulo para o rei do Joga Bonito
Amplamente considerado um dos jogadores mais criativos que já calçaram chuteiras, Ronaldinho busca agora traduzir esse talento no mundo da música. Com sede em Miami, a Tu Musica tem como objetivo fazer a ponte entre diferentes culturas e mercados, oferecendo uma plataforma profissional para a criação musical e a distribuição global, conforme noticiado pela Billboard.
O campeão da Copa do Mundo de 2002 revelou que essa mudança é uma evolução natural para ele, dada sua paixão de longa data por ritmo e melodia. “A música sempre foi uma grande parte da minha vida. Ela esteve comigo nos momentos mais importantes, dentro e fora do campo”, disse Ronaldinho em comunicado oficial. “Agora quero levar essa energia para todos os lugares — conectando culturas e criando oportunidades para artistas de qualquer lugar.”
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Álbum da Copa do Mundo está por vir
O projeto principal da gravadora será um álbum inspirado na Copa do Mundo, concebido para capturar a euforia global do torneio de 2026, que acontecerá de 11 de junho a 19 de julho. Com a expectativa de que o torneio atraia bilhões de espectadores, a gravadora utilizará o evento global como trampolim para lançar sua marca. A partir da semana de 6 de abril, compositores e artistas serão convidados a enviar seus trabalhos para ter a chance de serem incluídos no lançamento final. É uma iniciativa que reflete a natureza aberta e alegre do próprio estilo de jogo de Ronaldinho durante seus anos de auge no Camp Nou. A Tu Musica concentrará inicialmente seus esforços na América Latina, aproveitando a enorme influência cultural da região no cenário musical moderno. No entanto, já existem planos concretos para expandir as operações para a Europa, África, Ásia e Oriente Médio.
Os grandes nomes nos bastidores
Enquanto Ronaldinho traz o carisma e a visão de uma estrela, ele conta com o apoio de uma equipe de veteranos do setor para garantir o sucesso do empreendimento. A Tu Musica foi cofundada por Roni Maltz Bin, CEO do Grupo Sua Música; Allan Jesus, CEO da ASJ; e Roberto de Assis, irmão de Ronaldinho e seu empresário de longa data, responsável por administrar seus negócios ao longo de sua ilustre carreira no futebol.
A parceria reúne expertise significativa em distribuição, marketing e gestão de talentos. De acordo com um comunicado de imprensa oficial, o lendário brasileiro está dando “mais um passo em sua jornada além do futebol, expandindo sua presença na indústria do entretenimento”, aproveitando a infraestrutura do Sua Musica Group e o poder de marca proporcionado pela ASJ.
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Um legado do campo para o estúdio
O lançamento da Tu Musica representa mais um passo significativo na trajetória de Ronaldinho fora do futebol. Após uma carreira em que conquistou a Liga dos Campeões da UEFA, a La Liga e a Copa do Mundo, o jogador de 46 anos continua sendo um dos rostos mais conhecidos do planeta. Esta gravadora foi criada para aproveitar essa fama, transformando sua paixão pessoal pela música em um modelo de negócios escalável. Para Ronaldinho, é uma oportunidade de continuar expressando seu espírito criativo. Enquanto a gravadora se prepara para seu primeiro lançamento global, o mundo do futebol estará de olho para ver se a lenda brasileira conseguirá o mesmo sucesso nas paradas musicais que teve nos gramados.