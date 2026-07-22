O lendário goleiro mexicano Guillermo Ochoa se aposenta aos 41 anos, após entrar para os livros de história da Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Ochoa, amplamente considerado um dos maiores goleiros mexicanos da história, anunciou sua aposentadoria do futebol de alto nível nesta terça-feira. O goleiro já havia indicado que a Copa do Mundo de 2026 seria seu último torneio, embora muitos torcedores ainda mantivessem a esperança de que ele pudesse assinar um último contrato de curto prazo para prolongar sua carreira.

Pondo fim aos rumores que circulavam sobre seu futuro, Ochoa recorreu às redes sociais para compartilhar sua decisão sincera. “Dei tudo de mim; deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção nacional, e hoje penduro as luvas”, postou Ochoa. “Ser goleiro significa saber que você pode esperar 90 minutos por um único momento em que tudo depende de você. E quando esse momento chega, você não pode hesitar.”