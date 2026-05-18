O Leeds promete aplicar “suspensões prolongadas” após cantos homofóbicos durante o confronto contra o Brighton

O Leeds prometeu aplicar proibições “prolongadas” de acesso ao estádio aos torcedores responsáveis por cantos homofóbicos durante a vitória por 1 a 0 no Elland Road, no domingo. O clube tomou a iniciativa de instalar câmeras adicionais nas arquibancadas especificamente para identificar torcedores envolvidos em comportamentos discriminatórios, garantindo que fossem coletadas provas ao longo de toda a partida.

Em comunicadooficial divulgado após a partida, o clube reforçou sua posição sobre o assunto: “Conforme comunicado antes da partida, qualquer forma de canto discriminatório não tem lugar no futebol. Qualquer pessoa identificada participando de cantos homofóbicos enfrentará uma longa proibição de entrar no estádio.”