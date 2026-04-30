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O Leeds está pronto para tentar contratar o jogador da seleção japonesa que disputou a dolorosa derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal
Reforços específicos para a sala de máquinas
De acordo com o Daily Mail, o Leeds reacendeu seu interesse em Morita, buscando reforçar suas opções no meio-campo para a temporada 2026-27. O jogador de 30 anos é visto como o candidato ideal para oferecer uma concorrência experiente a Ethan Ampadu no meio-campo. Embora Morita tenha sido o principal alvo dos Whites no verão passado, ele optou por cumprir seu contrato no Sporting, mas agora parece disposto a se comprometer com a transferência assim que a permanência do Leeds na primeira divisão estiver garantida.
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Tradição continental comprovada
Morita traria uma experiência internacional significativa para Elland Road, tendo disputado 40 partidas pela seleção japonesa e marcado seis gols ao longo de sua carreira. Sua confiabilidade tática foi um dos destaques da campanha do Sporting na Liga dos Campeões, que terminou com uma dolorosa eliminação nas quartas de final para o Arsenal. O meio-campista jogou os 90 minutos completos durante a derrota por 1 a 0 na primeira partida em Lisboa e atuou por 77 minutos na partida de volta sem gols no Emirates, provando sua capacidade de competir contra adversários de elite da Premier League.
Opções defensivas analisadas
Além da tentativa de contratar Morita, o Leeds continua ativo no mercado em busca de reforços para a defesa. De acordo com a mesma reportagem do Daily Mail, os Whites ainda estão de olho em Danilho Doekhi — zagueiro central de 27 anos do Union Berlin e sobrinho de Winston Bogarde —, que está atraindo o interesse do Borussia Dortmund antes de se tornar jogador de livre no final deste ano.
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A caminho da segurança
O Leeds está atualmente seis pontos à frente da zona de rebaixamento, faltando quatro partidas para o fim da temporada, começando com um confronto crucial na noite de sexta-feira contra o Burnley, que já está rebaixado. Uma vitória seria o ponto de partida ideal antes dos jogos decisivos contra o Tottenham e o West Ham, que também lutam para evitar o rebaixamento. Garantir a permanência o mais rápido possível é fundamental, já que o clube pretende fechar os acordos com Morita e Doekhi antes que outros clubes interessados possam formalizar suas propostas.