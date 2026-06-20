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O Leeds United estuda a possibilidade de contratar, a título gratuito, o ex-jogador da seleção alemã, após a decisão do Dortmund de liberar o experiente meio-campista
O Leeds volta sua atenção para um jogador experiente que está sem contrato
Segundo o YEP, o Leeds United estaria considerando a contratação de Brandt, buscando reforçar seu elenco após terminar em 14º lugar na Premier League. O jogador de 30 anos se tornará jogador de mercado neste verão, após o término de seu contrato com o Dortmund.
Brandt passou sete anos no clube da Bundesliga após ser contratado do Bayer Leverkusen por € 25 milhões em 2019. O meia-atacante chega ao mercado com um currículo impressionante. Além de 48 partidas pela seleção alemã, ele disputou mais de 380 jogos na Bundesliga e atuou regularmente no mais alto nível do futebol europeu.
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O histórico de Brandt destaca sua trajetória
Brandt deixa o Dortmund após uma passagem marcante pela Alemanha. Em 307 partidas em todas as competições, ele marcou 57 gols e deu 70 assistências, consolidando-se como uma presença ofensiva constante. Ele também traz uma vasta experiência europeia, tendo disputado mais de 80 partidas da Liga dos Campeões ao longo de sua carreira.
Esse nível de experiência seria uma adição valiosa ao elenco do Leeds, que busca maior qualidade e profundidade. Relatos indicam que o Leeds não é o único clube interessado no meio-campista, com outros clubes também avaliando uma possível contratação. Pelo menos um dos clubes interessados estaria, segundo relatos, em condições de oferecer uma vaga na Liga dos Campeões.
A versatilidade torna a Brandt uma opção atraente
Um dos maiores pontos fortes de Brandt é sua versatilidade. Ao longo de sua carreira, ele atuou como meio-campista ofensivo, meio-campista central mais recuado e nas duas laterais, oferecendo aos treinadores diversas opções táticas. Essa flexibilidade pode se mostrar particularmente atraente para o Leeds, que busca reforçar tanto o meio-campo quanto o ataque neste verão. Brandt traria criatividade, experiência e um histórico comprovado de contribuição para o gol ao elenco.
O Leeds também estaria de olho em outros alvos para o meio-campo, incluindo o jogador da seleção da Irlanda do Norte Shea Charles, enquanto o clube avalia diferentes opções antes da nova temporada.
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Decisões importantes sobre contratações estão por vir
O Leeds precisa agora decidir se vai intensificar a busca por Brandt em meio à concorrência de clubes rivais. Embora a oportunidade de contratar um jogador com a experiência dele a título gratuito seja atraente, outros destinos também podem interessar ao meio-campista alemão. A atividade de transferências do clube nas próximas semanas revelará se Brandt se tornará um alvo realista ou se continuará sendo apenas um dos vários nomes em consideração, enquanto o Leeds busca se reforçar com uma combinação de experiência e talentos emergentes.