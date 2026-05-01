"O jogador mais talentoso que já vi" – Antony espera que o "extraordinário" Neymar seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, enquanto a estrela do Real Betis também busca uma vaga

Em uma entrevista detalhada ao Globoesportesobre suas aspirações profissionais e as influências técnicas que moldaram seu estilo de jogo, o ponta-esquerda foi inequívoco ao elogiar as habilidades únicas de Neymar.

Refletindo sobre as sete ocasiões em que dividiram o campo pela seleção nacional, Antony disse: “Para mim, Neymar é o jogador mais talentoso que já vi. Passei muito tempo com ele na seleção, e dá para ver que ele é puro talento. Sua facilidade com a bola é impressionante. Para mim, ele foi o melhor.”