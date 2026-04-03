AFP
Traduzido por
O jogador preferido de Mauricio Pochettino envia uma mensagem de “fizeram história” aos jogadores do Tottenham, que vêm apresentando um desempenho abaixo do esperado, enquanto Roberto De Zerbi assume o comando dos Spurs
Wanyama apela à união sob o comando de De Zerbi
Enquanto o Tottenham enfrenta a ameaça muito real do rebaixamento, Wanyama pediu ao elenco e aos torcedores que apoiem totalmente o recém-contratado De Zerbi. O técnico italiano herdou uma equipe que está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, mas Wanyama acredita que o ex-técnico do Brighton é a pessoa certa para estabilizar o time no Tottenham Hotspur Stadium.
Ao comentar sobre a contratação, Wanyama elogiou o novo técnico. “Acho que todos deveriam simplesmente se unir em torno dele”, disse o queniano ao The Times. “Ele é um jovem técnico fantástico e acredito que vai dar conta do recado. De Zerbi mostrou que, em todos os lugares por onde passou, melhorou o clube. Então, por que não com o Spurs? Sei que ele vai dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu.”
O italiano já deixou claro que está comprometido com o projeto a longo prazo, afirmando publicamente que continuará como técnico do Tottenham na próxima temporada, independentemente do que acontecer com a situação do clube na liga.
- Getty Images Sport
Lidando com o medo do rebaixamento
A possibilidade de o Spurs cair para a Championship teria parecido impossível há apenas dois anos, mas uma sequência desastrosa de resultados e uma crise de lesões sem precedentes deixaram o clube em crise. Wanyama admitiu que muitas vezes precisa tranquilizar vizinhos preocupados sobre o futuro do clube.
“Eu lembro a eles o quanto são bons”, disse Wanyama sobre o elenco atual. “E digo a eles que alguns já fizeram história ao vencer a Liga Europa. Eles precisam garantir que não vão arruinar o que conquistaram antes, para tirar o clube da zona de rebaixamento. E sei que são capazes disso porque são melhores do que as pessoas pensam. A posição em que se encontram agora não define quem eles são. Não define o clube.”
- Getty Images Sport
Incorporando o espírito de Pochettino
Os anos de maior sucesso de Wanyama ocorreram sob o comando de Pochettino, cujo nome foi cogitado para um retorno ao Spurs antes da nomeação de De Zerbi. Embora muitos torcedores tivessem esperado o retorno do atual técnico da seleção americana, Wanyama acredita que os jogadores devem agora encontrar a mesma motivação interna que o argentino costumava exigir.
“Ele era como uma figura paterna para todos, porque estava presente tanto dentro quanto fora de campo”, lembrou Wanyama. “E ele exigia muito de uma maneira muito singular. Costumava tratar os jogadores da maneira que cada um precisava ser tratado. Ele conhecia os pontos fortes de todos e sabia quem precisava de um incentivo ou de um empurrãozinho para acordar. Ele sempre foi honesto comigo. Eu queria mostrar a ele que poderia permanecer no mais alto nível com o trabalho árduo que ele exigia.”
A luta do Tottenham para evitar o rebaixamento
De Zerbi comandará o Tottenham pela primeira vez no próximo domingo, quando a equipe visitar o Sunderland pela Premier League. O time está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.