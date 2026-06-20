O Leeds United estuda a possibilidade de contratar, a título gratuito, o ex-jogador da seleção alemã, após a decisão do Dortmund de liberar o experiente meio-campista

Segundo o YEP, o Leeds United estaria considerando a contratação de Brandt, buscando reforçar seu elenco após terminar em 14º lugar na Premier League. O jogador de 30 anos se tornará jogador de mercado neste verão, após o término de seu contrato com o Dortmund.

Brandt passou sete anos no clube da Bundesliga após ser contratado do Bayer Leverkusen por € 25 milhões em 2019. O meia-atacante chega ao mercado com um currículo impressionante. Além de 48 partidas pela seleção alemã, ele disputou mais de 380 jogos na Bundesliga e atuou regularmente no mais alto nível do futebol europeu.