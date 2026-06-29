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Filippo Cataldo

Traduzido por

O jogador teria solicitado uma conversa: “Grandes dúvidas” no FC Bayern em relação a Michael Olise?

Mercado da bola
M. Olise
Bayern de Munique

Enquanto Michael Olise brilha na Copa do Mundo com a seleção francesa, parece que algo está se formando na Säbener Straße. Segundo relatos, o craque do ataque do FC Bayern de Munique teria solicitado à diretoria do clube uma conversa em breve.

Segundo o jornal esportivo espanhol AS, o ponta gostaria de conversar com o Bayern após o término da Copa do Mundo para saber como o clube avalia sua evolução e quais são os planos para ele no futuro.

Isso seria do agrado do Bayern; afinal, sabe-se que o clube de Munique gostaria de renovar o contrato de Olise, válido até 2029, já que o considera uma superestrela do presente e do futuro. O fato de Olise e seus assessores supostamente não terem respondido até agora às propostas concretas de diálogo feitas pelo clube de Munique teria gerado ceticismo na Säbener Straße.

  • Outro aspecto menos favorável do ponto de vista do time de Munique: se acreditarmos no que é dito no artigo, Michael Olise já saberia muito bem que praticamente todos os clubes de elite europeus estão de olho nele e estaria planejando analisar detalhadamente sua situação, juntamente com sua equipe, após o torneio. Isso significa que pode ser que, ao final dessa análise, Olise decida comunicar ao time de Munique seu desejo de ser transferido.

    O Bayern declarou várias vezes recentemente que a venda do francês — que, na Copa do Mundo, manteve o mesmo alto nível de desempenho que exibia no clube — está totalmente fora de questão neste verão. “Para um jogador como Olise, não há preço que nos faça hesitar”, afirmou recentemente, por exemplo, o membro do Conselho Fiscal Karl-Heinz Rummenigge.



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  • Será que os dirigentes do Bayern já perceberam que, no caso de Olise, “tudo pode acontecer” neste verão?

    Em vez disso, o contrato de Olise deveria ser renovado — incluindo um aumento salarial significativo, passando dos atuais cerca de 12 milhões para até 25 milhões de euros por ano, incluindo todos os bônus possíveis e (quase) impossíveis.

    No entanto, segundo o AS, os dirigentes do clube de Munique já nem acreditam mais que isso vá acontecer. De acordo com a publicação, os responsáveis do FC Bayern teriam agora “grandes dúvidas” quanto à renovação do contrato de Olise. Pelo contrário, eles teriam percebido que, neste verão, “tudo pode acontecer” com Olise.