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O Leicester contrata Russell Martin, ex-técnico do Rangers e do Southampton, após o rebaixamento para a League One
Os Foxes recorrem a um especialista em tática
O ex-jogador da seleção da Escócia assume um clube em total turbulência, que caiu para a terceira divisão da Inglaterra pela segunda vez em seus 142 anos de história. Uma punição devastadora de seis pontos de dedução por violações financeiras prejudicou fortemente a campanha anterior, exatamente uma década após o lendário título da Premier League, conquistado com uma cotação de 5.000 para 1. Martin, em busca de redenção na carreira após uma breve passagem de 123 dias pelo Ibrox, torna-se o sétimo técnico contratado em caráter permanente pelo Leicester desde abril de 2023.
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Martin define os objetivos imediatos do King Power
O novo técnico expressou imensa gratidão pela oportunidade de estabilizar o antigo campeão da primeira divisão e imediatamente se propôs a promover uma mudança de cultura. Ele declarou: "Estou muito feliz por estar aqui e animado para começar a trabalhar com os jogadores e a comissão técnica.
Este é um clube com uma grande história, forte apoio e altas expectativas, e estou ansioso para conhecer o clube, a cidade e os torcedores. Meu foco imediato é a equipe: construir relacionamentos sólidos, estabelecer padrões claros e criar desempenhos com os quais os torcedores do Leicester City possam se identificar e se orgulhar.”
Prometido apoio hierárquico para a reconstrução
Os dirigentes do Leicester já haviam demonstrado interesse em Martin no verão passado, antes de sua ida para a Escócia, atraídos pela filosofia paciente e baseada na posse de bola que ele utilizou com sucesso para levar o Southampton à Premier League em 2024. A diretoria considera seu estilo técnico o modelo estrutural perfeito para reproduzir o futebol praticado sob o comando de Enzo Maresca durante sua última campanha de promoção bem-sucedida.
O diretor esportivo James McCarron acrescentou: “Russell contará com o apoio de uma estrutura futebolística focada no alinhamento, na responsabilidade e em padrões elevados. Nosso papel é garantir que o ambiente certo esteja presente em torno da equipe. Isso significa criar um ambiente onde jogadores e comissão técnica possam dar o melhor de si, fortalecendo a cultura em toda a operação futebolística e garantindo que nosso trabalho em recrutamento, desenvolvimento e desempenho seja alinhado e consistente.”
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Um desafio difícil na divisão aguarda o novo técnico
Martin precisa recorrer rapidamente à sua experiência anterior no MK Dons para lidar com o cenário extremamente exigente da terceira divisão, já que a temporada 2026-27 da League One está marcada para começar na sexta-feira, 14 de agosto. A próxima janela de transferências de verão representa um desafio gigantesco em meio à reestruturação financeira, tornando absolutamente fundamental incutir disciplina tática em um vestiário desmoralizado antes do início do calendário implacável do campeonato.