O Leeds está pronto para tentar contratar o jogador da seleção japonesa que disputou a dolorosa derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal

O Leeds está atualmente seis pontos à frente da zona de rebaixamento, faltando quatro partidas para o fim da temporada, começando com um confronto crucial na noite de sexta-feira contra o Burnley, que já está rebaixado. Uma vitória seria o ponto de partida ideal antes dos jogos decisivos contra o Tottenham e o West Ham, que também lutam para evitar o rebaixamento. Garantir a permanência o mais rápido possível é fundamental, já que o clube pretende fechar os acordos com Morita e Doekhi antes que outros clubes interessados possam formalizar suas propostas.