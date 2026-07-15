O LA Lakers da Série A? O presidente do Como fala abertamente sobre as ambições do clube italiano e assume uma postura desafiadora de “multem-nos” em relação às regras financeiras da UEFA

Enquanto o Como se prepara para sua primeira participação na Liga dos Campeões após terminar em quarto lugar na Série A, os regulamentos financeiros da UEFA são um tema que paira no ar. No entanto, Suwarso permanece totalmente imperturbável diante de possíveis sanções. Em uma declaração ousada, ele deixou claro que o clube não vai comprometer suas estratégias de gastos para agradar às entidades reguladoras.

“Podemos ficar de fora por um ano, então temos que agir como se não fosse o nosso lugar, lutando com unhas e dentes. Não vamos ajustar os gastos para nos adequarmos a essa fase”, afirmou Suwarso. “Não preciso que a UEFA me fale sobre fair play financeiro. Meus proprietários me dizem isso todos os dias. Se tiverem que nos multar, que nos multem. Faz parte dos obstáculos que temos que superar. É uma consequência normal do trabalho.”