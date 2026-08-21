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‘O Lamine é muito melhor’ - O desafio enfrentado pela estrela de € 140 milhões do Real Madrid, Yan Diomande, enquanto o ponta adolescente encara comparações inevitáveis com o prodígio do Barcelona, Yamal
Yamal conquistou La Liga, Eurocopa e Copa do Mundo
Yamal é uma superestrela consolidada nessa categoria, tendo iniciado sua ascensão meteórica e recordista à fama em 2023, como um talentoso garoto de 15 anos. O internacional da Espanha agora já soma títulos nacionais, um prêmio Golden Boy, um título da Eurocopa e uma Copa do Mundo no currículo.
A joia do Barcelona marcou 24 gols na última temporada, apesar de conviver com uma ou outra lesão, e também se tornou uma valiosa fonte de assistências. Ele está sendo desafiado a levar seu jogo a patamares ainda maiores depois de já ter sido comparado a outro produto de La Masia, Lionel Messi.
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Jovem marfinense Diomande é reforço milionário no Bernabéu
Enquanto Yamal costuma roubar a cena no Camp Nou, o Real Madrid contratou outro ponta promissor para o seu elenco. O clube depositou considerável confiança e recursos no jovem marfinense Diomande, após tirá-lo do RB Leipzig. Ele vai atuar ao lado de Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Jude Bellingham no Santiago Bernabeu.
Diomande é oito meses mais velho que Yamal, mas pertence a uma faixa de talento semelhante. Seu desempenho pelo Real será colocado sob o mesmo microscópio que a contribuição de Yamal na Catalunha. Será impossível para ele evitar esses holofotes.
Diomande será comparado ao também jovem promessa Yamal
Questionado sobre se essa pressão deve ser encarada de frente, o ex-Blancos McManaman, que falou à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de José Mourinho de volta no comando em La Liga, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Quero dizer, Lamine é muito melhor do que ele neste momento. Eu o vi há 20 meses jogando no Leganes, você não acredita como ele foi daquilo para isso, não acho que ninguém consiga.
“Mas o futebol é assim hoje em dia, são histórias assim, muito dinheiro para grandes jogadores. Já falamos antes de estilo e substância, Lamine fez isso. Ele tinha 16 anos e fazia isso, tem 17 e está ganhando mais, tem 18, tem 19, ganhou a Copa do Mundo, quero dizer, é excepcional.
“Haverá comparações, mas Lamine é muito, muito mais experiente do que Diomande, embora tenham idades parecidas, mas é isso que ele precisa buscar, ele precisa buscar a consistência de Lamine Yamal.
“E também a pressão de jogar pelo Real Madrid porque você sabe que Franco Mastantuono é um grande nome na Argentina, River Plate, contratação recorde etc., chega ao Real Madrid, não era experiente o suficiente, acho que não era mentalmente maduro o bastante para realmente assumir isso e evoluir quando o time estava em dificuldade, e esse será Yan Diomande neste ano.
“Eles vão ter que começar muito bem, porque se tiverem alguns maus resultados e a torcida começar a pegá-los no pé, você precisa ter muita personalidade para conseguir controlar aquilo de que a torcida está reclamando etc. Então será um teste para todos eles e, especialmente, se os seus rivais mais próximos e queridos estiverem se destacando, isso se torna um teste ainda maior, então haverá tramas muito interessantes por todo o campo e por toda parte no ano que vem em La Liga.
“Adoro o fato de o Barcelona estar começando a se organizar financeiramente fora de campo agora, com o Camp Nou sendo concluído, mais recursos, contratando bons jogadores também, então isso eleva La Liga mais uma vez.”
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La Liga 2026-27: Real trava duelo com o rival de clássico Barcelona
Diomande é considerado uma das maiores promessas do futebol, com muito potencial em seu jogo ainda a ser explorado, e terá Yamal como exemplo do que pode ser alcançado por meio de uma combinação de habilidade natural e autoconfiança inabalável.
O primeiro El Clásico de 2026-27 está previsto para acontecer em outubro, quando o Real visita o Camp Nou, e Mourinho espera que seu time esteja em plena forma, em casa e no exterior, quando um confronto tão aguardado acontecer.
ESPN no Disney+, casa da LALIGA ao vivo todos os sábados à noite, levando o melhor do futebol espanhol aos fãs em todo o Reino Unido.
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