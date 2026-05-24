Getty Images Sport
Traduzido por
O jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, bate MAIS UM recorde após estrear como titular na Premier League na última rodada da temporada 2025-26
Uma tarde histórica no Selhurst Park
A temporada 2025-26 foi memorável para o Arsenal, e Dowman garantiu que ela terminasse com mais um marco histórico.
Ao entrar em campo desde o apito inicial contra o Crystal Palace, com 16 anos e 144 dias, Dowman se tornou o jogador mais jovem a ser titular em uma partida da Premier League. A conquista foi ainda mais especial, pois a equipe do Arsenal recebeu uma guarda de honra quando os recém-coroados campeões entraram em campo no Selhurst Park.
Com essa última façanha, Dowman supera o recorde anterior de Jose Baxter, que tinha 16 anos e 198 dias quando fez sua primeira partida como titular pelo Everton, em 2008.
O jogador formado na base do Arsenal teve uma ascensão meteórica sob o comando de Arteta, provando que idade é apenas um número ao se juntar ao time principal para as comemorações do título.
- Getty Images Sport
Bate novos recordes
A escalação contra o Crystal Palace é apenas a mais recente de uma longa lista de conquistas do jovem nesta temporada. Em agosto de 2025, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear na Premier League, com 15 anos e 235 dias. Em novembro, ele repetiu a façanha no cenário europeu, tornando-se o jogador mais jovem da história da Liga dos Campeões, com 15 anos e 308 dias.
Em março, o jovem prodígio consolidou seu status como o mais jovem artilheiro da história da Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias, com um gol brilhante contra o Everton.
Com cinco partidas em campeonatos nacionais já disputadas, Dowman é oficialmente um vencedor da Premier League, marcando uma temporada de estreia profissional com a qual a maioria dos jogadores de 16 anos só poderia sonhar.
A decisão decepcionante de Tuchel
Apesar de seu desempenho excepcional em nível de clubes, o adolescente não fará parte dos planos imediatos de Thomas Tuchel para a seleção principal da Inglaterra. Embora houvesse pedidos para que o jogador de 16 anos fosse incluído antecipadamente na seleção dos Três Leões para a próxima Copa do Mundo de 2026, Tuchel optou, em vez disso, por seu companheiro de clube no Arsenal, Ethan Nwaneri, para a concentração de preparação da seleção principal em Miami.
O técnico alemão declarou: “Vamos levar alguns jogadores jovens que treinarão conosco no tamanho de elenco que precisamos, e temos os dois amistosos para cuidar dos minutos e da carga de trabalho dos jogadores.”
- AFP
O futuro dos Gunners está em jogo
Espera-se que os holofotes sobre Dowman só se intensifiquem à medida que ele se prepara para um verão de merecido descanso. Embora ele não participe da convocação experimental para a seleção principal da Inglaterra, seu status como um dos pilares do futuro do Arsenal é indiscutível.
Ao lado de Nwaneri, o jogador de 16 anos representa o núcleo de estrelas formadas no clube que esperam desempenhar um papel fundamental na manutenção da posição do Arsenal no topo do futebol inglês. Por enquanto, ele pode comemorar um domingo de recordes que consolida seu lugar na história da Premier League.