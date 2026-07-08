O “Joshua Kimmich suíço” em um papel especial! Será que haverá revanche pelo “poste de Deus” na Copa do Mundo?

Depois da partida de estreia, dificilmente alguém teria previsto que a Suíça chegaria tão longe nesta Copa do Mundo. Contra os fracos catarenses, os suíços sofreram o empate em 1 a 1 nos acréscimos, devido a um gol contra do jogador do Hamburgo, Miro Muheim. O capitão Granit Xhaka fez críticas duras aos seus colegas em seguida, o que gerou debates acalorados. O jornal sensacionalista *Blick* escreveu, citando “várias fontes”, que alguns jogadores estariam “desorientados ou não se sentiam à vontade no campo de treinamento” devido à atitude de Xhaka; falava-se de “muita negatividade” e de um “ambiente tóxico”.

Seguiu-se uma vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina, na qual Xhaka também marcou – e, ao comemorar, imitou uma boca falando com as mãos. “Talvez eu também precise um pouco disso, dessas provocações, dessas opiniões vindas de fora”, disse o jogador de 33 anos, do AFC Sunderland, em seguida, e, ao mesmo tempo, exigiu mais respeito por sua trajetória: “Depois de 148 jogos defendendo essas cores, por este país, talvez se possa ter orgulho de ter um jogador assim nas fileiras.”

O quanto Xhaka está emocionalmente envolvido ficou evidente também após a vitória na disputa de pênaltis contra a Colômbia. Enquanto os demais jogadores formavam uma enorme comemoração em grupo, Xhaka se jogou sozinho no chão e chorou. “Muitas vezes ele parece frio para o mundo exterior”, disse o técnico Murat Yakin. “Mas hoje ele também mostrou seu lado sensível.”

E Xhaka quase se tornou uma figura trágica: aos 115 minutos, com uma perda de bola fatal, ele proporcionou uma grande chance para a Colômbia, que, no entanto, não foi aproveitada. Na disputa de pênaltis, Xhaka converteu com um pouco de sorte. Assim como o ex-jogador do Augsburg Ruben Vargas, Zeki Amdouni e Cedric Itten, que, por sua vez, está passando por um período conturbado semelhante ao de Xhaka. O jogador de 29 anos havia sido rebaixado para a 3ª Divisão com o Fortuna Düsseldorf há apenas algumas semanas, em circunstâncias extremamente dramáticas. Na desastrosa derrota por 0 a 3 em Fürth, que significou o rebaixamento direto apesar da excelente posição inicial, Itten — que, com 15 gols até então, era a salvação do Fortuna — estava suspenso por cartão amarelo.

Agora, de repente, ele está se destacando no maior palco do futebol mundial. Na próxima temporada, Itten jogará pelo Werder Bremen.