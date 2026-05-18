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O Leeds promete aplicar “suspensões prolongadas” após cantos homofóbicos durante o confronto contra o Brighton
Tolerância zero no Elland Road
O Leeds prometeu aplicar proibições “prolongadas” de acesso ao estádio aos torcedores responsáveis por cantos homofóbicos durante a vitória por 1 a 0 no Elland Road, no domingo. O clube tomou a iniciativa de instalar câmeras adicionais nas arquibancadas especificamente para identificar torcedores envolvidos em comportamentos discriminatórios, garantindo que fossem coletadas provas ao longo de toda a partida.
Em comunicadooficial divulgado após a partida, o clube reforçou sua posição sobre o assunto: “Conforme comunicado antes da partida, qualquer forma de canto discriminatório não tem lugar no futebol. Qualquer pessoa identificada participando de cantos homofóbicos enfrentará uma longa proibição de entrar no estádio.”
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Lidando com vários incidentes
Embora o foco continue sendo os insultos homofóbicos dirigidos à equipe visitante, o Leeds também reconheceu que outras canções ofensivas foram ouvidas dentro do estádio. O clube expressou sua decepção com os cânticos que faziam referência a Jimmy Savile, mas sustentou que tais incidentes não justificam os insultos direcionados à comunidade LGBTQ+.
“O clube também está ciente dos cantos decepcionantes sobre Jimmy Savile; no entanto, isso não torna aceitáveis outras formas de cantos discriminatórios e homofóbicos”, continuou o comunicado. A diretoria do Elland Road está determinada a melhorar o ambiente nos dias de jogo, buscando se distanciar das recentes controvérsias envolvendo a conduta dos torcedores.
A história se repete para os Brancos
Esta não é a primeira vez que o Leeds se vê em maus lençóis após uma visita do Brighton. O Brighton representa uma cidade com uma das maiores comunidades LGBTQ+ da Grã-Bretanha, e seus torcedores têm sido frequentemente alvo de provocações homofóbicas durante as viagens fora de casa. Consequentemente, as autoridades intensificaram a fiscalização desse confronto específico.
O Leeds já havia sido multado em £150.000 por cantos homofóbicos na última vez que o Brighton visitou Elland Road, em 2023. Dada a natureza recorrente do problema, o clube ainda pode enfrentar uma nova acusação da Federação Inglesa de Futebol, já que cantos discriminatórios constituem uma violação direta das regras da FA relativas à conduta dos espectadores.
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Consequências legais para os torcedores
Além da ameaça de proibição de entrar nos estádios, os torcedores envolvidos nesses gritos também correm o risco de sofrer processo criminal. O Ministério Público (CPS) classificou oficialmente os gritos homofóbicos como crime de ódio, o que significa que os torcedores podem ser detidos e indiciados pela polícia por suas ações dentro do estádio.
Com a FA e a Premier League pressionando os clubes para erradicar a discriminação, o Leeds não está medindo esforços em sua investigação. Ao utilizar as imagens de câmeras adicionais, o clube espera criar um efeito dissuasivo que finalmente ponha fim aos cantos ofensivos.