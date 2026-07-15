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Leicester City v Southampton - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Leeds entra com uma ação judicial contra o Leicester por causa da tentativa fracassada de promoção à Premier League, após os Foxes terem violado as regras financeiras

Leicester
Leeds
Premier League

O Leeds United iniciou um processo judicial contra o Leicester City, reivindicando indenização substancial por ter perdido a promoção automática para a Premier League na temporada 2023-24. O Leicester violou as regras financeiras durante a campanha em que conquistou o título, levando o Leeds a buscar indenização financeira após um caso judicial semelhante e marcante envolvendo o Burnley e o Everton.

  • Solicitação de indenização financeira

    De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Leeds entrou com uma ação judicial contra o Leicester devido ao fato de ter sido privado da promoção automática na temporada 2023-24. O Leicester conquistou o título do Campeonato Inglês e terminou duas posições acima do Leeds, mas foi posteriormente penalizado por violar as regras de gastos. O Leeds, por sua vez, perdeu na final do play-off e foi forçado a passar mais uma temporada na segunda divisão.

    A ação judicial inclui perdas financeiras específicas e solicita uma avaliação dos danos decorrentes da violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade (PSR). O Leicester recebeu uma penalidade de seis pontos na última temporada como consequência de suas violações financeiras durante a campanha em que conquistou o título. Tanto o Leeds quanto o Leicester se recusaram a comentar o assunto.

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  • West Ham United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    O precedente de Burnley abre caminho

    O Leeds decidiu seguir essa via jurídica após o caso vencido pelo Burnley contra o Everton. No mês passado, foi revelado que o Everton havia sido condenado a pagar ao Burnley 35 milhões de libras em indenização e juros por uma violação do PSR na temporada 2021-22. O Everton terminou quatro pontos à frente do Burnley, que foi rebaixado e perdeu as lucrativas receitas de direitos de transmissão e comerciais da Premier League.

    O Burnley argumentou com sucesso que teria se mantido na divisão se o Everton tivesse sofrido uma dedução de pontos. Uma comissão independente concluiu: “Pela balança de probabilidades, a violação do PSR pelo Everton causou o rebaixamento do Burnley.” Desde então, o Everton declarou que vai recorrer da decisão, mas o marco para a indenização já foi firmemente estabelecido.

  • Oportunidades de promoção perdidas

    Embora o caso do Burnley não constitua um precedente jurídico vinculativo, ele forneceu um marco claro para que outros clubes busquem indenização. Espera-se que o Leeds argumente que teria garantido o acesso automático à Premier League na temporada 2023-24 se o Leicester tivesse cumprido rigorosamente as regras do PSR.

    A disparidade financeira entre a Championship e a Premier League é enorme, e o Leeds perdeu fontes significativas de receita após ser eliminado nas eliminatórias. Em vez de disputar a primeira divisão, o Leeds teve que se preparar para mais uma temporada exaustiva na Championship. O processo judicial destaca a tendência crescente de clubes buscarem responsabilização e indenização financeira quando seus rivais descumprem as regulamentações financeiras.

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  • FBL-ENG-PR-LEEDS-EVERTONAFP

    E agora, o que vai acontecer?

    A disputa judicial entre o Leeds e o Leicester está em seus estágios iniciais, e a audiência só está marcada para o próximo verão. Até lá, ambos os clubes se concentrarão em suas respectivas campanhas em campo. No entanto, o desfecho desse caso poderá transformar ainda mais o panorama jurídico do futebol inglês, abrindo caminho para que mais clubes busquem indenizações por violações financeiras.

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