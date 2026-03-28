O jovem jogador do Real Madrid, Thiago Pitarch, parece ter tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro internacional em meio à disputa entre Espanha e Marrocos

Em uma decisão importante que vai deixar os dirigentes da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) muito felizes, o meio-campista do Real Madrid declarou publicamente seu desejo de defender a seleção principal da Espanha. Sua dedicação à causa ficou evidente quando ele falou sobre sua recente convocação para a seleção sub-21 e o caminho que tem pela frente. Em declarações aos canais oficiais de mídia da federação, o jovem não escondeu suas ambições, afirmando: “Meu sonho? Estrear na seleção principal e conquistar títulos.” De fato, Pitarch está determinado a subir na hierarquia da seleção espanhola, afirmando: “Se estou aqui, é porque quero chegar ao topo. Passo a passo.”