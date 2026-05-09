O Leeds United continua sendo o favorito para garantir a contratação do atacante da Juventus, Lois Openda, neste verão, apesar da entrada do Coventry City na disputa, segundo o Football Insider.

O time de West Yorkshire é considerado o mais bem posicionado para concretizar o que provavelmente será uma negociação “muito cara” durante a próxima janela de transferências, sendo que um acordo de empréstimo com opção de compra é atualmente a via preferida para trazer o atacante para a Premier League.

A Juventus pretende se desfazer do jogador de 26 anos após uma passagem difícil na Itália, e fontes indicaram que o Leeds está preparado para assumir um compromisso financeiro significativo e oferecer um “alto salário” ao ex-jogador do RB Leipzig. Openda disputou 37 partidas pela Juventus nesta temporada, marcando apenas dois gols.