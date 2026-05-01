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Adhe Makayasa

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"O jogador mais talentoso que já vi" – Antony espera que o "extraordinário" Neymar seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, enquanto a estrela do Real Betis também busca uma vaga

Antony
Neymar
Brasil
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Santos
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Bétis
La Liga

Antony expressou sua imensa admiração por Neymar, descrevendo o atacante do Santos como o jogador mais talentoso que já viu em um campo de futebol. Agora, em plena recuperação de carreira no Real Betis, o ex-ala do Manchester United espera que tanto ele quanto seu “extraordinário” compatriota consigam garantir suas vagas na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo.

  • A redenção na La Liga

    O ponta de 26 anos conseguiu reconstruir sua reputação na Espanha após um período difícil em Old Trafford, marcado por complicações fora de campo. Após uma transferência definitiva para o Betis, Antony marcou 13 gols e deu nove assistências nesta temporada, atuações que o colocaram de volta na disputa por uma vaga na seleção. Ele atribui sua melhora na forma ao fato de ter se adaptado à La Liga, enquanto busca retornar à Seleção pela primeira vez desde junho de 2025.

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    Homenagem a um ícone brasileiro

    Em uma entrevista detalhada ao Globoesportesobre suas aspirações profissionais e as influências técnicas que moldaram seu estilo de jogo, o ponta-esquerda foi inequívoco ao elogiar as habilidades únicas de Neymar.

    Refletindo sobre as sete ocasiões em que dividiram o campo pela seleção nacional, Antony disse: “Para mim, Neymar é o jogador mais talentoso que já vi. Passei muito tempo com ele na seleção, e dá para ver que ele é puro talento. Sua facilidade com a bola é impressionante. Para mim, ele foi o melhor.”

  • Admiração por colegas lendários

    Além de sua ligação com Neymar, o ex-jogador do Ajax destacou o impacto significativo que outras figuras lendárias tiveram em seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que ressaltou a importância de ter o craque da seleção em plena forma.

    Ao falar sobre os ícones que influenciaram sua trajetória, ele acrescentou: “Ele e Cristiano Ronaldo também. Cristiano me ajudou muito, inclusive na minha estreia contra o Arsenal. Mas Neymar é extraordinário. Eu assisto aos jogos do Santos por causa dele. Dá para ver que ele é diferente. Espero sinceramente que ele esteja 100% fisicamente, porque isso é importante para todos nós.”

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    Os desafios da Copa do Mundo se aproximam

    O atacante atribui sua atual fase de grande rendimento a uma estabilidade recém-conquistada, afirmando que, quando se sente bem na vida pessoal, seu desempenho profissional flui naturalmente. Enfatizando seu desejo de representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 — tendo jogado pela última vez na derrota por 2 a 1 em um amistoso contra o Marrocos, em março de 2023 —, ele garantiu: “É um sonho disputar minha segunda Copa do Mundo e, hoje, me sinto muito mais preparado do que na primeira.”

    O Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C no próximo verão.