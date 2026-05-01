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"O jogador mais talentoso que já vi" – Antony espera que o "extraordinário" Neymar seja convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, enquanto a estrela do Real Betis também busca uma vaga
A redenção na La Liga
O ponta de 26 anos conseguiu reconstruir sua reputação na Espanha após um período difícil em Old Trafford, marcado por complicações fora de campo. Após uma transferência definitiva para o Betis, Antony marcou 13 gols e deu nove assistências nesta temporada, atuações que o colocaram de volta na disputa por uma vaga na seleção. Ele atribui sua melhora na forma ao fato de ter se adaptado à La Liga, enquanto busca retornar à Seleção pela primeira vez desde junho de 2025.
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Homenagem a um ícone brasileiro
Em uma entrevista detalhada ao Globoesportesobre suas aspirações profissionais e as influências técnicas que moldaram seu estilo de jogo, o ponta-esquerda foi inequívoco ao elogiar as habilidades únicas de Neymar.
Refletindo sobre as sete ocasiões em que dividiram o campo pela seleção nacional, Antony disse: “Para mim, Neymar é o jogador mais talentoso que já vi. Passei muito tempo com ele na seleção, e dá para ver que ele é puro talento. Sua facilidade com a bola é impressionante. Para mim, ele foi o melhor.”
Admiração por colegas lendários
Além de sua ligação com Neymar, o ex-jogador do Ajax destacou o impacto significativo que outras figuras lendárias tiveram em seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que ressaltou a importância de ter o craque da seleção em plena forma.
Ao falar sobre os ícones que influenciaram sua trajetória, ele acrescentou: “Ele e Cristiano Ronaldo também. Cristiano me ajudou muito, inclusive na minha estreia contra o Arsenal. Mas Neymar é extraordinário. Eu assisto aos jogos do Santos por causa dele. Dá para ver que ele é diferente. Espero sinceramente que ele esteja 100% fisicamente, porque isso é importante para todos nós.”
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Os desafios da Copa do Mundo se aproximam
O atacante atribui sua atual fase de grande rendimento a uma estabilidade recém-conquistada, afirmando que, quando se sente bem na vida pessoal, seu desempenho profissional flui naturalmente. Enfatizando seu desejo de representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 — tendo jogado pela última vez na derrota por 2 a 1 em um amistoso contra o Marrocos, em março de 2023 —, ele garantiu: “É um sonho disputar minha segunda Copa do Mundo e, hoje, me sinto muito mais preparado do que na primeira.”
O Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C no próximo verão.