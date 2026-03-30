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Daniel Munoz Crystal Palace 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

O lateral-direito mais completo da Premier League? Daniel Muñoz descobre quem está à sua frente, enquanto a estrela do Crystal Palace é alertada de que a transferência dos sonhos para o Manchester United “pode não acontecer”

D. Munoz
Crystal Palace
Manchester United
Premier League
J. Timber

Daniel Muñoz é considerado um dos laterais-direitos mais completos da Premier League, mas o zagueiro do Crystal Palace soube quem está à sua frente nessa classificação e por que uma transferência dos sonhos para o Manchester United “pode não acontecer”. Essa avaliação foi revelada ao GOAL em uma entrevista exclusiva concedida pelo ex-atacante dos Eagles, Clinton Morrison.

  • Quanto custou o Muñoz ao Crystal Palace?

    Muñoz chegou ao Selhurst Park vindo do Genk em janeiro de 2024, numa transferência de 8 milhões de euros (7 milhões de libras/9 milhões de dólares). Esse negócio acabou se revelando uma verdadeira pechincha, já que o jogador da seleção colombiana, de 29 anos, se adaptou rapidamente às exigências da vida na primeira divisão inglesa.

    O sul-americano tem se destacado sob o comando do técnico austríaco Oliver Glasner, com um sistema 3-4-2-1 que lhe permite avançar pela ala direita.

    Muñoz — ao contrário de outros, como o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, que tiveram dificuldades para fazer essa abordagem tática funcionar — tornou-se o garoto-propaganda do que um lateral-ala moderno deve oferecer a qualquer equipe.

    Ele se sente tão à vontade avançando quanto recuando, contribuindo positivamente em ambas as extremidades do campo. Jogadores em sua posição tendem a se destacar no setor ofensivo ou defensivo, sendo raro encontrar um jogador que confunda essas linhas.

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  • Daniel Munoz Jurrien Timber 2025-26Getty/GOAL

    Quem é o lateral-direito mais completo da Premier League?

    Como resultado, a reputação de Muñoz subiu consideravelmente, com elogios chovendo sobre o experiente craque do Crystal Palace, mas será que ele pode ser considerado o melhor da Premier League na sua posição?

    Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Palace — falando via Freebets.com, o site das ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse ao GOAL: “É um bom debate e um debate difícil, porque os laterais-direitos são muito diferentes dos laterais-ofensivos. Como lateral-ofensivo, quem quer que jogue nessa função, ele provavelmente é o melhor lateral-ofensivo. Mas eu não diria que ele é o melhor lateral-direito. 

    “Eu provavelmente diria alguém como Jurrien Timber — ele tem sido excelente como lateral pelo Arsenal nesta temporada, brilhante. Portanto, há outros laterais provavelmente à frente dele. Mas ele estaria entre os quatro melhores com certeza em termos do que oferece ao Crystal Palace como lateral-ala, porque acho que ele tem sido excelente nesta temporada. E quando ele sofreu aquela lesão, eles sentiram sua falta.”

  • Será que Muñoz conseguirá concretizar a transferência dos seus sonhos para o Manchester United?

    Muñoz tem lidado com problemas no joelho e no ombro nesta temporada, o que o obrigou a ficar de fora de 14 partidas em todas as competições. Ele voltou a jogar na vitória do Palace sobre o AEK Larnaca pela Liga Conferência, imediatamente antes da pausa para os jogos internacionais.

    Ele espera terminar a temporada 2025-26 em grande estilo, o que pode gerar mais rumores de transferência na próxima janela. O ousado colombiano já declarou anteriormente que seria um “sonho” para ele defender o Manchester United, gigante da Premier League.

    Questionado sobre se tal transferência poderia ser concretizada em algum momento, Morrison disse: “Depende, na verdade. Ele está em uma idade em que está ficando mais velho, e o Man United pagar tanto dinheiro por um jogador mais velho… Eu entendo a hesitação. 

    “E é muito difícil porque, se o Glasner fosse para lá, talvez tivesse levado o Muñoz com ele, já que ele se encaixaria naquela formação. Mas o Muñoz é melhor como lateral-lateral ou como lateral-direito? Essa é a grande decisão. E o Man United está jogando com um lateral-direito clássico agora, então essa é a escolha que se faz. 

    “Olha, Muñoz é um bom jogador. Provavelmente é o sonho de qualquer garoto jogar pelo Manchester United, mas isso pode não acontecer agora. O Manchester United pode estar procurando em um mercado diferente neste momento. Mas se isso acontecer, boa sorte para ele. Ele tem sido excelente pelo Palace, mas acho que ele é melhor como lateral-ala do que como lateral. E essa é uma função totalmente diferente.”

  • Daniel Munoz Crystal Palace 2025-26Getty

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    O United voltou a adotar uma defesa com quatro jogadores sob o comando do técnico interino Michael Carrick. No entanto, o clube pode estar buscando reforços para substituir Diogo Dalot e Noussair Mazraoui na lateral direita, o que significa que o nome de Muñoz ainda pode ser discutido nos bastidores de Old Trafford.

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