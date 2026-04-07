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O jogador que eliminou o Arsenal da FA Cup vira o mais novo alvo de transferência do Manchester United - com o Southampton definindo o preço do meio-campista estrela
Os Red Devils entram na disputa por Charles
O Manchester United está acompanhando de perto o meio-campista Charles, do Southampton, enquanto busca reformular seu meio-campo antes de uma janela de transferências crucial neste verão. O jogador de 22 anos reforçou ainda mais sua reputação em ascensão no último fim de semana, marcando o gol decisivo que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal nas quartas de final da FA Cup.
Segundo o Daily Mail, o Southampton teria avaliado o jovem em 20 milhões de libras, que se tornou um dos talentos mais comentados fora dos tradicionais “Seis Grandes”. Suas atuações recentes atraíram vários clubes, com United e Everton liderando o interesse da Premier League enquanto avaliam a contratação do ex-craque da base do Manchester City.
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Um rosto conhecido por trás desse interesse
A ligação com Old Trafford ganha ainda mais peso devido à presença de Jason Wilcox na diretoria do Manchester United. Wilcox era diretor de futebol do Southampton quando o clube contratou Charles, vindo do City, por 11 milhões de libras em 2023, e continua sendo um grande admirador da habilidade técnica e da versatilidade do jogador. Ele foi originalmente trazido para St Mary's como substituto direto de Romeo Lavia, após a transferência milionária deste para o Chelsea. Embora inicialmente tenha enfrentado dificuldades para garantir minutos regulares sob o comando de Russell Martin, uma passagem bem-sucedida por empréstimo no Sheffield Wednesday acabou sendo o ponto de virada na carreira do meio-campista.
Planos do United para reformular o meio-campo
Para o United, a busca por Charles representa uma mudança tática na política de contratações, com foco em talentos nacionais de grande potencial ao lado de estrelas consagradas. Os Red Devils estão atualmente em busca de possíveis substitutos para o veterano Casemiro, tendo também em vista Sandro Tonali, do Newcastle, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest. No entanto, Charles é visto como uma opção econômica na outra extremidade da escala orçamentária, especialmente se o United não conseguir garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Com Manuel Ugarte atraindo grande interesse de times como Juventus, Napoli e Ajax, a estrela do Southampton pode acabar sendo rapidamente incluída nos planos da equipe principal dos Red Devils neste verão.
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E agora?
Com a temporada chegando ao fim, o United continuará acompanhando a situação e o desempenho de Charles no Southampton antes de iniciar qualquer negociação formal. O clube manterá o foco em garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, já que a equipe de Carrick ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Premier League, com 55 pontos, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado. O próximo confronto será contra o Leeds United, no dia 13 de abril.
Enquanto isso, Charles se concentrará em ajudar o Southampton a chegar aos playoffs da Championship. É altamente provável que ele seja liberado pelo Saints se algum interessado estiver disposto a pagar o valor pedido neste verão — especialmente com seu contrato expirando no final da próxima temporada.