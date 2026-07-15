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O LA Lakers da Série A? O presidente do Como fala abertamente sobre as ambições do clube italiano e assume uma postura desafiadora de “multem-nos” em relação às regras financeiras da UEFA
Construindo um império do turismo esportivo
Em entrevista ao podcast “Business of Sport”, Suwarso compartilhou abertamente sua grande visão para o Como. O presidente acredita que o clube tem um potencial único que vai muito além do campo. Suwarso quer aproveitar a localização deslumbrante para construir uma marca global.
“Não devemos ser apenas um time de futebol: devemos ser um destino de turismo esportivo”, explicou Suwarso. “Falamos sobre como este lugar é lindo, como as pessoas são lindas... Não se trata de futebol, trata-se sempre de um destino de turismo esportivo. A ambição é ser o Los Angeles Lakers do futebol italiano.”
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Desafiando as regulamentações financeiras
Enquanto o Como se prepara para sua primeira participação na Liga dos Campeões após terminar em quarto lugar na Série A, os regulamentos financeiros da UEFA são um tema que paira no ar. No entanto, Suwarso permanece totalmente imperturbável diante de possíveis sanções. Em uma declaração ousada, ele deixou claro que o clube não vai comprometer suas estratégias de gastos para agradar às entidades reguladoras.
“Podemos ficar de fora por um ano, então temos que agir como se não fosse o nosso lugar, lutando com unhas e dentes. Não vamos ajustar os gastos para nos adequarmos a essa fase”, afirmou Suwarso. “Não preciso que a UEFA me fale sobre fair play financeiro. Meus proprietários me dizem isso todos os dias. Se tiverem que nos multar, que nos multem. Faz parte dos obstáculos que temos que superar. É uma consequência normal do trabalho.”
Mantendo-se firme nas avaliações dos jogadores
Para sustentar essa ambição, o Como atribuiu valores altíssimos aos seus principais ativos. Suwarso revelou que o clube comprou Assane Diao por 12 milhões de euros, mas rapidamente rejeitou uma oferta de 60 milhões de euros por ele, observando que manter os jogadores por mais tempo aumenta os lucros com a amortização.
Da mesma forma, Martin Baturina foi contratado por €18 milhões e, apesar de terem recebido ofertas de €55 milhões, o Como o avalia em €75 milhões. Suwarso está determinado a dotar o técnico Cesc Fàbregas de um elenco capaz de enfrentar a elite europeia, comentando de forma bem-humorada que quer enfrentar o Real Madrid em casa e o Barcelona fora. Suwarso também revelou que ligou recentemente diretamente para o presidente da Inter, Beppe Marotta, a fim de resolver de forma amigável um interesse mútuo na contratação do zagueiro do Chelsea, Trevoh Chalobah.
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O que vem por aí para Como?
Olhando para o futuro, o Como está prestes a iniciar um capítulo empolgante, tanto dentro quanto fora de campo. Ao mesmo tempo em que enfrenta uma agenda exigente na Liga dos Campeões, o clube também se concentrará em melhorias de infraestrutura. Suwarso planeja iniciar a construção de um novo estádio boutique com capacidade para 15 mil espectadores até 2027. Se o Como mantiver suas estratégias de mercado agressivas e sua abordagem ousada, será, sem dúvida, um dos times mais fascinantes da Europa para se acompanhar na próxima temporada.
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