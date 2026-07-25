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O “Kid Messi” se manifesta! O jovem prodígio do Manchester United envia mensagem enigmática após ter sido privado da estreia dos sonhos na goleada de cinco gols
A estreia terá que esperar
Gabriel se pronunciou após perder a chance de fazer sua estreia na equipe principal na vitória do United por 5 a 0 sobre o Rosenborg, em partida da pré-temporada. O jogador de 15 anos foi incluído na lista de convocados para a partida, mas permaneceu no banco sem entrar em campo. Enquanto Harry Amass, Ethan Williams, Jacob Devaney e Shea Lacey marcaram gols, Gabriel teve que assistir à partida do banco de reservas. A decisão foi tomada apesar do crescente entusiasmo em torno do atacante, que ganhou o apelido de “Kid Messi”.
Uma resposta simples
Gabriel não perdeu tempo para lidar com a decepção após o apito final. O adolescente postou uma mensagem curta no Instagram que dizia: “Paciência”. Embora não tenha entrado em campo na Noruega, o jovem atacante ainda assim chamou muita atenção ao redor do estádio. Os torcedores fizeram fila para tirar fotos com ele e pedir autógrafos, o que mostra bem o quanto já há de expectativa em torno de um dos talentos mais promissores da base do United.
A trajetória notável de uma estrela em ascensão
Gabriel só completará 16 anos em outubro, mas já se consolidou como um dos jovens mais promissores do futebol inglês. Depois de passar pelas categorias de base do Chelsea, do Arsenal e do West Ham, ele se juntou ao United em 2022.
O atacante causou impacto imediato ao marcar dois gols em sua estreia pela equipe sub-18 contra o Leeds. Posteriormente, treinou com o time principal sob o comando de Ruben Amorim, marcou na FA Youth Cup contra o Peterborough e representou a Inglaterra nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17. Na última temporada, Gabriel marcou 26 gols e deu quatro assistências em 29 partidas disputadas entre a Premier League Sub-18 e a FA Youth Cup.
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Mais oportunidades pela frente
Gabriel pode ter ficado de fora contra o Rosenborg, mas espera-se que tenha outras oportunidades durante a pré-temporada dos Red Devils. A equipe de Michael Carrick ainda está se preparando para os amistosos contra o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, o Leeds United e o AC Milan, antes de estrear na Premier League contra o Hull City, no dia 22 de agosto.
Com Carrick ainda avaliando seu elenco e vários jogadores da base buscando oportunidades, a primeira partida de Gabriel na equipe principal pode ser apenas uma questão de tempo.
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