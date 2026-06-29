O jogador teria solicitado uma conversa: “Grandes dúvidas” no FC Bayern em relação a Michael Olise?

Segundo o jornal esportivo espanhol AS, o ponta gostaria de conversar com o Bayern após o término da Copa do Mundo para saber como o clube avalia sua evolução e quais são os planos para ele no futuro.

Isso seria do agrado do Bayern; afinal, sabe-se que o clube de Munique gostaria de renovar o contrato de Olise, válido até 2029, já que o considera uma superestrela do presente e do futuro. O fato de Olise e seus assessores supostamente não terem respondido até agora às propostas concretas de diálogo feitas pelo clube de Munique teria gerado ceticismo na Säbener Straße.