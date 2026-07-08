Pergunta do quiz: Quais são as duas nações europeias que, desde 2014, chegaram às oitavas de final em todos os grandes torneios? Por um lado, a França, campeã mundial de 2018 e, provavelmente, a melhor seleção do mundo atualmente. Não é a Inglaterra, nem a Espanha, nem Portugal, e muito menos a Alemanha. Portanto, por outro lado: a Suíça. Uma sequência extremamente impressionante, sobretudo considerando que a população do país é de apenas cerca de nove milhões de habitantes.
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O “Joshua Kimmich suíço” em um papel especial! Será que haverá revanche pelo “poste de Deus” na Copa do Mundo?
Nos últimos seis torneios, a seleção suíça chegou duas vezes às quartas de final e quatro vezes às oitavas de final. A eliminação costumava ser dramática: três vezes nos pênaltis e, logo no início dessa impressionante sequência, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, após a prorrogação, contra a Argentina, que mais tarde chegaria à final.
- AFP
Em 2014, Blerim Dzemaili falhou ao acertar na “trave de Deus”
Naquela ocasião, Ángel Di María colocou a Argentina na frente aos 118 minutos, antes de Blerim Dzemaili desperdiçar uma chance enorme de empatar. A curta distância, totalmente desmarcado, ele cabeceou na trave durante o último jogo do icônico técnico Ottmar Hitzfeld; de lá, a bola ricocheteou em seu joelho e acabou caindo bem perto da trave.
Não foi só o comentarista de TV suíço que não conseguiu acreditar. “A bola vem, chance, gol!”, gritou Sascha Rufer naquele momento, mas com muita pressa. “Não, não, não! Por favor, não, por favor, não! Isso não pode ser verdade! Meu Deus, a bola bate na trave! Isso não é possível!” O jornal argentino *Olé*, por sua vez, batizou a trave de São Paulo de “Trave de Deus”, em referência à “Mão de Deus” de Diego Armando Maradona.
Doze anos depois, surge agora a grande chance de revanche. Após a vitória nos pênaltis contra a Colômbia, a Suíça chega às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1954 e enfrentará a Argentina na madrugada de sábado para domingo. Justamente a Argentina!
- Getty Images Sport
A Suíça na Copa do Mundo: “Ambiente tóxico” por causa de Granit Xhaka?
Depois da partida de estreia, dificilmente alguém teria previsto que a Suíça chegaria tão longe nesta Copa do Mundo. Contra os fracos catarenses, os suíços sofreram o empate em 1 a 1 nos acréscimos, devido a um gol contra do jogador do Hamburgo, Miro Muheim. O capitão Granit Xhaka fez críticas duras aos seus colegas em seguida, o que gerou debates acalorados. O jornal sensacionalista *Blick* escreveu, citando “várias fontes”, que alguns jogadores estariam “desorientados ou não se sentiam à vontade no campo de treinamento” devido à atitude de Xhaka; falava-se de “muita negatividade” e de um “ambiente tóxico”.
Seguiu-se uma vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina, na qual Xhaka também marcou – e, ao comemorar, imitou uma boca falando com as mãos. “Talvez eu também precise um pouco disso, dessas provocações, dessas opiniões vindas de fora”, disse o jogador de 33 anos, do AFC Sunderland, em seguida, e, ao mesmo tempo, exigiu mais respeito por sua trajetória: “Depois de 148 jogos defendendo essas cores, por este país, talvez se possa ter orgulho de ter um jogador assim nas fileiras.”
O quanto Xhaka está emocionalmente envolvido ficou evidente também após a vitória na disputa de pênaltis contra a Colômbia. Enquanto os demais jogadores formavam uma enorme comemoração em grupo, Xhaka se jogou sozinho no chão e chorou. “Muitas vezes ele parece frio para o mundo exterior”, disse o técnico Murat Yakin. “Mas hoje ele também mostrou seu lado sensível.”
E Xhaka quase se tornou uma figura trágica: aos 115 minutos, com uma perda de bola fatal, ele proporcionou uma grande chance para a Colômbia, que, no entanto, não foi aproveitada. Na disputa de pênaltis, Xhaka converteu com um pouco de sorte. Assim como o ex-jogador do Augsburg Ruben Vargas, Zeki Amdouni e Cedric Itten, que, por sua vez, está passando por um período conturbado semelhante ao de Xhaka. O jogador de 29 anos havia sido rebaixado para a 3ª Divisão com o Fortuna Düsseldorf há apenas algumas semanas, em circunstâncias extremamente dramáticas. Na desastrosa derrota por 0 a 3 em Fürth, que significou o rebaixamento direto apesar da excelente posição inicial, Itten — que, com 15 gols até então, era a salvação do Fortuna — estava suspenso por cartão amarelo.
Agora, de repente, ele está se destacando no maior palco do futebol mundial. Na próxima temporada, Itten jogará pelo Werder Bremen.
- Getty Images Sport
Denis Zakaria, o “Joshua Kimmich suíço”
A maior curiosidade da Suíça em termos de elenco nesta Copa do Mundo, porém, é Denis Zakaria. Um meio-campista de formação atuando como lateral-direito improvisado, de certa forma o “Joshua Kimmich suíço”. Tanto na seleção quanto nos clubes pelos quais passou — do Borussia Mönchengladbach à Juventus de Turim, passando pelo Chelsea FC e chegando ao AS Mônaco —, Zakaria nunca havia sido titular como lateral-direito antes de Yakin testá-lo nessa posição na estreia da Copa do Mundo contra o Catar.
O jogador de 29 anos teve um desempenho satisfatório, mas depois voltou para o banco. Nos dois jogos seguintes da fase de grupos, Yakin escalou Silvan Widmer e Luca Jaquez, cada um uma vez, na lateral direita. Antes das oitavas de final contra a Argélia (2 a 0), ambos enfrentavam problemas físicos; Zakaria voltou ao time titular e se destacou principalmente no ataque. Contra a Colômbia, ele controlou bem seu incômodo adversário, Luis Díaz, durante toda a partida.
Mas a figura de destaque naquele jogo emocionante foi o goleiro Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, que defendeu a cobrança de Cucho Hernández na disputa de pênaltis. No geral, a Suíça se destacou principalmente na defesa; no ataque, não houve muita produção, o que também se deveu à ausência do jogador suíço mais espetacular deste torneio: Johan Manzambi, do SC Freiburg, sofreu uma contusão no joelho durante o treino final e provavelmente perderá o confronto contra a Argentina.
Também estarão em campo três jogadores que disputaram o confronto de 2014: o astro Lionel Messi, além de Xhaka e Ricardo Rodriguez, que atualmente está sem clube. Para a Suíça, essa revanche bem-sucedida deve ser apenas um passo intermediário. “É muito cedo para falar em título da Copa do Mundo”, disse o zagueiro central Manuel Akanji após a vitória contra a Colômbia, mas acabou fazendo exatamente isso: “Não ficaremos satisfeitos se ficarmos em segundo lugar. Queremos conquistar o título.”
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