O lateral-direito mais completo da Premier League? Daniel Muñoz descobre quem está à sua frente, enquanto a estrela do Crystal Palace é alertada de que a transferência dos sonhos para o Manchester United “pode não acontecer”

Muñoz tem lidado com problemas no joelho e no ombro nesta temporada, o que o obrigou a ficar de fora de 14 partidas em todas as competições. Ele voltou a jogar na vitória do Palace sobre o AEK Larnaca pela Liga Conferência, imediatamente antes da pausa para os jogos internacionais.

Ele espera terminar a temporada 2025-26 em grande estilo, o que pode gerar mais rumores de transferência na próxima janela. O ousado colombiano já declarou anteriormente que seria um “sonho” para ele defender o Manchester United, gigante da Premier League.

Questionado sobre se tal transferência poderia ser concretizada em algum momento, Morrison disse: “Depende, na verdade. Ele está em uma idade em que está ficando mais velho, e o Man United pagar tanto dinheiro por um jogador mais velho… Eu entendo a hesitação.

“E é muito difícil porque, se o Glasner fosse para lá, talvez tivesse levado o Muñoz com ele, já que ele se encaixaria naquela formação. Mas o Muñoz é melhor como lateral-lateral ou como lateral-direito? Essa é a grande decisão. E o Man United está jogando com um lateral-direito clássico agora, então essa é a escolha que se faz.

“Olha, Muñoz é um bom jogador. Provavelmente é o sonho de qualquer garoto jogar pelo Manchester United, mas isso pode não acontecer agora. O Manchester United pode estar procurando em um mercado diferente neste momento. Mas se isso acontecer, boa sorte para ele. Ele tem sido excelente pelo Palace, mas acho que ele é melhor como lateral-ala do que como lateral. E essa é uma função totalmente diferente.”