Questionado sobre se essa pressão deve ser encarada de frente, o ex-Blancos McManaman, que falou à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de José Mourinho de volta no comando em La Liga, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Quero dizer, Lamine é muito melhor do que ele neste momento. Eu o vi há 20 meses jogando no Leganes, você não acredita como ele foi daquilo para isso, não acho que ninguém consiga.

“Mas o futebol é assim hoje em dia, são histórias assim, muito dinheiro para grandes jogadores. Já falamos antes de estilo e substância, Lamine fez isso. Ele tinha 16 anos e fazia isso, tem 17 e está ganhando mais, tem 18, tem 19, ganhou a Copa do Mundo, quero dizer, é excepcional.

“Haverá comparações, mas Lamine é muito, muito mais experiente do que Diomande, embora tenham idades parecidas, mas é isso que ele precisa buscar, ele precisa buscar a consistência de Lamine Yamal.

“E também a pressão de jogar pelo Real Madrid porque você sabe que Franco Mastantuono é um grande nome na Argentina, River Plate, contratação recorde etc., chega ao Real Madrid, não era experiente o suficiente, acho que não era mentalmente maduro o bastante para realmente assumir isso e evoluir quando o time estava em dificuldade, e esse será Yan Diomande neste ano.

“Eles vão ter que começar muito bem, porque se tiverem alguns maus resultados e a torcida começar a pegá-los no pé, você precisa ter muita personalidade para conseguir controlar aquilo de que a torcida está reclamando etc. Então será um teste para todos eles e, especialmente, se os seus rivais mais próximos e queridos estiverem se destacando, isso se torna um teste ainda maior, então haverá tramas muito interessantes por todo o campo e por toda parte no ano que vem em La Liga.

“Adoro o fato de o Barcelona estar começando a se organizar financeiramente fora de campo agora, com o Camp Nou sendo concluído, mais recursos, contratando bons jogadores também, então isso eleva La Liga mais uma vez.”