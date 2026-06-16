O Leicester contrata Russell Martin, ex-técnico do Rangers e do Southampton, após o rebaixamento para a League One

O novo técnico expressou imensa gratidão pela oportunidade de estabilizar o antigo campeão da primeira divisão e imediatamente se propôs a promover uma mudança de cultura. Ele declarou: "Estou muito feliz por estar aqui e animado para começar a trabalhar com os jogadores e a comissão técnica.

Este é um clube com uma grande história, forte apoio e altas expectativas, e estou ansioso para conhecer o clube, a cidade e os torcedores. Meu foco imediato é a equipe: construir relacionamentos sólidos, estabelecer padrões claros e criar desempenhos com os quais os torcedores do Leicester City possam se identificar e se orgulhar.”