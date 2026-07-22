AFP
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O lendário goleiro mexicano Guillermo Ochoa se aposenta aos 41 anos, após entrar para os livros de história da Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
Uma despedida do belo esporte
Ochoa, amplamente considerado um dos maiores goleiros mexicanos da história, anunciou sua aposentadoria do futebol de alto nível nesta terça-feira. O goleiro já havia indicado que a Copa do Mundo de 2026 seria seu último torneio, embora muitos torcedores ainda mantivessem a esperança de que ele pudesse assinar um último contrato de curto prazo para prolongar sua carreira.
Pondo fim aos rumores que circulavam sobre seu futuro, Ochoa recorreu às redes sociais para compartilhar sua decisão sincera. “Dei tudo de mim; deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção nacional, e hoje penduro as luvas”, postou Ochoa. “Ser goleiro significa saber que você pode esperar 90 minutos por um único momento em que tudo depende de você. E quando esse momento chega, você não pode hesitar.”
- (C)Getty Images
Entrando para os livros de história ao lado de Messi e Ronaldo
A longevidade de Ochoa é talvez sua conquista mais impressionante, já que ele representou o México em seis Copas do Mundo — um número alcançado apenas pelos ícones Ronaldo e Messi. Embora tenha passado por várias equipes no início de sua carreira, ele acabou conquistando a posição de titular, atuando como goleiro titular do México em três torneios consecutivos: Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022.
Refletindo sobre uma trajetória que o levou das categorias de base da Cidade do México aos maiores estádios da Europa e além, Ochoa expressou sua gratidão pelo caminho que percorreu. “Nunca imaginei até onde um sonho poderia me levar. Hoje, só posso olhar para trás com orgulho e dizer: obrigado”, escreveu ele. “Levo comigo o carinho de milhões de pessoas e a paz de espírito que vem de saber que dei tudo pelo México.”
Um último momento no Estádio Azteca
Embora tenha atuado principalmente como reserva de Raúl Rangel na Copa do Mundo de 2026, o técnico Javier Aguirre garantiu que o veterano recebesse a despedida que merecia. Aguirre colocou Ochoa em campo nos últimos 13 minutos contra a Tchequia, na última partida do México na fase de grupos, permitindo que a torcida manifestasse seu apreço com grande entusiasmo uma última vez. Após o apito final, um emocionado Ochoa beijou as traves do Estádio Azteca — o mesmo local onde sua carreira começou — antes de se ajoelhar para receber um abraço comovente de seus companheiros de equipe.
Muito tempo depois que as arquibancadas se esvaziaram e as luzes do estádio começaram a se apagar, Ochoa caminhou até o círculo central pela última vez para se despedir definitivamente do gramado. Ele se aposenta com uma coleção de troféus à altura de seu status, tendo conquistado um título do campeonato com o Club América durante o torneio Clausura de 2005 e vencido a Copa da Bélgica com o Standard de Liège.
- Getty Images
Uma carreira pioneira pela Europa e pelo México
Ochoa estreou na primeira divisão pelo Club América em fevereiro de 2004, consolidando-se rapidamente como um talento prodigioso com reflexos incríveis. Ele passou suas primeiras sete temporadas no gigante mexicano antes de realizar uma transferência histórica para o clube francês Ajaccio em 2011, tornando-se o primeiro goleiro nascido no México a jogar na Europa.
Sua odisseia europeia foi extensa e variada, com passagens pelo Málaga, Granada, Standard de Liège, Salernitana, AVS Futebol e AEL Limassol. Essas passagens foram marcadas por um retorno de grande destaque ao seu amado Club América, de 2019 a 2022, onde ele reafirmou seu status de lenda do clube.
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