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O jovem jogador do Real Madrid, Thiago Pitarch, parece ter tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro internacional em meio à disputa entre Espanha e Marrocos
A ascensão sob a orientação de Arbeloa
Pitarch teve uma ascensão meteórica nas fileiras do Real Madrid nesta temporada. Sob a orientação de Álvaro Arbeloa, o meio-campista de 18 anos aproveitou suas oportunidades na equipe principal, beneficiando-se de várias lesões no elenco para se firmar como titular. Sua habilidade técnica e maturidade com a bola não só impressionaram a comissão técnica do Real Madrid, como também despertaram o interesse de seleções nacionais. Em um cenário semelhante ao de Brahim Díaz, que acabou optando por jogar pelo Marrocos, a seleção africana vinha acompanhando de perto a situação de Pitarch na esperança de convencê-lo a optar por jogar por eles.
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Uma mensagem clara à Federação Espanhola
Em uma decisão importante que vai deixar os dirigentes da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) muito felizes, o meio-campista do Real Madrid declarou publicamente seu desejo de defender a seleção principal da Espanha. Sua dedicação à causa ficou evidente quando ele falou sobre sua recente convocação para a seleção sub-21 e o caminho que tem pela frente. Em declarações aos canais oficiais de mídia da federação, o jovem não escondeu suas ambições, afirmando: “Meu sonho? Estrear na seleção principal e conquistar títulos.” De fato, Pitarch está determinado a subir na hierarquia da seleção espanhola, afirmando: “Se estou aqui, é porque quero chegar ao topo. Passo a passo.”
A fracassada ofensiva de sedução de Marrocos
Marrocos tem se mostrado determinado na busca pelo jogador formado nas categorias de base do Real Madrid, que é elegível para defender a seleção marroquina devido às suas origens familiares. Figuras de destaque da seleção marroquina aderiram à campanha de recrutamento, com o ex-goleiro do Sevilla Bono, que agora joga pelo Al Hilal, tendo se manifestado recentemente na tentativa de convencer o meio-campista a escolher o país norte-africano. Após uma partida contra o Equador, ele comentou: “Vamos recebê-lo de braços abertos. Ele tem família aqui e na Espanha. Ele fará o que realmente sentir.”
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Vivendo o sonho em Madri
Para Pitarch, a ascensão à proeminência foi resultado de anos de trabalho árduo em Valdebebas. O meio-campista vem vivendo um período brilhante tanto no clube quanto na seleção, ganhando elogios de Arbeloa. Refletindo sobre sua evolução, Pitarch disse: “Estou muito feliz. Estou vivendo um sonho tanto no clube quanto na seleção. Venho trabalhando para isso desde o dia em que comecei a jogar. É o meu sonho. Lutei por isso todos os dias — nos treinos, em cada partida. E agora está acontecendo.”