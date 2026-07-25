O “Kid Messi” se manifesta! O jovem prodígio do Manchester United envia mensagem enigmática após ter sido privado da estreia dos sonhos na goleada de cinco gols

Gabriel só completará 16 anos em outubro, mas já se consolidou como um dos jovens mais promissores do futebol inglês. Depois de passar pelas categorias de base do Chelsea, do Arsenal e do West Ham, ele se juntou ao United em 2022.

O atacante causou impacto imediato ao marcar dois gols em sua estreia pela equipe sub-18 contra o Leeds. Posteriormente, treinou com o time principal sob o comando de Ruben Amorim, marcou na FA Youth Cup contra o Peterborough e representou a Inglaterra nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17. Na última temporada, Gabriel marcou 26 gols e deu quatro assistências em 29 partidas disputadas entre a Premier League Sub-18 e a FA Youth Cup.