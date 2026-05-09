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O Leeds United está “na pole position” para contratar o atacante da Juventus e vai oferecer um “salário alto”
O Leeds lidera a disputa pela contratação de Openda
O Leeds United continua sendo o favorito para garantir a contratação do atacante da Juventus, Lois Openda, neste verão, apesar da entrada do Coventry City na disputa, segundo o Football Insider.
O time de West Yorkshire é considerado o mais bem posicionado para concretizar o que provavelmente será uma negociação “muito cara” durante a próxima janela de transferências, sendo que um acordo de empréstimo com opção de compra é atualmente a via preferida para trazer o atacante para a Premier League.
A Juventus pretende se desfazer do jogador de 26 anos após uma passagem difícil na Itália, e fontes indicaram que o Leeds está preparado para assumir um compromisso financeiro significativo e oferecer um “alto salário” ao ex-jogador do RB Leipzig. Openda disputou 37 partidas pela Juventus nesta temporada, marcando apenas dois gols.
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Juventus pronta para se despedir do atacante belga
Openda chegou à Juventus com grandes expectativas quando foi contratado por empréstimo do RB Leipzig no verão passado, mas até agora não conseguiu corresponder a elas.
A transferência do belga para Turim está prestes a se tornar definitiva como parte de uma cláusula pré-acordada, com o gigante italiano prestes a desembolsar uma quantia na casa dos 35 milhões de libras. Apesar da ativação da cláusula de compra, a diretoria do clube já está buscando uma estratégia para se desfazer do atacante.
Luciano Spalletti e sua equipe já decidiram que querem tentar transferir o atacante imediatamente antes da próxima temporada. Openda está muito aquém do jogador que marcou 41 gols e deu 14 assistências em 90 partidas durante seus dois anos no Leipzig, e isso deixou seu futuro na Juventus incerto.
Reforços estratégicos para Daniel Farke
Nos últimos meses, os planos de transferências do Leeds têm apontado a contratação de um novo atacante como prioridade máxima, e o clube está determinado a concretizar a contratação de Openda.
O clube busca fornecer um apoio de alta qualidade no ataque para Dominic Calvert-Lewin na ponta de lança, a fim de garantir que possam subir ainda mais na tabela na próxima temporada. Embora o Coventry também esteja demonstrando forte interesse, está claro que, no momento, eles estão bem atrás dos Whites na hierarquia.
A equipe de contratações do Elland Road acredita que o histórico anterior de Openda na Bundesliga comprova sua qualidade inerente, apesar de suas dificuldades para se adaptar aos rigores táticos da Série A. Farke é, segundo relatos, um admirador da movimentação e versatilidade do atacante, acreditando que ele pode reencontrar sua melhor forma dentro do estilo de jogo mais expansivo utilizado na Premier League.
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Dificuldades financeiras na busca por um empréstimo para compra
O Football Insider revelou em abril que o Leeds espera conseguir um preço reduzido por Openda neste verão, como parte de uma possível negociação de empréstimo com opção de compra. A Juventus está se mantendo firme para tentar recuperar o máximo possível dos 35 milhões de libras investidos no atacante, mas os Whites deixaram claro que não estão dispostos a chegar a esse valor. Espera-se que as negociações se concentrem na avaliação final da cláusula de compra incluída no acordo.
Eles também esperam adiar a opção de compra para mais tarde, já que pretendem distribuir seu orçamento por várias novas contratações antes da próxima temporada.