O legado de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo: o ícone de Portugal precisa de um torneio à altura de seu status de lenda em 2026

Com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, Portugal conta com o melhor trio de meio-campistas do futebol mundial, enquanto o confiável Diogo Costa é protegido por uma defesa excepcional liderada por Ruben Dias, do Manchester City, e que conta com o fantástico Nuno Mendes na lateral esquerda.
Com Bernardo Silva ainda em ação, também não faltam experiência nem qualidade no ataque, mesmo que haja dúvidas persistentes sobre se jogadores como João Félix e Rafael Leão algum dia alcançarão todo o seu potencial.
Muito ainda depende de Ronaldo, no entanto. Ele foi convocado porque continua marcando gols nas eliminatórias, nas partidas da Liga das Nações e na Liga Profissional da Arábia Saudita — e isso não é pouca coisa. Mas o desafio para ele é provar que ainda está à altura do mais alto nível aos 41 anos de idade.
Também é essencial que ele mantenha a compostura, e não apenas diante do gol. Portugal precisa mesmo que Ronaldo controle suas emoções quando a pressão voltar a aumentar nas fases eliminatórias, e isso não será fácil, considerando o quanto ele tem estado tenso nos últimos quatro anos.
É claro que o fato de ele querer tanto ganhar a Copa do Mundo não é necessariamente uma coisa ruim. Sua garra e determinação há muito são fonte de inspiração para os companheiros de equipe, unidos no desejo de “ganhar a Copa do Mundo com Ronaldo e para Ronaldo”, como disse Vitinha, e eles estão, com razão, entre os favoritos.
Se uma seleção dar tanta importância a um indivíduo é discutível — e, ainda assim, totalmente compreensível. Ronaldo tem sido muito mais do que um grande jogador para Portugal; há muito tempo ele se tornou um símbolo da Seleção. Ele também passou por muitas dificuldades para chegar a este ponto.
Ele levou seu corpo e sua mente ao limite absoluto nos últimos quatro anos em busca de um final de conto de fadas; portanto, embora seja impossível dizer se seu sacrifício valerá a pena, uma coisa é certa: não importa como o sonho de Ronaldo termine, haverá lágrimas.