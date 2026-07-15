O Leeds entra com uma ação judicial contra o Leicester por causa da tentativa fracassada de promoção à Premier League, após os Foxes terem violado as regras financeiras

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Leeds entrou com uma ação judicial contra o Leicester devido ao fato de ter sido privado da promoção automática na temporada 2023-24. O Leicester conquistou o título do Campeonato Inglês e terminou duas posições acima do Leeds, mas foi posteriormente penalizado por violar as regras de gastos. O Leeds, por sua vez, perdeu na final do play-off e foi forçado a passar mais uma temporada na segunda divisão.

A ação judicial inclui perdas financeiras específicas e solicita uma avaliação dos danos decorrentes da violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade (PSR). O Leicester recebeu uma penalidade de seis pontos na última temporada como consequência de suas violações financeiras durante a campanha em que conquistou o título. Tanto o Leeds quanto o Leicester se recusaram a comentar o assunto.