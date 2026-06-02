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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

O legado de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: o ícone de Portugal precisa de um torneio à altura de seu status de lenda em 2026

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Portugal
C. Ronaldo
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cristiano Ronaldo assim que soou o apito final no Estádio Al Thumama, em Doha, na noite de 10 de dezembro de 2022. O atacante ficou tão abalado com a surpreendente derrota de Portugal para o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo que nem conseguiu se recompor para agradecer aos torcedores de sua seleção. A dor era grande demais. Tão grande, na verdade, que ele só conseguiu expressar adequadamente sua tristeza no dia seguinte — e mesmo assim, apenas em uma postagem nas redes sociais.

"Ganhar uma Copa do Mundo com Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira", escreveu ele no Instagram. "Nas minhas cinco participações em Copas do Mundo ao longo de 16 anos, sempre jogando ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim.

Deixei tudo o que tinha em campo. Nunca recuei diante de uma batalha e nunca desisti desse sonho. Infelizmente, esse sonho acabou ontem." Só que não acabou.

Apesar de ter completado 41 anos em janeiro, Ronaldo foi convocado para a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026, e sua última chance de glória pode muito bem ser a melhor até agora...

  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    Fim triste

    Ronaldo havia chegado ao Catar com a confiança que o caracteriza, não apenas para silenciar seus críticos após um final vergonhosamente desastroso de sua segunda passagem pelo Manchester United, mas também para conquistar o único troféu que ainda lhe faltava.

    No entanto, ele partiu da mesma forma que deixou Old Trafford, com sua reputação manchada por demonstrações públicas de irritabilidade e relatos de que ele teria ameaçado, em particular, deixar a seleção portuguesa após ser deixado de fora da partida das oitavas de final contra a Suíça — que a equipe de Fernando Santos venceu por 6 a 1 graças a um hat-trick do substituto de Ronaldo, Gonçalo Ramos.

    "Só quero que todos saibam que muito se falou, muito se escreveu, muito se especulou, mas minha dedicação a Portugal nunca vacilou por um instante", escreveu Ronaldo em sua postagem nas redes sociais. "Sempre fui apenas mais um jogador lutando pelo objetivo de todos e nunca viraria as costas para meus companheiros de equipe e meu país."

    “Por enquanto”, acrescentou ele, “não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi lindo enquanto durou... Agora, temos que deixar o tempo ser um bom conselheiro e permitir que todos tirem suas próprias conclusões.”

    A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por sua vez, concluiu que era “o momento certo para iniciar um novo ciclo” com um novo treinador — mas não haveria novo capitão.

    Quando Roberto Martinez foi nomeado sucessor de Santos em 9 de janeiro de 2003, ele teve uma oportunidade gloriosa de construir uma equipe jovem e empolgante em torno da infinidade de potenciais superestrelas de Portugal. Ele não aproveitou, porém.

    Em sua primeira ação significativa como técnico da Seleção, Martinez preferiu voar para a Arábia Saudita para convencer Ronaldo a liderar Portugal rumo à Euro 2024. A decisão revelou-se, como era de se esperar, desastrosa.

    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    A falhar

    Ronaldo marcou com facilidade durante as eliminatórias para a Eurocopa, mas não conseguiu balançar as redes nem uma vez na Alemanha — apesar de ter chutado a gol mais vezes do que qualquer outro jogador de linha. Pior ainda, suas tentativas de quebrar o jejum de gols acabaram sendo tão contraproducentes quanto embaraçosas.

    Ficou claro que Ronaldo precisava ser tirado da linha de frente, mas o indeciso Martinez se recusou até mesmo a tirar o atacante em baixa para o último jogo de grupo de Portugal, que já não valia nada, priorizando efetivamente a satisfação de um indivíduo em detrimento do bem do grupo.

    Consequentemente, a pressão sobre o capitão só se intensificou após mais uma partida sem gols na humilhante derrota por 2 a 0 para a Geórgia — e acabou se tornando insuportável para Ronaldo depois que ele perdeu um pênalti no confronto das oitavas de final contra a Eslovênia.

    No intervalo da prorrogação em Frankfurt, um dos melhores jogadores da história do futebol desabou. Foi uma cena impressionante. Lágrimas haviam sido derramadas no Catar, mas após a eliminação de Portugal — não durante uma de suas partidas.

    O peso das expectativas claramente se tornou insuportável para o jogador decisivo por excelência — e não era difícil entender o motivo. Uma lenda viva havia se tornado um peso. Depois de anos carregando heroicamente seus companheiros de equipe, agora eram eles que o carregavam. E isso foi demais para o orgulhoso português suportar.

    Era, portanto, difícil não sentir alguma simpatia pelo atacante em dificuldades — seguida de admiração por ele ter se apresentado para cobrar o primeiro pênalti na disputa, sem falar em convertê-lo.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    "Mais Portugal, menos Ronaldo"

    Martínez há muito tempo é mestre em desviar a atenção, um técnico que sempre faz um discurso inspirador, mesmo após um desempenho ruim; por isso, era inevitável que ele se concentrasse na coragem louvável de Ronaldo na coletiva de imprensa pós-jogo, em vez do verdadeiro desastre que o precedeu — e do seu próprio papel nisso.

    O que foi ainda menos surpreendente foi que ele se mantivesse fiel ao seu plano de jogo claramente falho no confronto das quartas de final contra a França, com Ronaldo como ponta de lança.

    Fazer a mesma coisa repetidamente obviamente não produziu um resultado diferente, e Portugal foi eliminado nos pênaltis por uma seleção francesa terrivelmente ineficaz, depois que seu talismã, que tanto se esforçou, não conseguiu marcar mais uma vez. Naquele momento, a sensatez de persistir tanto com Martinez quanto com Ronaldo tornou-se tema de um debate nacional. Como implorava uma manchete memorável: “Mais Portugal, menos Ronaldo!”

    Mesmo durante a impressionante sequência de resultados da Seleção na Liga das Nações 2024-25, surgiram rumores de que o recém-eleito presidente da FPF, Pedro Proença, estava inclinado a demitir Martinez após a fase final na Alemanha e substituí-lo por José Mourinho.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    "Um recorde espetacular"

    Ronaldo ficou, como era de se esperar, irritado com as constantes especulações em torno de Martinez, que foi, na prática, o responsável por prolongar sua carreira na seleção.

    "Questionar alguém que tem um histórico espetacular com Portugal me confunde", disse ele pouco antes da final da Liga das Nações contra a Espanha. "Tem havido um certo desrespeito nesse sentido. Falar sobre outros treinadores também não faz sentido. O treinador fez um trabalho extraordinário.

    “Mesmo quando se ganha, existe esse debate, mas faz parte dos papagaios que ficam em casa e dão a sua opinião. O que temos a dizer é que estamos muito felizes com o trabalho que o treinador tem feito, porque chegar com uma nacionalidade diferente, falar a nossa língua, cantar o nosso hino com uma paixão que eu vejo, é isso que mais valorizo. O resto não importa de forma alguma.

    "Os resultados são muito positivos, independentemente de ganharmos ou não. Sempre haverá debate, mas, para mim, isso não faz sentido algum."

    Depois de defender Martinez fora de campo, Ronaldo o salvou dentro dele.

    Ele marcou o gol da vitória na semifinal da Liga das Nações contra a Alemanha antes de marcar novamente na decisão do torneio contra a Espanha, que Portugal venceu nos pênaltis. Basicamente, Martinez arriscou seu emprego (e o que restava de sua reputação) em Ronaldo — e a aposta acabou valendo a pena.

    No entanto, as dúvidas sobre a sensatez de continuar a confiar em Ronaldo não desapareceram.

  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    Diminuição da mobilidade

    Martinez afirma que não vê “nenhum sinal de que o nível de Ronaldo tenha caído desde que ele se transferiu para a Arábia Saudita” — mas isso é meio que perder o foco.

    Os poderes sobre-humanos do astro já haviam começado a declinar muito antes de ele se juntar ao Al-Nassr em janeiro de 2023 — e isso não é uma crítica. Ronaldo fez um trabalho incrível ao resistir ao passar do tempo até bem depois dos trinta anos, e o simples fato de ele estar atualmente se preparando para sua sexta Copa do Mundo é prova de seu compromisso, sem dúvida inigualável, com sua profissão.

    De fato, seria difícil pensar em um jogador que se esforce mais fora de campo. O problema agora, é claro, é que Ronaldo não é mais capaz de se esforçar tanto dentro dele.

    Não há muitos atacantes atuando no mais alto nível atualmente que quase não pressionam, o que torna Ronaldo uma espécie de anomalia no futebol moderno, e há um argumento muito válido de que Portugal se sairia melhor com um atacante mais ágil liderando o ataque.

    Certamente não pareceu coincidência que a Seleção tenha apresentado seu desempenho mais impressionante nas eliminatórias da Copa do Mundo com Ramos mais uma vez atuando na frente no goleada de 9 a 1 sobre a Armênia, partida que Ronaldo perdeu por suspensão.

    É claro que a natureza da suspensão de Ronaldo também aponta para outro problema potencial na América do Norte.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Acessos de raiva

    Ronaldo provavelmente é um vencedor inveterado porque detesta perder. No entanto, embora sempre tenha sido propenso a acessos de raiva, ele tem se tornado cada vez mais irritadiço à medida que envelhece.

    Também houve muitos acessos de raiva durante seus três anos e meio em busca de um título importante no Al-Nassr. No início deste ano, ele chegou a entrar em greve, pois acreditava que a Liga Profissional da Arábia Saudita estava conspirando contra seu clube, o que só reforçou a percepção de que Ronaldo ainda não consegue lidar com a situação quando as coisas não saem do jeito que ele quer — e isso deve ser uma preocupação para os torcedores de Portugal rumo à Copa do Mundo.

    Lembre-se de que o capitão da Seleção nem deveria estar disponível para os jogos de estreia do país na fase de grupos, após receber um cartão vermelho direto por agredir sem motivo Dara O'Shea na derrota nas eliminatórias para a Irlanda, em novembro passado.

    No entanto, a FIFA tomou a decisão extraordinária de suspender o segundo e o terceiro jogos da suspensão de três partidas, normalmente obrigatória, o que significa que ele está livre para enfrentar tanto a República Democrática do Congo quanto o Uzbequistão, proporcionando a Ronaldo uma chance gloriosa de ter um início de alta pontuação em sua última Copa do Mundo.

    Não há como afastar a suspeita, porém, de que seu desespero possa se tornar um problema quando as coisas inevitavelmente ficarem difíceis na fase eliminatória.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    A última dança

    Apesar de toda a atenção da mídia em torno de Ronaldo, ele, sem dúvida, se coloca sob mais pressão do que qualquer outra pessoa. Ele é o perfeccionista por excelência: nada menos do que o melhor é suficiente, o que torna a vitória imperativa.

    Por exemplo, sua mudança para o Oriente Médio pode ter sido motivada principalmente por dinheiro, mas ficou óbvio o quanto conquistar a Pro League desta temporada significava para ele quando as lágrimas começaram a rolar mais uma vez antes do fim do confronto do mês passado contra o Damac — só que desta vez porque ele estava muito feliz, e talvez também aliviado, por ter efetivamente garantido o título com seu segundo gol na partida.

    Nesse sentido, é realmente difícil superestimar a importância da próxima Copa do Mundo para Ronaldo, porque esta é realmente sua última dança no maior palco de todos. Apesar dos rumores de que ele quer jogar no próximo torneio em 2030 ao lado de seu filho, Cristiano Jr., ele simplesmente não terá outra chance de deixar uma marca indelével no torneio mais prestigiado do futebol.

    Ronaldo é, sem dúvida, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, mas o pentacampeão da Bola de Ouro disputou apenas uma semifinal e nunca marcou um único gol na fase eliminatória. Por essa mesma razão, seu legado na Copa do Mundo está em jogo na América do Norte, o que significa que o peso sobre seus ombros será mais pesado do que nunca.

    O lado positivo, porém, é que esse peso será significativamente aliviado por aqueles ao seu redor — porque, embora possamos estar diante da versão mais fraca de Ronaldo que já vimos, ele faz parte do elenco mais forte da história da Seleção.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Um final de conto de fadas?

    Com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, Portugal conta com o melhor trio de meio-campistas do futebol mundial, enquanto o confiável Diogo Costa é protegido por uma defesa excepcional liderada por Ruben Dias, do Manchester City, e que conta com o fantástico Nuno Mendes na lateral esquerda.

    Com Bernardo Silva ainda em ação, também não faltam experiência nem qualidade no ataque, mesmo que haja dúvidas persistentes sobre se jogadores como João Félix e Rafael Leão algum dia alcançarão todo o seu potencial.

    Muito ainda depende de Ronaldo, no entanto. Ele foi convocado porque continua marcando gols nas eliminatórias, nas partidas da Liga das Nações e na Liga Profissional da Arábia Saudita — e isso não é pouca coisa. Mas o desafio para ele é provar que ainda está à altura do mais alto nível aos 41 anos de idade.

    Também é essencial que ele mantenha a compostura, e não apenas diante do gol. Portugal precisa mesmo que Ronaldo controle suas emoções quando a pressão voltar a aumentar nas fases eliminatórias, e isso não será fácil, considerando o quanto ele tem estado tenso nos últimos quatro anos.

    É claro que o fato de ele querer tanto ganhar a Copa do Mundo não é necessariamente uma coisa ruim. Sua garra e determinação há muito são fonte de inspiração para os companheiros de equipe, unidos no desejo de “ganhar a Copa do Mundo com Ronaldo e para Ronaldo”, como disse Vitinha, e eles estão, com razão, entre os favoritos.

    Se uma seleção dar tanta importância a um indivíduo é discutível — e, ainda assim, totalmente compreensível. Ronaldo tem sido muito mais do que um grande jogador para Portugal; há muito tempo ele se tornou um símbolo da Seleção. Ele também passou por muitas dificuldades para chegar a este ponto.

    Ele levou seu corpo e sua mente ao limite absoluto nos últimos quatro anos em busca de um final de conto de fadas; portanto, embora seja impossível dizer se seu sacrifício valerá a pena, uma coisa é certa: não importa como o sonho de Ronaldo termine, haverá lágrimas.

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