O jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, bate MAIS UM recorde após estrear como titular na Premier League na última rodada da temporada 2025-26

A temporada 2025-26 foi memorável para o Arsenal, e Dowman garantiu que ela terminasse com mais um marco histórico.

Ao entrar em campo desde o apito inicial contra o Crystal Palace, com 16 anos e 144 dias, Dowman se tornou o jogador mais jovem a ser titular em uma partida da Premier League. A conquista foi ainda mais especial, pois a equipe do Arsenal recebeu uma guarda de honra quando os recém-coroados campeões entraram em campo no Selhurst Park.

Com essa última façanha, Dowman supera o recorde anterior de Jose Baxter, que tinha 16 anos e 198 dias quando fez sua primeira partida como titular pelo Everton, em 2008.

O jogador formado na base do Arsenal teve uma ascensão meteórica sob o comando de Arteta, provando que idade é apenas um número ao se juntar ao time principal para as comemorações do título.



