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Kennet EichhornGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

O jovem prodígio do Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, deve concluir sua transferência para o Bayer Leverkusen por 9 milhões de euros, após ter recusado ofertas do Liverpool e do RB Leipzig

K. Eichhorn
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O Bayer Leverkusen garantiu um dos jovens talentos mais promissores da Alemanha após vencer uma disputa acirrada pelo jovem fenômeno do Hertha de Berlim, Kennet Eichhorn. O jogador de 16 anos teria passado nos exames médicos do clube da Bundesliga antes de uma transferência de € 9 milhões para a BayArena, tendo decidido recusar o interesse do Liverpool e do RB Leipzig.

  • O Leverkusen vence a disputa pela contratação de Eichhorn

    O Leverkusen está prestes a concretizar uma grande contratação ao assinar com o jovem prodígio Eichhorn, após decidir acionar sua cláusula de rescisão de € 9 milhões — segundo Fabrizio Romano. O jogador de 16 anos, que rapidamente se estabeleceu como uma das maiores promessas do meio-campo na Europa graças às suas atuações brilhantes na 2. Bundesliga pelo Hertha, assinará um contrato válido até 2031 na BayArena.

    • Publicidade
  • Kennet EichhornGetty Images

    Grandes clubes saíram de mãos vazias

    A notícia representa um duro golpe para vários dos principais clubes da Europa, que vinham acompanhando de perto a evolução do jovem jogador. Os gigantes da Premier League, Liverpool e Manchester City, demonstraram forte interesse no meio-campista, vendo-o como uma peça fundamental para seus projetos futuros. No entanto, Eichhorn priorizou seu desenvolvimento na Alemanha, optando pelo projeto que está sendo construído no Leverkusen. Antes da decisão final ser tomada, foi confirmado que Eichhorn também havia recusado uma transferência para o RB Leipzig.

  • Injeção financeira para o Hertha

    Para o Hertha, os 9 milhões de euros representam um impulso financeiro bem-vindo, enquanto o clube continua a enfrentar os desafios da 2. Bundesliga. Embora o clube estivesse desesperado para manter seu valioso jogador, o valor da transferência e o desejo do jogador de se testar na primeira divisão tornaram a transferência inevitável. Entende-se que o acordo inclua vários bônus relacionados ao desempenho e uma cláusula de revenda, garantindo que o clube da capital tenha um benefício adicional caso Eichhorn realize todo o seu imenso potencial no Leverkusen.

  • Kennet Eichhorn Hertha BSC 2026Getty Images

    E agora?

    A contratação de Eichhorn é uma demonstração de intenções por parte do Leverkusen, especialmente devido à duração do contrato assinado. Ao acionar sua cláusula de rescisão, o Leverkusen conseguiu garantir um jogador de alto nível por um valor relativamente modesto no mercado atual. Espera-se que Eichhorn desempenhe um papel fundamental em seu novo clube na temporada 2026-27, enquanto a equipe busca se recuperar do decepcionante sexto lugar conquistado na Bundesliga.