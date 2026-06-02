O legado de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: o ícone de Portugal precisa de um torneio à altura de seu status de lenda em 2026

Ronaldo havia chegado ao Catar com a confiança que o caracteriza, não apenas para silenciar seus críticos após um final vergonhosamente desastroso de sua segunda passagem pelo Manchester United, mas também para conquistar o único troféu que ainda lhe faltava.

No entanto, ele partiu da mesma forma que deixou Old Trafford, com sua reputação manchada por demonstrações públicas de irritabilidade e relatos de que ele teria ameaçado, em particular, deixar a seleção portuguesa após ser deixado de fora da partida das oitavas de final contra a Suíça — que a equipe de Fernando Santos venceu por 6 a 1 graças a um hat-trick do substituto de Ronaldo, Gonçalo Ramos.

"Só quero que todos saibam que muito se falou, muito se escreveu, muito se especulou, mas minha dedicação a Portugal nunca vacilou por um instante", escreveu Ronaldo em sua postagem nas redes sociais. "Sempre fui apenas mais um jogador lutando pelo objetivo de todos e nunca viraria as costas para meus companheiros de equipe e meu país."

“Por enquanto”, acrescentou ele, “não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi lindo enquanto durou... Agora, temos que deixar o tempo ser um bom conselheiro e permitir que todos tirem suas próprias conclusões.”

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por sua vez, concluiu que era “o momento certo para iniciar um novo ciclo” com um novo treinador — mas não haveria novo capitão.

Quando Roberto Martinez foi nomeado sucessor de Santos em 9 de janeiro de 2003, ele teve uma oportunidade gloriosa de construir uma equipe jovem e empolgante em torno da infinidade de potenciais superestrelas de Portugal. Ele não aproveitou, porém.

Em sua primeira ação significativa como técnico da Seleção, Martinez preferiu voar para a Arábia Saudita para convencer Ronaldo a liderar Portugal rumo à Euro 2024. A decisão revelou-se, como era de se esperar, desastrosa.