O jogador preferido de Mauricio Pochettino envia uma mensagem de “fizeram história” aos jogadores do Tottenham, que vêm apresentando um desempenho abaixo do esperado, enquanto Roberto De Zerbi assume o comando dos Spurs

Enquanto o Tottenham enfrenta a ameaça muito real do rebaixamento, Wanyama pediu ao elenco e aos torcedores que apoiem totalmente o recém-contratado De Zerbi. O técnico italiano herdou uma equipe que está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, mas Wanyama acredita que o ex-técnico do Brighton é a pessoa certa para estabilizar o time no Tottenham Hotspur Stadium.

Ao comentar sobre a contratação, Wanyama elogiou o novo técnico. “Acho que todos deveriam simplesmente se unir em torno dele”, disse o queniano ao The Times. “Ele é um jovem técnico fantástico e acredito que vai dar conta do recado. De Zerbi mostrou que, em todos os lugares por onde passou, melhorou o clube. Então, por que não com o Spurs? Sei que ele vai dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu.”

O italiano já deixou claro que está comprometido com o projeto a longo prazo, afirmando publicamente que continuará como técnico do Tottenham na próxima temporada, independentemente do que acontecer com a situação do clube na liga.



