O jogador que eliminou o Arsenal da FA Cup vira o mais novo alvo de transferência do Manchester United - com o Southampton definindo o preço do meio-campista estrela

O Manchester United está acompanhando de perto o meio-campista Charles, do Southampton, enquanto busca reformular seu meio-campo antes de uma janela de transferências crucial neste verão. O jogador de 22 anos reforçou ainda mais sua reputação em ascensão no último fim de semana, marcando o gol decisivo que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal nas quartas de final da FA Cup.

Segundo o Daily Mail, o Southampton teria avaliado o jovem em 20 milhões de libras, que se tornou um dos talentos mais comentados fora dos tradicionais “Seis Grandes”. Suas atuações recentes atraíram vários clubes, com United e Everton liderando o interesse da Premier League enquanto avaliam a contratação do ex-craque da base do Manchester City.