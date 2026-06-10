Para o Hertha, os 9 milhões de euros representam um impulso financeiro bem-vindo, enquanto o clube continua a enfrentar os desafios da 2. Bundesliga. Embora o clube estivesse desesperado para manter seu valioso jogador, o valor da transferência e o desejo do jogador de se testar na primeira divisão tornaram a transferência inevitável. Entende-se que o acordo inclua vários bônus relacionados ao desempenho e uma cláusula de revenda, garantindo que o clube da capital tenha um benefício adicional caso Eichhorn realize todo o seu imenso potencial no Leverkusen.